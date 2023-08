Hasta hace poco, en una comida entre periodistas, siempre se efectuaba una votación sobre cuál había sido el peor presidente de la historia del Barça. Al principio ganaba por mayoría el nombre de Joan Gaspart sobre el de Josep Maria Bartomeu. Con el tiempo, Bartomeu fue remontando y terminó ganando tan inútil muestreo.

La comparación de sus respectivos gobiernos partía desde la misma premisa: ambos tuvieron un dineral para invertir en el equipo. Gaspart recibió un talón de 10.000 millones de pesetas a cambio del traspaso de Figo en el año 2000 y Bartomeu cobró 222 millones de euros por la marcha de Neymar en 2017. Dos inicios y dos finales (ninguno acabó su mandato) que animaban la pertinencia de la consulta comensal.

Con la marcha de Dembélé anunciada este sábado (50,4 millones de euros de traspaso paga el PSG, quedándose el Barça con 35,4 millones, y el resto para el jugador) se cierra la herencia futbolística que dejó Bartomeu, quien estableció los tres sucesivos récords de los fichajes más caros de la historia del Barça para paliar la salida de Neymar, el trasvase más caro de la historia del fútbol.

Después de un folletinesco mes con engaños, desmentidos, tretas y rumores antes, durante y después de la gira de 2017, Neymar tomó el avión hacia los brazos de Nasser Al-Khelaïfi, el presidente catarí del PSG que le cubrió de oro. El planeta fútbol supo que Bartomeu tenía un talón de 222 millones para gastarlo en un delantero. O dos. Fueron tres.

Igual que 17 años atrás, con el paripé de Gaspart y Figo mientras Florentino Pérez acariciaba el gato durante las elecciones en el Barça (2000). El club azulgrana se había aprovechado de la insólita pulsión de Figo por la duplicidad de contratos para ficharle en 1995, pero no pudo ni quiso competir con el preacuerdo que firmó Figo (su agente) si Florentino se imponía en los comicios blancos.

Hacia el Bernabéu se marchó Figo y hacia Londres se marchó Gaspart con el talón. Precisó el dirigente que iba a hablar con el Arsenal. Le esperaban con los brazos abiertos. Entregó el dinero y se llevó a Emmanuel Petit y Marc Overmars a petición de Serra Ferrer. El medio francés duró una temporada y el extremo holandés completó cuatro y renunció a la quinta por lesión.

El campeón se estrena en Getafe

El Barcelona inicia este domingo (21:30 horas) en el Coliseum Alfonso Pérez, la defensa del título ante el Getafe, en un partido en el que no estará Ousmane Dembélé, cuya marcha al PSG acaba de hacerse oficial, y un escenario incómodo para los azulgranas y donde encadenan tres temporadas sin ganar. Uno de los objetivos en este arranque del equipo de Xavi Hernández es mantener la solidez defensiva que le dio el título el curso pasado y evolucionar su juego en ataque, que no contará con el desequilibrio de Dembélé y que tiene aún muchas cuestiones por resolver en los despachos -inscripción de jugadores y fichajes-. Xavi Hernández aseguró que son “optimistas” con poder inscribir a “la mayoría de los jugadores” antes del duelo ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports, y ha afirmado que la marcha de Ousmane Dembélé ha sido “una decepción muy grande” y que Ansu Fati es “patrimonio del club”, aunque no descartó su salida. Confía en poder inscribir a todos los fichajes antes del partido y sobre Neymar dijo que “hay mercado hasta el 1 de septiembre”.