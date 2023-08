La inercia de Mario Méndez

Si en Vigo se estilase eso de elegir el deportista del mes muchos de los boletos para obtener ese reconocimiento estarían en el bolsillo del nadador Mario Méndez. El vigués, miembro del Rías Baixas, consiguió este fin de semana la victoria en la Travesía a Nado de la Ría que une la playa de O Con en Moaña con el Náutico de Vigo, una victoria especialmente simbólica para quien ha tenido la ría como uno de sus patios de recreo y que, después de varios intentos, ha conseguido llevarse esta victoria para un palmarés que ya empieza a ser importante.

Mario Méndez aprovechó el sábado en Vigo la dinámica positiva del reciente Campeonato de España en la categoría absoluto-joven. Allí se proclamó campeón de España de 400 metros estilos, consiguiendo además el subcampeonato en las pruebas de 800 y 1500 metros libres. Un campeonato en el que confirmó la progresión que ha logrado en el Club Rías Baixas y especialmente en el Centro de Tecnificación de Pontevedra, donde se entrena desde la pasada temporada.

El nadador, tras los buenos resultados en la piscina, ya tenía ganas de enfrentarse de nuevo a la natación en aguas abiertas. No había podido acudir al Nacional de esta disciplina porque tenía que centrarse en la selectividad, pero ahora, ya liberado de esas responsabilidades, ha aprovechado su buen momento: “La dinámica con la que venía era muy buena, traía una buena inercia tras el Campeonato de España y ahora lo aproveché en esta prueba”. Cuenta Méndez que el sábado trató de imponer un ritmo fuerte desde el comienzo: “Salí con fuerza con la idea de escaparme del resto de rivales y lyego mantener la distancia”. Pero en una travesía de 3.700 metros no resulta sencillo hacerlo porque la prueba se hace muy larga: “Sales muy fuerte, con la idea de escapar y luego hay un vacío en el que no tienes muy claro si vas por la mitad o cuánto te falta...y la verdad es que se hizo larga. Pero cuando empiezas a ver cerca los edificios o el muelle es el momento en que se hace mucho mejor y más llevadero, aunque estés cansado por el esfuerzo”.

El vigués, que comenzará la temporada en Málaga con un nuevo entrenador y un nuevo grupo de trabajo, va a tratar de aprovechar su buen momento de forma en las próximas semanas con más travesías en aguas abiertas: “Me quedan tres o cuatro durante este mes y la idea es hacerlas para llegar en buenas condiciones a septiembre y tratar de firmar una buena temporada”.