La pretemporada de los tres equipos de Vigo y su área de influencia en 3ª RFEF, antigua Primera Nacional de fútbol femenino, promete un rodaje intenso para Sárdoma CF, UD Mos y Lóstrego CF. Al fin y al cabo, los técnicos, Val, Lede y Couñago necesitan ensamblar sus nuevos fichajes en el verano con más movimiento de los últimos años, por los numerosos cambios de club. Con todo, no habrá ningún amistoso entre ellos pues los derbis quedarán para los partidos oficiales del campeonato liguero.

El conjunto mosense ya jugó un choque días atrás (2-5 ante el Interrías, de 2ª RFEF), pero el grueso de sus partidos comenzará en unos días. De hecho, los tres equipos competirán el fin de semana, con las de Humberto Lede abriendo el fuego en el campo del Umia CF (sábado 12); el domingo 13, Lank Vilaverdense-Lóstrego en Vila Verde (Portugal) y Arousana-Sárdoma CF en Vilagarcía.

El Lóstrego de Gabi Couñago ha cerrado cinco partidos, tres de ellos ante su afición: Victoria FC (día 20), Umia CF (día 26) y Victoria CF (3 de septiembre). Y contra el CD Lugo jugará en el campo del recién ascendido. Además, el club gondomareño ha fichado nueva portera, Sarai Fernández, procedente del Sárdoma CF.

Los aficionados de la UD Mos podrán ver a su equipo en As Baloutas el miércoles 16, ante el Dépor B, y frente al Friol (miércoles 23). Al once lucense le devolverán visita el sábado 2 de septiembre. Pero antes se desplazarán a Portugal (Valadares, sábado 19) y Santiago (Victoria FC, sábado 26). El equipo aurinegro aún no da por cerrada su primera plantilla.

El Sárdoma, por su parte, se presentará ante el Gil Vicente en As Relfas, pero con fecha sin cerrar. El resto de encuentros, a domicilio ante el Bergantiños (domingo 20), Lank Vilaverdense (sábado 26, Vila Verde) y Tomiño (2 de septiembre).

El conjunto blanquiazul ha confirmado que cuatro jugadoras del equipo de 1ª Autonómica que contaron para Chicho Val en la recta final de campeonato pasan definitivamente a la primera plantilla (Sabela Gómez, Estela Castro, Jimena Oubiña y Elisa Gonzalo). Tras los fichajes de Cata dos Santos y Anabel Hurtado, el club ha confirmado que habrá ocho nuevas entradas