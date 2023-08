La gran esperanza olívica

“Más que un anhelo, es casi una obsesión”, reconoce el delegado en Vigo del Comité Gallego de Árbitros, Francisco Soto Balirac. El colectivo que lidera sueña con uno de los suyos en Primera División masculina. Ninguno ha juzgado un partido de máxima categoría desde un Rayo-Cádiz de octubre de 1992; el último de Antonio Taboada Soto, que enfermaría después, falleciendo en febrero de 1993. No logró cruzar esa última frontera David Pérez Pallas, que dirigió en Segunda entre 2012 y 2019. Las esperanzas del colectivo se centran ahora en Javier Figueiredo Comesaña. Acaba de ascender a Primera RFEF a sus 24 años. “Lo tiene todo para llegar al fútbol profesional. Pero tenemos que ir paso a paso, sin precipitarnos, quemando etapas”, valora Soto. Figueiredo gestiona las expectativas con igual calma que las reclamaciones de los futbolistas: “Mi abuela siempre me decía: ‘Os pes na terra e a cabeza, sobre os ombros’”.

Canterano del Coruxo, Figueiredo decidió probar el arbitraje a los 16 años, cuando no encontró acomodo en la plantilla del equipo juvenil de la Liga Nacional. Unos amigos del colegio habían realizado los cursillos y él los emuló. Descubrió una familia cohesionada y una herramienta de maduración. “Nos reuníamos todos los domingos después de los partidos, para cenar y comentar los partidos. Cada uno relataba sus experiencias. Así me fue picando el gusanillo”, recuerda. Hoy, como instructor, intenta transmitir ese mismo sentido de pertenencia a las nuevas generaciones. “Es lo que al final te llevas, sobre todo cuando eres joven. Resulta fundamental para que los chavales que empiezan se enganchen y sigan”.

Trayectoria efervescente

Una vez enamorado del oficio, pronto exhibió también ambición. “Desde el principio lo cogí con ganas. Intenté ir a todas las pruebas, estudiar bastante, entrenar... Nunca dejé de lado esas obligaciones aparte de arbitrar. Tuve suerte, fui aprobando exámenes y mejorando tanto en el campo como fuera”, resume. Su trayectoria se define por la efervescencia. Tras iniciarse como auxiliar en la temporada 15-16, ha encadenado rápidas promociones a Segunda Galicia (2016), Primera Galicia (2017), Preferente Galicia (2018), Tercera RFEF (2019), Segunda RFEF (2021) y este verano, a Primera RFEF. Este salto pudo producirse incluso antes, en 2022. Soto advierte: “Javi pitó un partido de semifinales en Murcia en su primera temporada en Segunda RFEF. Casi todos los que tuvieron designaciones en fase de ascenso subieron. El Comité Nacional quiso dejarlo a él un año más, a ver si se estabilizaba bien en la categoría”.

Figueiredo se consolidó a ojos de informadores y dirigentes durante la pasada temporada. A finales del reciente junio recibió la esperanda llamada, la misma mañana que la publicación de las listas confirmaba su traslado a Primera RFEF. La previsión no empañó la alegría de la noticia: “El año anterior ya había ‘disparado al palo’, así que estaba bien posicionado. Pero nunca lo sabes, aunque los partidos hayan ido más o menos bien durante la temporada”.

“Primera RFEF empieza a ser una categoría muy interesante, antesala del fútbol profesional, con equipos de mucho nivel”, destaca Soto Balirac, que se deshace en elogios hacia Figueiredo. “Confío mucho en él. A cualquier árbitro que llega a esos niveles se le presupone que pita bien. Pero a algunos les falla la forma de ser, son poco profesionales fuera del campo o les falta presencia física. Javi lo tiene todo”, Detalla ese catálogo de virtudes: “Es muy educado, muy respetuoso, muy profesional, muy serio y muy responsable con todo lo que hace. Es un chico alto, espigado, con una planta espectacular de árbitro que va a llegar arriba. Sin duda es nuestra apuesta firme en Vigo para llegar al fútbol profesional. Está muy bien valorado. Hablando con algunos informadores a nivel estatal, lo ven con muchas opciones”.

El moañés Daniel Pastoriza Iglesias, adscrito a la delegación de Pontevedra, es el otro gallego entre los 60 árbitros de Primera RFEF. No los habrá en Segunda División. En Primera División se mantienen el ferrolano Javier Iglesias Villanueva y el pontevedrés Alejandro Muñiz, que estrena internacionalidad. A Iglesias y a Muñiz los cita Figueiredo entre sus referentes, igual que a David Pérez Pallas: “En Galicia siempre ha habido grandes árbitros. Es en ellos en los que te sientes reflejado”.

Vigo, sin embargo, lleva treinta años sin aportar productos propios a Primera División masculina. Una anomalía, asume Soto, “siendo la ciudad más grande de Galicia. En tiempos recientes también estuvo el ourensano Bernardino González o el hermano de Javier Iglesias Villanueva, Ignacio. Y uno de los mejores asistentes, internacional, es el coruñés Diego Sánchez Rojo”. La delegación viguesa tuvo en la máxima categoría femenina hasta 2022 a Elena Casal Fernández y a la ourensana internacional Zulema González mientras residió en Vigo. Pero en la estructura del fútbol masculino solo mantiene en Segunda al asistente Adrián Díaz González. Y tras Figueiredo ninguno de sus miembros supera la Tercera RFEF.

Un conjunto de factores

“Llegar arriba es un éxito a nivel individual pero también colectivo de la delegación. Significa que hay un buen trabajo detrás, que estamos formando bien a gente. Para nosotros es esencial”, conviene Francisco Soto, consciente de que su propia calificación se sustancia a través de sus discípulos. “La valoración de un delegado se hace a veces en función de los árbitros que están en determinadas categorías. Es así de injusto. Un delegado, aunque haga bien su trabajo, parece que quedó en el limbo si no tiene árbitros que suban”.

Prima, sobre todo, ese sentido colectivo a la hora de impulsar a talentos como Figueiredo en el camino hacia Primera División. “Tiene que ser algo que debemos hacer entre todos. Buena formación, una pizca de suerte, apoyo del Comité Gallego y Nacional... Es una suma de factores. Es muy difícil llegar ahí”. Igual cuenta una cierta geopolítica interna del arbitraje español. La ausencia de árbitros gallegos en Segunda, donde milita el Racing de Ferrol y especialmente si otros equipos (Celta Fortuna, Deportivo, Lugo, Arenteiro) acceden a la división, allanará el camino en el equilibrio de repartos. Soto concreta: “Nuestro deseo es que la proyección de Javi no se pare en Segunda, que sí lo vemos relativamente factible a medio plazo. Confío mucho en él y va a tener el apoyo total de la delegación”.

Figueiredo enfoca su carrera serenamente. No le agobia que se dispare la presión en Primera RFEF, con clubes importantes que intenta acceder al fútbol profesional. “Siempre intento seguir trabajando igual. No me cambiará la categoría en que esté, ascienda o descienda”, promete.

Hasta ahora, además, ha podido coordinar bien la vida civil con la árbitral. Figueiredo se ha licenciado en Ingeniería Industrial y está trabajando en una empresa de Porriño. “Ando todo el día ajetreado, a tope por la mañana y entrenando por la tarde. Es complicado compaginarlo, pero en el trabajo me están dando facilidades en ese sentido. Si tengo que irme un día antes para viajar a un partido o llegar un día después, no hay problema”, agradece el pluriempleado.

Sabe que si su escalada prosigue, posiblemente deba enfrentarse a una encrucijada: “Creo que en Segunda tienes que firmar un contrato de exclusividad. Sería un cambio importante. Pero no tengo pensado nada. Vivo día a día. Así como tienes mucha proyección, una mala temporada lo cambia todo. No pienso en si ascenderé... Es cosa de futuro”. Que es el tiempo verbal en que se conjuga la esperanza.