Izan Almansa, MVP del Mundial Sub 19 recientemente conquistado por España, pasa unos días en Vigo. “Me gusta la ciudad, aunque hoy haga mal día. Ayer estuve en la playa. No hace tanto calor como en Murcia. Se está mejor”, celebra el joven, que ha visitado a los jugadores del Seis do Nadal que participan en las jornadas de tecnificación.

–Ya habían sido subcampeones mundiales y campeones europeos sub 17. Pero este título mundial júnior ha desatado el entusiasmo.

–Este Mundial ha sido muy ilusionante. Hemos visto el apoyo de la gente. Retransmitían los partidos en Teledeporte y todo. Tras ganar, ha sido emocionante ver el agradecimiento de los aficionados, los reconocimientos, las portadas de los periódicos…

–Con los triunfos se disparan las expectativas. Los “juniors de oro 2.0”, les llaman. La referencia a los originales (Navarro, Reyes, Raúl López, Pau Gasol, Berni, Cabezas…) ilustra una presión con la que tendrán que convivir.

–Forma parte del baloncesto, igual que en la vida. Hay que saber llevar bien los éxitos. Tenemos que aprovechar dónde estamos, pero sin creer que hayamos hecho nada aún. Estamos simplemente en el principio de nuestras carreras. Acogemos con ilusión esas expectativas. Aunque hayamos ganado un Mundial igual que los “júniors de oro”, intentaremos ser nosotros mismos, sin perder la cabeza por lo que hemos hecho.

–Aunque es una generación muy completa a nivel individual, y sólida a nivel colectivo, usted carga con el protagonismo de ser su rostro más visible. ¿Le incomoda?

–Ahora, como juego en Estados Unidos, menos gente me sigue y sabe de mí. Creo que me viene bien; para prepararme, porque quiero jugar en la NBA, y también para salir un poco del foco. Tendré menos atención que si jugase en España.

–Se han ido retirando los grandes ídolos, pero España ha seguido ganando títulos contra pronóstico, como el último Europeo. Usted ha estado entrenando con la selección sénior estos días. ¿Es sencillo explicárselo al convivir con ellos?

–Sucede sobre todo porque van todos a una, escuchan al entrenador y creen en lo que les dice. Eso es lo más importante. Comparten una misma idea y todos confían en los compañeros, en sí mismos. Su secreto es creer en el otro, sacrificarse por los demás e ir todos juntos.

–Ha terminado su etapa en la Academia Overtime Elite de Atlanta; un itinerario novedoso, que se escapa del camino tradicional de las canteras de clubes españoles, que usted vivió también en Murcia y Real Madrid, o el paso por las universidades estadounidenses.

–Ha sido una muy buena experiencia. Yo tampoco sabía en qué consistía cuando me fui. Su método se centra en la mejora individual. Me ha ayudado mucho a mejorar mi físico y a adaptarme al juego de allí, a entender cómo ven el baloncesto en Estados Unidos. Fue una muy buena decisión. Me ha preparado bien para las competiciones de este verano y para el paso que voy a dar ahora.

–Militará en el Ignite de la G-League, en California, y las previsiones lo sitúan entre los quince primeros en el draft de la NBA de 2024.

–Creo que es el mejor sitio para estar durante este año, con algunos jugadores y entrenadores que han estado en la NBA, en ese entorno. Podré escuchar sus consejos y prepararme para la NBA, ya que se juega con las mismas normas. Quiero seguir mejorando mi físico y mis debilidades; sobre todo, intentaré ponerme al nivel de dureza e intensidad con que se juega en esa liga. Así el salto, si es lo que voy a dar, será más fácil.

–Para los que asistimos a la experiencia de Fernando Martín como la de un viaje a Marte, o que aún nos sorprendía que Gasol pudiese ser una estrella, resulta increíble pensar con qué naturalidad los jóvenes jugadores españoles encaran ahora la NBA.

–Al abrir más puertas, unos juegan en las universidades, otros como yo en la academia… Antes daba más miedo el salto desde España. Nosotros ya estamos allí y lo vemos más cerca. Estamos felices. Esto pasa gracias a ellos, que nos han abierto el camino, y gracias a nosotros, que hemos seguido buscando nuevas maneras para llegar al mismo sitio.

–¿Por dónde cree que debe ir su proceso de crecimiento como jugador? Usted destaca por su agilidad, su movilidad, su instinto. Pero en el baloncesto moderno se le exige de todo a los pívots.

–Sobre todo debe mejorar mi físico para competir contra los físicos que me encontraré allí y en general todo pero también mi tiro para poder abrir el campo. Eso me permitirá atacar desde fuera y hacer “pick and pop” y “pick and roll”.

–Estudiará ADE a distancia en la UCAM y montará un negocio de restauración. Aunque le esperan muchos años como profesional del baloncesto, no quiere cerrarse otras opciones.

–Ahora estoy enfocado en el baloncesto pero no quiero dejar de lado los estudios ni mi vida. Nunca sabes cuándo se acabará la carrera deportiva y quiero tener algo que hacer, algo que también me guste aunque sea de momento en segundo plano. Podré centrarme en ello cuando tenga tiempo libre y me ayudará a no estar siempre pensando en lo mismo, como otra diversión.