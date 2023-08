Es una visita que ilusiona ya, pero que posiblemente el tiempo convierta en histórica. Los jugadores del Seis do Nadal que asisten a las jornadas de tecnificación previas al inicio de la pretemporada disfrutaron ayer con la visita de Izan Almansa. El pívot murciano se ha proclamado recientemente MVP en el Campeonato del Mundo de la categoría júnior que la selección española ha conquistado tras arrasar durante todo el torneo y derrotar a Francia en la prórroga de la final. Es la gran estrella de una talentosa generación que promete dar continuidad a una era de éxitos del baloncesto español.

Almansa, que ya había sido MVP en el Europeo Sub 17, que España también conquistó, y el Mundial Sub 17, en la que fue subcampeona al perder contra Estados Unidos, ha llegado a Vigo de visita y justo tras participar durante tres días en los entrenamientos de la selección sénior, que ya prepara el Mundial a las órdenes de Sergio Scariolo. De todo ello habló el joven a preguntas de los jugadores del Seis do Nadal. El coordinador del club vigués, Sergio González, le entregó una camiseta y Almansa estuvo posteriormente firmando autógrafos.

El murciano iniciará en breve una nueva etapa en su carrera. Acaba de concluir dos años de estancia en la Academia Overtime Elite de Atlanta y esta temporada militará en el Ignite de la G-League, la liga de desarrollo de la NBA. Su nombre ya cotiza alto en las quinielas del draft de 2024. Los expertos lo sitúan entre los 15 primeros, lo que le garantizaría tres años de contrato en la mejor liga del planeta.