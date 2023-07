Refuerzo del lujo, el que ha firmado el Rápido de Bouzas para su lateral izquierdo, con la llegada de Aitor Aspas. El jugador estaba sin equipo tras haber finalizado su vinculación con el Coruxo, y en los últimos días estuvo entrenando con el equipo de la AFE.

El acuerdo entre ambas parte fue fácil, ya que Rafa Sáez buscaba un lateral con un gran recorrido por la banda; mientras que Aitor no quería alejarse de Vigo.

Aitor se formó en las categorías inferiores del Celta, en donde llegó a jugar en el equipo de División de Honor Juvenil. En 2012 saltó a la Segunda División B con el Guijuelo, jugando un total de dieciocho partidos. Esa misma temporada volvió a Vigo, para jugar en el filial céltico en Tercera División.

En 2013 inició su primera etapa en el Coruxo, en donde estuvo dos temporadas, antes de volver a Guijuelo, en donde también estuvo dos temporadas. No abandonó la Segunda División B, con aventuras en el Leioia y Teruel. Dos buenas temporadas, en las que jugó casi todos los partidos.

En 2019 iniciaba su segunda etapa en O Vao. Jugó un total noventa y siete partidos con el cuadro verde, y eso que en la temporada de su regreso, la pandemia truncó su integración en el equipo, cortando una temporada que prometía mucho al marchar el equipo en quinta plaza a un escaso margen de la última plaza que clasificaba para el play off de ascenso.

La renovación del cuadro de O Vao no le permitió seguir en el equipo, cambiando ahora la playa de O Vao por la de Bouzas.

No cabe duda que para el Rápido es un fichaje de mucho valor, no solo por la veteranía que acumula en sus once años como profesional; sino por el juego que le puede dar al equipo entrenado por Rafa Sáez, sus subidas por la banda y los balones que cuelga en el área.

Aitor Aspas llega en el momento perfecto al Rápido, pues esta tarde el equipo se presentará oficialmente a los aficionados, con un acto que comenzará a las 18 horas en el propio terreno de juego del Baltasar Pujales en Bouzas.