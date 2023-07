Las carreras no solo hay que correrlas, sino también entenderlas e incluso intuirlas. Interpretar gestos, movimientos y ritmos obliga a ir fresco de piernas pero también de mente. Justo lo que le sucede en estos momentos a Adrián Ben. El lucense llega a este punto de temporada en un momento pletórico de forma que le permite alternar con éxito el 800 con el 1.500 dejando marcas y actuaciones que acreditan su calidad y versatilidad. Así ha sido durante las últimas semanas, pero ayer se enfrentaba a una situación algo delicada debido al elevado número de atletas que España presenta con marcas para ser seleccionados para el Mundial de Budapest. Por dos centésimas el gallego no tenía la mínima para el 800 (sí en el 1.500 donde estaba claro que no iba a ser seleccionado) por lo que ayer en la final del Campeonato de España se jugaba el título y el billete para estar dentro de un par de semanas en Hungría. Una vez más Adrián Ben demostró su facilidad para interpretar todo lo que ocurre a su alrededor. En su corta carrera ya ha sido finalista de un Mundial, de unos Juegos Olímpicos y campeón de Europa a pista cubierta. Casi siempre corriendo de atrás hacia adelante, eligiendo el momento justo para soltar los caballos de potencia que lleva dentro, ganando a sus rivales en la batalla mental que siempre se libra en las carreras de grandes campeonatos.

En un día de esos que marcan a un atleta el discípulo de Arturo Martín ofreció un recital. En una carrera de gran nivel donde coincidía con Mariano García (actual campeón de Europa al aire libre), Saúl Ordóñez y el joven y talentoso Mohamed Attaoui que en la víspera dio una extraordinaria impresión con su cambio de ritmo a falta de doscientos metros para él no había otra meta que buscar el oro. Por eso no dudó de irse detrás de Saúl Ordóñez que prefirió limpiar la final e imponer un ritmo que descartase a casi el grupo. A diferencia de otras veces en las que Ben ha preferido ser cauto en el primer cuatrocientos, el gallego se marchó detrás de Ordóñez. El mismo camino que eligieron García y Attaoui. Cincuenta y un segundos para completar la primera vuelta, un ritmo más propio de un mitin. Ben se situó en la cuerda y no le inquietó que por fuera progresaran sus rivales y diese la impresión de quedarse cerrado. Sabía que en algún momento iba a aparecer el espacio por el que colarse. Attaoui lanzó el ataque en la última curva para superar a Ordóñez y en ese momento Adrián Ben se fue a por él. Una recta dando todo lo que tenía dentro. Su joven rival parecía tener en el bolsillo el título cuando faltaban cincuenta metros, pero Adrián Ben demostró en ese momento el excelente momento de forma en el que ha llegado a estas alturas del verano. Apretó los dientes para tirar de jerarquía pese a su juventud y conquistar un título de campeón de España que trae un premio extra un billete para Budapest, para un Mundial que merecía de forma evidente.

El día para el atletismo gallego se saldó con otros dos títulos que a diferencia del de Adrián Ben no tuvo el complemento de la clasificación para el Mundial. 1:45.01 fue su marca, récord de los campeonatos. “He currado tanto, tanto esta temporada que me quedaría satisfecho, pero quiero un poquito más, me encuentro bien. El año pasado me costó, pero este noto que vamos hacia arriba. Necesito ese Mundial y lo hemos conseguido”, señaló el entusiasta Ben a la conclusión de la carrera.

El día trajo para Galicia otras dos medallas de oro aunque, a diferencia de lo sucedido con Ben, sin el complemento de la clasificación para el Mundial. Ana Peleteiro y Belén Toimil fueron las campeonas “medio contentas” del día. La saltadora de Riveira se quedó a solo cuatro centímetros del objetivo. Una lástima para una atleta que hace solo siete meses dio a su luz a su primera hija y que tiene, por encima de todo, el foco puesto en los Juegos Olímpicos de París en 2024. El Mundial era un premio extra para ella que buscó hasta el último salto. Lejos de la mínima impuesta por la Federación Internacional, su esperanza estaba puesta en lograr la marca de repesca que había puesto la Federación Española (14.25). Esta temporada se había quedado a diez centímetros y ayer a solo cuatro. Lo hizo en el segundo intento y ya no pudo mejorarlo en los cuatro siguientes. Una de las grandes estrellas del atletismo español se queda fuera de la cita húngara.

Cabría la posibilidad de que por tratarse de Ana Peleteiro pudiera surgir alguna clase de invitación o excepción, pero la gallega fue la encargada de descartar esta opción. “Lo he hablado con Iván (Pedroso, su entrenador) que si hay unas reglas y unos requisitos que se deben cumplir...pues eso. Y si no se cumplen pues hay que quedarse en casa. Ya está, ya vendrá el año que viene que es realmente en el que pensábamos cuando hace unos meses di a luz”, explicó en un gesto de madurez la gallega. Peleteiro conquistó su sexto título de campeona de España al aire libre, una cuenta que sigue creciendo de forma imparable.

Belén Toimil estaba en una situación similar a la de Peleteiro y el destino de su historia es el mismo, aunque la distancia de la mínima mundialista fue mayor. Conquistó el título de campeona de España en lanzamiento de peso con una marca de 17,89 metros, que se quedaron algo lejos de los 18,35 metros que se pedían para estar en Budapest. Triunfo agridulce para la coruñesa, que, tras participar el pasado año en los Mundiales de Eugene, se quedó fuera del campeonato de la gran cita atlética de la presente temporada. Galicia cierra su participación en este campeonato con cinco medallas: los tres títulos de ayer de Ben, Peleteiro y Toimil, la plata de Antía Chamosa en los 10 kilómetros marcha y el bronce de Ester Navarrete en los 5.000 metros. El velocista Mauro Triana conquistó también un oro en el relevo corto formando parte del equipo del Playas de Castellón.

En el día de ayer hubo una carrera también que sobresalió por encima de todas como fue la final de 1.500 metros con un impresionante nivel de participación con Mechaal, Katir, García Romo e Ignacio Fontes. La carrera, lanzada desde el comienzo, acabó en un impresionante mano a mano en el que Mechaal se impuso a Katir, un atleta que este año ha sido capaz de batir el récord de Europa de los 3.000 metros y quitárselo al mismo Jakob Ingebrigtsen.