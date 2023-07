Pasa el tiempo y España no encuentra una mejor delantera que Jenni Hermoso para la selección. Ni el desgaste de las lesiones, ni la distancia -ha estado toda la temporada en el Pachuca de México- ni el potencial de las nuevas generaciones la han sentado en el banquillo cuando ha estado disponible en una gran cita. Nació para hacer historia. Lo lleva en la sangre. A sus 33 años, la madrileña celebró las cien internacionalidades con un doblete ante Zambia para alcanzar los cincuenta goles con la ‘Roja’, un ‘MVP’ y el pase matemático a los octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, a falta de una jornada.

Recuperaba, en ese segundo duelo de la fase de grupos, la titularidad en la posición de punta, pues en el debut jugó en el lugar de una Alexia Putellas que no se encontraba al cien por cien para salir de inicio. Con un tanto de ventaja en el electrónico, obra de Tere Abelleira, España buscaba el segundo tras unos extraordinarios minutos que dejaron ver la mejor versión del combinado que dirige Jorge Vilda con balón. Llegó de la cabeza de Hermoso y fruto de su conexión con Alexia, que, tras una gran jugada, le centró con música -”como un violín”, según la propia Jenni- para que solo tuviera que empujarlo. “Esa conexión que tenemos sigue ahí y no se ha perdido nunca”, explicaba la madrileña al término del encuentro. “Las dos hemos pasado momentos difíciles, pero hay cosas que no se pierden. Parte de lo que soy como futbolista se lo debo a ella y parte de lo que es ella, es por mí. Soy feliz con ella en el campo”, añadía.

Su sonrisa delataba que bien sabía que había hecho un gran partido, más allá de los dos goles. Una sonrisa de satisfacción pero también liberación, consciente de que está viviendo, seguramente, su último baile a nivel mundial y que lo está disfrutando en el campo.

Referente para las compañeras

Cuando España participó por primera vez en la Copa del Mundo, en 2015 y con las Vero Boquete, Sonia Bermúdez, Ruth Garcia y Melanie Serrano, entre otras, Jenni Hermoso estaba allí, junto a Irene Paredes, Alexia Putellas e Ivana Andrés. Disputó el primer partido contra Costa Rica. En la de Francia de 2019 fue la estrella de la Roja, convirtiéndose en la primera futbolista española de la historia en marcar en una eliminatoria (y lo hizo contra Estados Unidos).

Sus compañeras de la selección que hoy pelea por el primer título en Nueva Zelanda la tienen como referente y hablan maravillas de ella. “Es increíble jugar con ella, hace que todo sea más fácil, te ayuda en ataque, en defensa, encima marca goles... No se le puede pedir nada más”, decía de ella Tere Abelleira. Irene Paredes se deshacía en elogios hacía ella: “Hoy se ha salido, una vez más. Es una jugadora muy completa, la puedes poner donde quieras y te va a hacer un gran partido. Estoy muy contenta con su actuación y espero que le dé confianza para seguir así”. Y Alba Redondo, que se sumó a la fiesta de los ‘dobletes’, también: “Es una jugadora que hace mejor a las demás, sabe aprovechar muy bien los espacios y te mete un último pase que te deja sola con la portera, es maravillosa”.

Y no faltaron las palabras de Jorge Vilda: “Si algo tiene Jenni es que es una jugadora de equipo. Pone su talento a beneficio del grupo y una futbolista como ella puede jugar en cualquier posición. De nueve, de diez o de lo que sea”.

Renacimiento

No ha sido fácil llegar hasta aquí después de dejar Barcelona hace poco más de un año y arrancar una nueva aventura en México, donde ha recuperado su magia tras meses de mucho trabajo. “Me siento muy bien, física y mentalmente”, confiesa la jugadora, “al final todo acaba llegando. Si tiene que llegar, llegará. Y si no, a seguir trabajando. A día de hoy sigue siendo así. Me he preparado mucho para seguir viviendo momentos como estos”. Por ahora, quiere aprovechar esta experiencia. No pensar en lo que vendrá. Porque sabe que el fútbol está para disfrutarlo y hacer disfrutar a los demás. Y en eso es toda una experta.