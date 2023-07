Alba Redondo (27 de agosto de 1996, Albacete) cambió la gimnasia por el fútbol cuando era niña y, aunque tenía un sueño, nunca imaginó que se iba a cumplir. El 21 de julio, ante Costa Rica y en Wellington, Nueva Zelanda, se estrenó en el Mundial con España.

“Estoy muy contenta, ahora mismo solo siento alegría y mucha felicidad por haber cumplido un sueño que tenía desde pequeñita”, nos cuenta, todavía con resaca emocional, mientras charlamos con ella, en SPORT, durante la concentración de la selección en Palmerston North.

Entró en el minuto 63’, por Esther González, y en ese momento se paró todo: “No pensé mucho, solo traté de sentir el momento. Me dejé llevar. Me metí dentro del partido y luego ya, tras el silbato final, empecé a ser consciente de que había debutado en un Mundial. Es que lo digo ahora y se me siguen poniendo los pelos de punta”.

PERSEVERANCIA

Durante el año pasado se quedó fuera de varias convocatorias y, sin embargo, completamente renovada y tras coronarse como pichichi de la Liga F este curso, recibió la llamada de Jorge Vilda para acudir al Mundial. De hecho, su nombre fue el último del vídeo. “Me siento privilegiada y a la vez orgullosa de poder estar aquí, de poder ser una de estas 23 jugadoras que representamos a España. Ha sido una temporada fantástica que tiene esto como broche final, el poder estar aquí y vivirlo”.

Ha costado, sin embargo, llegar hasta aquí. Nadie le ha regalado nada. Lo ha logrado, Alba, a base de esfuerzo, sacrificio y mucha voluntad. Y aquí es donde entra el trabajo mental, clave para su mejoría también en lo futbolístico: “Ha tenido mucho que ver, porque me ha podido permitir derribar un muro que yo sola me había ido forma do durante los partidos, por la presión, por los goles... y te podría decir muchos más factores. Si no te va la cabeza, no te van las piernas”.

LEJOS DE CASA

Los que la conocen dicen de ella que es “muy casera”, de su tierra natal, Albacete, y la de ‘adopción’, Valencia. Y ahora se encuentra en las Antípodas de su casa, lejos durante un largo tiempo de los suyos. “Lo llevo bien”, confiesa, “todos los días hablo con ellos por vídeollamada, con mi hermano, con mis amigos, con mi chica... Los echo de menos, pero es algo tan increíble, que cuando pasen los años podré contar que yo estuve aquí”.

Se le da bien, también, jugar contra el Barça. Pero en la selección, muchas de las jugadoras culés a las que se enfrenta con el Levante son compañeras y admira especialmente a Aitana Bonmatí. “Es una pasada, son de lo mejor a nivel europeo, acaban de ganar la Champions. Aportan experiencia, te dan consejos... Jugar con ellas te hace mejor futbolista”.

Es algo recíproco. Porque Alba tiene el gol que le faltó a España en el primer partido y además es experta en marcar de cabeza: “Siempre intento anticiparme a todo, estar allí, es algo innato. Soy una de las que más salta y si puedo ayudar con goles de cabeza, lo firmo”. Serán más que bienvenidos.

LOS CONSEJOS DE INIESTA

Cuando empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol, Alba Redondo conoció a Andrés Iniesta. Se hizo una foto con él en Fuentealbilla -acompañó a su hermano a un partido- y en ese momento se convirtió en su ídolo. Años después, antes de debutar en su primer Mundial, la albaceteña recibió una videollamada del manchego.

“Surgió gracias a mi representante, José María. Lo que hablamos creo que me lo quedaré para mí, pero me quedo con sus consejos. Me sentí una privilegiada, estaba bastante nerviosa y él, tan natural como lo conocemos. Ha vivido muchas experiencias, con España y con el Barça, a nivel internacional, y voy a aprovechar todos estos consejos que me dio".