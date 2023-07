El estadounidense Brian Harman, jugador número 26 del mundo, remató una última vuelta fiable y sólida y conquistó con holgura el Abierto Británico de golf, el primer ‘grande’ de su carrera. Jon Rahm acabó segundo junto a un pelotón de jugadores que acabaron a seis golpes del ganador. Nadie tuvo opciones en toda la jornada final de amenazar el paseo bajo la lluvia de Harman.

Harman, de 36 años, completó un torneo perfecto en el Royal Liverpool Club desde el primer día. En la primera jornada concluyó con cuatro bajo par, en la segunda con seis y en la tercera con dos, lo que le valió llegar al último día con un solido liderato de seis golpes de ventaja sobre Jon Rahm.

«Este campo de golf era un verdadero examen, todo un reto, pero incluso con a lluvia los greens estaban perfectos y todo me ha salido muy bien. No puedo sentirme m’as contento», dijo el estadounidense tras culminar su ronda y prometer que se va a beber un par de cervezas de la copa entregada como ganador.

El vasco, que tras dos primeras jornadas muy irregulares que le hicieron sufrir para pasar el corte sacó su mejor versión de juego el tercer día para acabar con 63 golpes -ocho birdies- y pasar de un acumulado de dos sobre el par a concluirlo con un -6, solo logró un menos uno este domingo. La intensa lluvia que cayó sobre el campo británico obstaculizó cualquier opción de remontar. Harman tampoco lo habría permitido. En cualquier caso, es el mejor resultado obtenido en este torneo por Rahm.

El vasco comenzó con cuatro hoyos al par y en el quinto consiguió un birdie. Es lo mas cerca que estuvo de Harmen, a tres golpes. Pero justo antes de mitad de recorrido, en el nueve, cometió un bogey que le sacó de la pelea. Consciente de ello al ver que Harman tampoco estaba fallando, el español se fue desconectando hasta el punto que en el hoyo 14, justo después de hacer un birdie, volvió a cometer un bogey.

Aun así, su despedida fue la mejor posible, un birdie en el hoyo 18 que le valió la ovación del público asistente para acabar con -7, mismo registro que el surcoreano Tom Kim, el austríaco Sepp Straka y el australiano Jason Day.

Con la victoria, Brian Harman, ganador del John Deere en 2014 y del Wells Fargo en 2017, entra en el palmarés del Abierto Británico y toma el testigo de la Jarra de Clarete del australiano Cameron Smith, ganador el pasado año y que este 2023 finalizó en el puesto 33 con uno sobre el par.

Curiosamente, Harman es el tercer golfista zurdo que conquista el torneo británico tras Phil Mickelson y Bob Charles. No es un jugador conocido, carece de la fama de los grandes nombres del circuito, pero se hizo acreedor de la victoria con un juego muy solvente en unas condiciones muy complicadas. Los jugadores debieron secar constantemente los palos, recalcular los botes de las bolas con los greens empapados y procurar que el guante no cogiera agua. Por ese motivo nadie pudo presentar al cierre de la jornada una tarjeta esplendorosa.

Con la ventaja amplia que arrastraba de las tres rondas anteriores, Harman se pudo dedicar a ver pasar los hoyos, no arriesgar y no cometer errores, lo cual no era sencillo bajo el aguacero de Liverpool, que no ha fallado durante toda la semana. Como el mismo Harman.