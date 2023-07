Habituados a la especialización en el medio fondo, Adrián Ben, el actual campeón de Europa de 800 metros en pista cubierta, se ha convertido en un extraño en el panorama actual del atletismo. En otro tiempo fue habitual, pero hoy escasean los deportistas con capacidad para saltar de los 800 a los 1.500 metros con frecuencia regalando grandes marcas en una distancia y en otra. Le sucede a este lucense competitivo como pocos y que rara vez falla cuando salta a la pista.

Hoy lo hará en el Mitin de Madrid, en la pista de Vallermoso donde va a tratar de bajar de 1:44 en los 800 metros (supondría su mejor marca personal de siempre) solo unos días después de conseguir en Silesia (Polonia) la mínima olímpica para los Juegos Olímpicos de París en los 1.500 metros. Esos 3:33.50 que le sitúan a un nivel diferente y le abren una nueva perspectiva de cara al futuro. Todo el mundo le ve en las grandes citas en el 800 pero ya no se puede descartar verle en la otra gran prueba del medio fondo. A eso se refirió ayer. Hoy tratará de mejorar su marca en 800 metros frente a rivales poderosos como el bosnio Amel Tuka, el marroquí Mouad Zahafi o los kenianos Cornelius Tuwei, Elias Ngeny o Collins Kipruto. “Hacer marca personal significa que estas en forma. Llevo cuatro 800 esta temporada y en dos he bajado de 1:45. Vamos poco a poco, sin prisa y en línea ascendente, que se está viendo”, admitió el atleta gallego, que esta temporada también ha corrido dos veces 1.500 con diferentes sensaciones.

“En una tuve la oportunidad de ver de cerca, un poco más lejos de lo que me gustaría, el récord de Jacob Ingebritgsen, y tengo ganas de quitarme la espinita y luchar por todo. En esta distancia tengo la mínima olímpica, soy el primero que la tiene. La prueba te elige, más que tu a ella, y para los Juegos en principio prepararé el 800, pero si me encuentro cómodo quizá cambie”, concluyó.

Hoy también compite en Madrid Ana Peleteiro que trata de ganarse un sitio para el Mundial de Budapest de este año. La gallega fue concluyente en su plan y dijo que si en las dos próximas competiciones, el mitin de Madrid y el Campeonato de España, no está en una marca que considere para una final de Mundial será la primera en renunciar a viajar a Budapest (Hungría) en agosto.

“Estoy centrada en el mitin de Madrid y el Campeonato de España. Son las dos competiciones que en cuanto acabe me harán entrar dentro de las 36 pero si no estoy en una marca que considere que me pueda dar la oportunidad de estar en una final del Campeonato del Mundo seré la primera que diré que no voy a ir”, señaló la atleta gallega, que, con 27 años, ya ha cumplido el “sueño de ser madre”.

“No sé si soy un ejemplo pero lo intento. Creo que es muy importante explicar qué es posible al alto nivel”, manifestó.

Peleteiro, entrenada por el cubano Iván Pedroso en Guadalajara, comparte grupo de trabajo con la venezolana Yulimar Rojas, vigente campeona del mundo y medallista de oro en los Juegos de Tokio en triple salto.

“Nuestra relación está mejor que nunca. Entrenar con Yulimar es una maravilla. Adoro entrenar con ella porque es alegría pura, motivación y una persona que cuando quiere una cosa va a por ella. Hacemos un buen tándem. Yo tengo cosas que ella tiene que mejorar y ella tiene algunas que yo tengo que copiar”, manifestó.

Peleteiro lleva pocas competiciones este año. Su reaparición tras ser madre en diciembre de 2022 fue el 14 de junio, en el VII Memorial José Antonio Cansino de Castellón, en el que ganó con un salto de 14,13 metros. Diez días después, en el Europeo por países de Silesia (Polonia), concluyó séptima con una marca de 13,67.

La última competición fue el pasado 12 de julio, en la Reunión de Bilbao, que ganó con 13.89. “Llevo poco tiempo de entrenamiento. Llevo cuatro meses de preparación y estoy cargando. Quería volver con catorce metros y me dejé la piel por ello. En Silesia, en una pista que no me gusta nada, el año de los Juegos no salté mucho tampoco, y en Bilbao me encontré bien pero estuvo todo el rato lloviendo. Me encuentro en buena forma pero necesito tiempo para competir mejor”, confesó.