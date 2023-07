La espera ya se ha acabado. Empieza el sueño mundialista de España. Ayer arrancó el campeonato de Nueva Zelanda-Australia 2023 y hoy es el turno del debut de la selección de Jorge Vilda. Será la tercera participación de la Roja en la mayor competición futbolística de países tras Canadá 2015 y Francia 2019. En la primera de ellas, una embrionaria España no logró pasar de la fase de grupos ni sumar una sola victoria. Sin embargo, el del 2019 fue el principio de una nueva era. España se plantó en octavos de final, pero fue apeada por la favoritísima y campeona del torneo: Estados Unidos. Cuatro años después, el proyecto ha ido tomando forma y llega a Nueva Zelanda con el objetivo de hacer historia. Sin techo y sin marcarse límites.

La selección española firmó una fase de clasificación primorosa, con un balance de ocho victorias en otros tantos partidos ante Escocia, Ucrania, Hungría e Islas Feroe, además de marcar 53 goles a favor y no encajar ninguno en contra. Pero la tranquilidad que debía presidir los meses siguientes de preparación de cara al Mundial se vio sacudida inesperadamente por la carta que quince jugadoras enviaron el pasado mes de septiembre a la Federación Española solicitando no ser convocadas por Jorge Vilda. El conflicto se prolongó hasta hace pocas semanas, aunque las heridas parece que no están cerradas del todo.

Jorge Vilda, optimista. El seleccionador se mostró optimista en las horas previas al debut. Aseguró que «las sensaciones son muy positivas” y que el objetivo de la selección española “siempre es ganar” con un “estilo reconocido y reconocible por todo el mundo”. Es consciente de que “hay una expectación muy grande con lo que podemos hacer en el campo” y añadió: “A nivel de categorías inferiores somos los mejores del mundo y ahora queremos ir a por todas en la absoluta para llegar muy lejos”. Vilda considera también que “estamos ante el Mundial más igualado, de mayor nivel y con partidos muy atractivos” porque «los equipos se preparan mejor y la distancia entre las grandes selecciones es más corta”. Sobre la alineación y el papel de Alexia Putellas, no dio pistas: “Una de nuestras fortalezas es que disponemos de muchas posibilidades y no estamos cerrados a un sistema. Estamos optimizando todos los entrenamientos para poder disponer de la mejor Alexia y que pueda jugar”.

El debut ante Costa Rica, que ocupa la 36.ª posición del ranking FIFA y que, junto a Zambia, llegan al torneo como las cenicientas del grupo, debería ser plácido y marcar el termómetro de la Roja en esta nueva edición del Mundial. El miércoles será el turno de la segunda jornada contra la mencionada selección africana a la misma hora y España cerrará la fase de grupos ante Japón la mañana del lunes, media hora antes del horario habitual.

En el caso de lograr la primera plaza, las españolas se medirán a la segunda clasificada del grupo A, que lo integran Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Filipinas; mientras que si quedan en segundo puesto, lo harán ante la líder de dicho grupo. El sorteo trazó un camino en el que la Roja no se cruzaría con Inglaterra, Francia, Brasil o Alemania hasta una hipotética final. El hipotético duelo contra Estados Unidos sería en semifinales. Pero para que llegue ese momento aún falta mucho camino por recorrer. Hoy toca hacer un debut esperanzador.