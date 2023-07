Nadie diría que en esa casa está el campeón de Wimbledon, si no fuera por los diarios del día esparcidos sobre la mesa del comedor o la copa dorada que preside la sala de estar. Carlos Alcaraz aún no ha mirado si su nombre está grabado en ella. “Ya lo haré”, asegura relajado. Ha dormido poco. Después de la final pasó un maratón de entrevistas antes de ir a la cena de los campeones que tradicionalmente organiza el All England Tennis Club de Londres para homenajear a los ganadores y recibirles como nuevos miembros del club en presencia de antiguos campeones y socios.

Este año se hizo en las instalaciones del club. Le gustó. “Es una tradición especial, bonita y única”, dice el día después de haber revolucionado el tenis y el deporte con su triunfo. No lo parece. Se le ve relajado, tranquilo, vestido con un chaqueta de chandal blanco, pantalones cortos de Michael Jordan pero sin esa gorra de hípster con la que aparecía en las ruedas de prensa. “Me dio suerte”, dice.

Mientras habla con EL PERIÓDICO, del Grupo Prensa Ibérica, su hermano pequeño juega a básquet en la entrada de la casa y sus padres, Carlos y Virginia, cargan las maletas para viajar a Murcia por la tarde, en un vuelo directo, privilegio de campeones. Juan Carlos Ferrero y el resto del equipo ya han marchado antes camino de Valencia. Un vecino para su coche frente al domicilio para felicitar al padre y pedirle una foto. “Hay que ir acostumbrándose”, sonríe tímido pero orgulloso.

¿Quién es Carlitos Alcaraz?

Un chico muy sencillo, normal, aunque la gente lo vea haciendo historia como en Wimbledon. Un chico ambicioso que siempre ha querido conseguir su sueño que es ser tenista profesional, ser el mejor del mundo, ganar Grand Slams... Alguien que persigue y lucha por lo que ama. Me considero un crio, un chico de 20 años, sencillo con muchas cosas que aprender, madurar.

¿Parece que lo está consiguiendo?

La verdad parece que estoy en el camino correcto.

¿Ha dormido con la copa?

La copa estaba abajo y yo he dormido arriba. No hice como Messi que durmió con ella, pero no descarto hacerlo.

Ya conocía la central de otras veces ¿Qué sintió el día de la final, antes de entrar detrás de Djokovic?

No mucho, la verdad. No estaba nervioso. Lo único impactante fue ver la pista llena, sin un asiento libre. Eso sí. Y que toda la gente gritara me emocionó un poco.

¿Se guarda sus sentimientos?

Soy un poco reservado, aunque no lo parezca. Me cuesta expresar mis sentimientos.

¿Cuándo se vio ganador?

Cuando gané el tercer set sentí que era capaz de poder ganar. Evidentemente estaba frente a Djokovic y podía pasar cualquier cosa. Pero de la manera que lo hice, me dije: "Puedo, puedo hacerlo".

¿Qué puntos destacaría?

El resto paralelo de revés del 'tie break' que me dio el set. El 'passing' de revés para hacer ‘break’ en el quinto set y el último punto, la volea.

Djokovic ha dicho que usted era una mezcla del Big Three, pero con 20 años.

Es una locura. Que lo diga alguien como Djokovic, un ídolo, uno de los mejores de la historia. Alguien que cuando nací ya estaba ganando títulos entre los mejores del mundo diga algo eso sobre ti, de esa manera, es una maravilla.

¿Si le hubiera ganado en Roland Garros habría cambiado la situación en Wimbledon?

Posiblemente si, pero eso nunca se sabe. Después de lo de Roland Garros estoy más orgulloso de lo que he hecho, de aprender de esa experiencia.

"Mi estilo se basa en hacer golpes que nadie espera. Intentar lo difícil siempre. No tener miedo. Gracias a eso soy el que soy"

¿Y si llega a perder?

Si hubiera perdido estaría igual de orgulloso.

¿Cómo sabe ganar a Djokovic en Wimbledon?

Es un sueño hecho realidad. Siempre es importante ganarle en cualquier pista pero en Wimbledon lo hace muy especial por conseguirlo en una pista donde llevaba cuatro títulos seguidos y 10 años imbatido. Donde es una leyenda.

Antes del partido, ¿qué le dijo Ferrero?

Hablamos de todo, de táctica, de cómo gestionar el partido pero lo más impactante fue cuando me preguntó: "¿Este es tu sueño?, pues hay que ir a por ese sueño. No es hora de tener miedo. Tú has nacido para estar en este tipo de situaciones y vas a cumplir tu sueño".

¿Y después cuando se abrazaron en el palco?

Fue algo único abrazar a Juanqui. Refleja el respeto que nos tenemos, lo importante que somos el uno para el otro por lo que hemos conseguido. No solo nosotros dos también Toni [Antonio Cascales, entrenador de Ferrero] que también es muy importante para mí. Verles ahí, emocionados fue maravilloso.

Ha jugado solo 18 partidos en hierba y ya tiene el doblete en Queen’s y Wimbledon. No está mal...

Una locura. Algo inesperado. Me cuesta saber que lo he conseguido. Es algo increíble y que no esperaba lograr ahora mismo.

En cinco años ha entrado en el firmamento tenístico como un Sputnik. Del 500 mundial ha saltado al número 1 y ya tiene dos Grand Slams. ¿Qué nos espera con Carlitos?

No lo sé. Una carrera llena de éxitos. Al final es un libro en el que hay que ir escribiendo poco a poco. Espero que a nivel mental, físico, me respeten la lesiones. Estar bien mentalmente para poder cumplir mi sueño. Estar ahí, jugando bien al tenis y que dentro de cinco o diez años se hayan multiplicado, por no sé en qué número, los Grand Slams, las semanas de número 1, los títulos… Ojala pase eso.

Ya tiene el US Open, es el número 1 y ha ganado Wimbledon ¿Cúal le ha hecho más ilusión?

Es complicado elegir. Siempre quise ser número 1, pero ganar Wimbledon es algo superespecial. Lo soñaba desde niño. Quería ganar todo tipo de torneos pero a medida que he crecido le he dado más valor a Wimbledon por lo que supone, por su prestigio y lo que es.

Su victoria en Wimbledon dicen que supone el relevo a una generación, la llegada del futuro tenis.

Puede que estemos ante nueva era, pero mientras estén Rafa y Djokovic este debate debe esperar. Hay que disfrutar de esas leyendas, cuando llegue el momento y espero que sea muy lejano volveremos al debate.

Su tenis entusiasma. ¿Cómo lo definiría?

Mi estilo se basa en hacer golpes que nadie espera. Intentar lo dificil siempre. No tener miedo. Gracias a eso soy el que soy. Por los golpes inesperados, por la creatividad.

Y después de Wimbledon, ¿qué?

Descansar. Intentar recuperar el cuerpo. Seguir nuestro camino y ganar en cada torneo que voy. Soy muy ambicioso.

¿Algún deseo especial fuera del tenis?

Seguir como soy. Creciendo como persona. Tener a la gente que quiero a mi lado. Sobre todo que mi familia esté bien. Que pueda disfrutar de ellos.

¿Deben estar realmente orgullosos?

Están muy contentos, pero somos muy sencillos. A mi hermano pequeño, que estuvo en la cena oficial a mi lado, le dijimos: " Algún dia estarás tu ahí". Y nos respondió: "el año que viene porque Carlitos lo volverá a ganar". Este triunfo es un sueño para todos y de todos. El mejor recuerdo es estar todos juntos, dando paseos. Disfrutando. El dia antes de la final estábamos todos jugando al baloncesto, con muchas risas. Me ayudó mucho a estar tranquilo, quitarme los nervios y la presión. Quizás al final me ha faltado estar más con los míos. Sentirme campeón con ellos.