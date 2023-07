Aitana Bonmatí: "Este será el Mundial con las mejores condiciones que ha habido"

Llevará el '6' a la espalda en este Mundial, pero todo el mundo la reconoce con el '14' de Cruyff en la camiseta del Barça. Aitana Bonmatí ha vuelto a la selección después de un año intenso y mira al Mundial de Australia y Nueva Zelanda con hambre. De su regreso al combinado nacional, de las mejoras acordadas, del camino por hacer y de los retos que conseguir, habla en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica.

Hace poco más de un mes levantaba la segunda Champions del Barça. En unas horas empezará tu segundo Mundial. ¿Ha dado tiempo de asimilar, celebrar y volver a enfocar?

El fútbol tiene esto. Se tienen que vivir los momentos al máximo porque en nuestra profesión acabas una final de la Champions y ya tienes a los pocos días un Mundial. Tienes que estar centrada siempre en lo que viene y todo lo que queda atrás queda olvidado. Si te lo recuerdan o lo recuerdas, son momentos mágicos que siempre perdurarán en el tiempo. A nivel de objetivos, ahora esto ya ha pasado y estoy centrada en el Mundial.

Los últimos meses han sido complicados para usted. ¿Cómo ha sido la vuelta de la selección a nivel físico y mental?

Soy una jugadora profesional. Me dedico a esto al 100%, tenía muy claro a qué venía y cómo tenía que venir. He vuelto a la selección en el momento en el que me he sentido preparada para volver.

España no es una de las favoritas para este Mundial, pero sí que poco a poco se va posicionando como un equipo a tener en cuenta para este tipo de citas.

Creo que lo tenemos que asumir como responsabilidad, al final, a nivel de club, estamos haciendo muy buen trabajo, y esto se tiene que reflejar también en la selección, porque muchas de las jugadoras somos las mismas. Es normal que se nos exija el máximo. Para mí no es ninguna presión, es una responsabilidad. Cómo dices, yo no considero a España como una de las favoritas para este Mundial porque sería una falta de respecto a muchas selecciones 'top'. Creo que en un Mundial hay muchos factores, hay selecciones muy top y, a veces, hay sorpresas también.

¿Cómo ayuda que la base de las futbolistas de la selección sean jugadoras del Barça? Con muchas de ellas usted trabada cada día y han creado muchas sinergias que ahora, en apenas dos semanas, sería muy complicado construir de cero.

Eso siempre ayuda. Al final jugar con jugadoras con las cuales llevo jugando muchos años y a las cuales conozco perfectamente, tanto lo que hacen como lo que no, siempre es bueno. A veces, si juegas de memoria es más fácil y ayuda a mucho tener compañeras con las cuales entendemos el fútbol del mismo modo.

¿Es muy diferente su rol en el Barça y en la selección?

Soy la misma persona aquí que en Barcelona. Soy la misma Aitana ambiciosa, que quiere ganar y que no da ninguna pelota por perdida. Me considero una jugadora que ayuda a contagiar esta garra a las compañeras. No cambio en nada. Quiero decir, al final, yo también estoy aquí para hacer cosas grandes, igual que con el Barça.

Usted vive en el Barça un fútbol totalmente profesionalizado que, en realidad, es un oasis si miramos al resto del país. ¿Cómo es la estructura de la selección en este sentido?

No me gusta comparar, porque son lugares diferentes. Lo que se ha hablado con la selección es que tenemos que ir un poco en esa misma línea de hacer crecer el fútbol femenino para que también podamos tener éxitos con la selección. Tener éxitos es muy difícil, pero, obviamente, si hay un trabajo detrás y si las cosas se hacen muy bien hechas, es más fácil. Todo este año ha servido un para ver hacia dónde queremos ir y de qué manera hay que hacerlo. Nuestro retorno es bueno, se ve cada día en el club. Estoy convencida de que hemos acercado posturas y estoy segura de que se irán haciendo cambios poco a poco y todo irá mejorando. De hecho, considero que ya se han hecho algunos cambios. Al final es ir luchando, tener paciencia e ir andando de la mano juntos.

¿Cómo está a nivel físico? Ha sido una temporada muy larga y exigente con el Barça.

Ahora mismo es un poco difícil decir cómo estoy porque estamos en plena pretemporada, otra vez, y las pretemporadas son muerte [ríe]. Es un poco difícil saber cómo estás realmente. Estamos en un país donde hace muchísimo calor y no ayuda. Te sientes diferente cuando juegas con un ambiente fresco, que sientes que puedes respirar con normalidad, y no con este bochorno, que notas que no te pasa el aire. Por lo tanto, todavía no sé cómo estoy a nivel físico, pero lo que sí que sé es que soy una jugadora que curro y que al final lo doy todo aunque no tenga fuerzas.

Han pasado dos semanas desde que se acabó la temporada hasta que se incorporó a la selección. ¿Suficientes para desconectar y recuperar?

Esto es un no parar. Acaba la temporada, tienes dos semanas de vacaciones, y ahora toca volver a coger el tono. Se pierde todo muy rápido. Pero bueno, no tengo ninguna preocupación en este sentido.

Y a nivel mental, ¿ha podido desconectar un poco?

El otro día no sé con quién lo hablaba, pero llevo muchos veranos sin tener verano. Muchos. Es que no lo sabría ni decir. Encadené las categorías inferiores con la absoluta y creo que el único verano que tuve fue el de 2021. Y pillé el covid y no salí de casa. Todo genial [ríe]. Tenía un viaje a México y no pude ir, de hecho. Lo pienso y es un poco complicado gestionar todo esto. A veces necesito un respiro de los de me voy a la otra punta del mundo y no quiero saber nada de nadie. Es estresante, ¿sabes? Pero hago lo que quiero, lo que me gusta, y valoro mucho el estar aquí. Es lo que he decidido, y no me quejo para nada, pero a veces, lo pienso y digo: a ver cuándo tengo un año que pueda descansar y desconectar porque es necesario. Todo el mundo lo necesita.

Para este Mundial, muchas selecciones han sido protagonistas de revoluciones y se han promovido cambios importantes en las condiciones laborales de las futbolistas. ¿Cree que este Mundial será clave para consolidar el fútbol femenino?

Habrá que ver el nivel de aficionados como está el tema. Realmente no sé si se han vendido muchas entradas o si no. A ver cómo se desarrolla el Mundial, pero creo que se han hecho pasos importantes a nivel de condiciones y de salario. Creo que es un gran paso para consolidar el fútbol femenino y para que esto siga creciendo. Este será el Mundial con las mejores condiciones que ha habido hasta ahora.

¿Qué espera de usted en este Mundial? Su nombre está entre las principales favoritas para llevarse el Balón de Oro. ¿Siente que es momento de demostrar?

Yo no quiero demostrar nada, porque creo que la gente ya me conoce y todo el mundo sabe lo que puedo dar. Soy una jugadora que me autoexijo mucho y no estoy contenta si hago un mal papel. Sé que el fútbol es jugar en equipo, no todo depende de mí. Confío mucho en todas las compañeras. Tenemos grandes jugadoras. Creo que esto lo sacaremos adelante si jugamos como equipo. Yo espero aportar mi mejor versión porque creo que puede ayudar mucho al equipo, aquí también.