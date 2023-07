Delle Alli fue el protagonista de una entrevista con el exjugador y ahora comentarista Gary Neville para su canal de Youtube 'The Overlap'. El actual jugador del Everton habló sobre su trayectoria futbolística, su infancia y sus problemas de salud mental, confesiones que no han dejado indiferente a nadie.

El futbolista inglés explicó los complicados años que ha pasado recientemente en relación con el infierno que tuvo pasar durante su infancia: "A los seis años, abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego me enviaron de regreso. A los siete, empecé a fumar; a los ocho, empecé a traficar con drogas. A los once, me colgaron de un puente. Fue un tipo del vecindario de al lado, un hombre. Finalmente, a los doce, me adoptaron. Una familia increíble, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellas", desveló el futbolista del Everton.

Se planteó colgar las botas

Delle Alli fue una de las estrellas de aquel magnífico Tottenham de Pochettino. El futbolista inglés se hizo con un puesto fijo en el once inicial del conjunto londinense desde que debutó en la Premier League. Durante seis temporadas y media en el Tottenham, Alli se convirtió en una estrella mundial demostrándolo también con la selección inglesa. Sin embargo, a sus 24 años dejó de brillar y fue transferido al Everton en enero del 2022. La temporada pasada estuvo cedido en el Besiktas y este verano ha vuelto a Goodison Park.

"Me da miedo hablar de ello, pero es el momento de hacerlo", manifestó Dele Alli, quien no pudo contener las lágrimas al explicar en la entrevista con Neville: "Una mañana en que tenía que ir a entrenar estaba mirándome en el espejo y pensando en la retirada. A los 24 años a pesar de que hacía lo que amaba. Para mí esto era algo que me rompía el corazón. Era siempre una lucha conmigo mismo en todo. Por fuera sonreía, parecía que ganaba la batalla. Por dentro la estaba perdiendo. Si conocieras mi vida entenderías esto mejor. Un trauma es un trauma y tu cuerpo lo registra en la misma medida. Quiero ayudar a la gente para que vean que no están solos".

Delle Alli bebía y tomaba pastillas para dormir. Consciente de que ese no era el camino que quería seguir, un día pidió ayuda a un centro de rehabilitación: "Decidí ir a un centro de rehabilitación mental en que tratan traumas y adicciones. Sentí que era mi momento".

El futbolista del Everton quiere volver a ser aquel que maravilló al mundo del fútbol y desvela su mala experiencia para ayudar a aquellos que pasan por lo mismo.