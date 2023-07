Una selección de fútbol nacional de mujeres… del Vaticano. La idea la tuvo la pasada semana Mauro Gambetti, cardenal italiano y arcipreste de la basílica de San Pedro. Entrevistado durante una fiesta del diario católico 'Avvenire' en Potenza, ciudad del sur de Italia, Gambetti le respondíó al presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, que está sopesando el proyecto.

“En la Unión Europea hay 55 federaciones, también está San Marino; podría ser interesante tener la número 56”, opinó Gravina. “En la Ciudad del Vaticano hay interés, hay entusiasmo”, le contestó Gambetti. “Tal vez sea más fácil llegar al equipo nacional femenino que al masculino”, añadió el cardenal. “Pero debemos comenzar con los niños. Llevará algunos años más antes de que puedan crecer y convertirse en el equipo nacional italiano”, concluyó , al añadir que lo que se necesita es “una revolución”.

Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas a los ojos de los vaticanistas. El fútbol en el Vaticano no es ninguna novedad, incluso escribió Iacopo Scaramuzzi, periodista del diario italiano 'La Repubblica'. "Ya en 1521 se disputó el primer partido con la presencia del entonces Papa, León X", recordó. “Y, en tiempos más recientes, desde hace cerca de medio siglo existe un campeonato amateur (el primer torneo, en 1972, fue ganado por el diario 'L’Osservatore Romano'), y diversos equipos de fútbol (de los Museos Vaticanos, de la Guardia Suiza, de la Gendarmería,…), con sus respectivas copas y Supercopas vaticanas”, añadía el informador.

Religión y deportes

Lo cierto es que incluso existen equipos de fútbol femenino vinculados a la sede central de la administración de la Iglesia católica. Por ejemplo, existe el equipo de mujeres del Bambin Gesù, el hospital pediátrico del Vaticano y, desde 2019, también hay un equipo femenino vaticano. Este último está integrado, principalmente, por empleadas y esposas de empleados. Así y todo, de momento, El Vaticano no ha informado de cómo y cuánto su idea de un equipo nacional se llevará adelante. Y es posible que no sea tan sencilla, puesto que los ciudadanos con pasaporte vaticano no llegan al millar y en su mayoría son hombres.

Además, la mezcla entre lo sagrado y lo profano no siempre ha tenido finales felices. En 2019, por ejemplo, un partido entre el equipo vaticano --liderado por la camerunés Eugene Tcheugoue-- y rivales locales acabó siendo cancelado en Viena. Sucedió después de que jugadoras del equipo femenino FC Mariahilf se presentaran con camisetas con frases de apoyo al aborto y a la comunidad LGBTI, lo que suscitó la ira de las futbolistas vaticanas.

Ciclismo, taekwondo y cricket

Tampoco es el fútbol el único deporte que cuenta con presencia de mujeres vinculadas a la Santa Sede. También hay presencia de estos equipos en la Unión Ciclista Internacional, World Taekwondo y la Federación Internacional de Padel. Por último, en enero pasado, se unió a la Atletica Vaticana el histórico equipo de cricket, The Vatican St Peter's Cricket Club.

En verdad, también en este caso, este deporte era practicado en Roma por seminaristas de Australia y Reino Unido ya hace 50 años. La novedad es que ahora se han unido también personas asiáticas, especialmente procedente de Pakistán, India y Sri Lanka. En años anteriores, equipos vaticanos jugaron también contra un equipo musulmán, y otro equipo mixto de jugadores británicos de religión judía, musulmana y sikh. Un equipo, este, que en estos días está organizando para un "peregrinaje deportivo" en España.