Tres días después de lo esperado, Jéssica Bouzas debutó ayer en el cuadro final de un Grand Slam. Fue en el majestuoso Wimbledon, y de obligatorio blanco inmaculado, donde la vilagarciana pisó con fuerza como una de las grandes esperanzas del tenis femenino español. Tocaba medirse a Anhelina Kalinina y, pese a la buena imagen dada, la actual número 26 del mundo terminó imponiéndose en dos sets (4/6 y 3/6).

Después de una fase previa espectacular con tres victorias, Bouzas Maneiro devolvía al tenis gallego a un cuadro final de Wimbledon siete años después. Y no empezó nada mal con su derecha marcando el camino. Así, y pese a ceder el servicio en el juego inaugural, respondió con entereza a cada uno de los golpes de la ucraniana hasta cuando más difícil parecía.

Con 2-3 en contra, la vilagarciana encontró en los puntos más largos el camino a seguir. Se mostró muy bien en lo físico para llegar a muchas de las dejadas de Kalinina y convertirlas en puntos ganadores. Tan bien iba la cosa que llegó a situarse con un 4-3 a favor. Todo estaba tan igualado que el factor suerte también tuvo mucho que decir en favor de la número 26 del mundo, especialmente con un punto que le dio su quinto juego y que llegó tras golpear primero en la red. Eso y algún efecto raro en el bote de la caprichosa hierba londinense que también se interpuso en momentos muy puntuales.

Un ace de Kalinina cerró el primer set a su favor, pero no afectó a la moral de su rival. Así quedó comprobado en el arranque del segundo set en el que la irregularidad en el servicio parecía haber desaparecido. Así se llegó a un 3-3 que resultó ser determinante. La vilagarciana disponía del dos pelotas para hacerse con el 4-3, pero no pudo ser. Fue el momento en el que la ucraniana se hizo fuerte y se notó la experiencia. Una gran dejada declinó el juego hacia el break y Jéssica Bouzas ya no pudo rehacerse mentalmente.

Errores no forzados, y hasta una doble falta como colofón, fueron los últimos puntos de una jugadora vilagarciana que abandona Wimbledon con visos de volver.

“Me queda la espinita de que podría haber dado más”

“Estoy muy contenta, ha sido una experiencia muy bonita, sobre todo viniendo de la previa. Ha sido un partido bueno y se me queda la espinita clavada de que podría haber dado un poquito más. Competía contra una jugadora muy buena, con más experiencia que yo y al final es un aprendizaje”, dijo en rueda de prensa Bouzas Maneiro. “Me he encontrado muy cómoda. Sabes que has hecho tu trabajo llegando desde la previa. Entrar en el cuadro final es un premio. He tenido muchos altos y bajos en mi carrera e igual llega un momento en el que hace click y te encuentras en un cuadro de final de Wimbledon como ha sucedido ahora”, finalizó la vilagarciana.