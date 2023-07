España y Ucrania se enfrentan hoy (21:00 horas, TVE1) por un puesto en la final del Europeo sub-21 en el que será su segundo duelo en ocho días, aunque en el anterior, el último de la fase de grupos, ambas selecciones rotaron al tener ya amarrada su clasificación para cuartos de final.

Diez cambios hizo en su once Santi Denia para dicho partido, y no fueron once ya que Gabri Veiga arrastraba molestias que le impidieron jugar de inicio. El céltico apunta esta noche al banquillo frente a los ucranianos. El objetivo aquel 27 de junio era pasar como primeros del Grupo B, pero también dar descanso a unos titulares que este miércoles sí que serán importantes desde el inicio.

Abel Ruiz, con un gol en el minuto 90, permitió a España ser primera de grupo al empatar (2-2) frente a Ucrania. Y ahora, en semifinales, el capitán liderará el ataque desde el inicio en un partido en el que igualará a Gerard Deulofeu como el jugador con más partidos (35) en las categorías inferiores de España, de la sub-17 a la sub-21.

Un nueve que es más que un delantero centro, como demostró de nuevo en cuartos de final contra Suiza en el que le sirvió el gol a Sergio Gómez, entrando desde segunda línea.

Unas apariciones por sorpresa que son la clave goleadora de España sub-21 durante este Europeo, con goles repartidos, además de los dos de Abel, entre el lateral izquierdo Juan Miranda (dos), el extremo izquierdo Sergio Gómez (dos) y otro del centrocampista Alex Baena (uno).

Buenos y repartidos números ofensivos que se contrarrestan con el debe del equipo de Santi Denia durante el torneo, y que lleva haciendo hincapié el técnico en la necesidad de mejorar desde la preparación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas: la faceta defensiva.