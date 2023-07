Concluida la temporada oficial, un mínimo de catorce jugadoras dejarán el Sárdoma CF, bien por retirada, fichajes en otros clubes, interés mutuo en no continuar o, simplemente, porque club o jugadora deseaban perderse de vista, situación también habitual por desgaste de la relación aunque a veces se intente disimular.

Con el descenso de categoría, era obvio que algunas futbolistas tendrían una nueva oportunidad en 2ª RFEF, como será el caso de Sara Álvarez “Muñi” y María Figueroa, al Viajes Interrías de Portonovo, que gana así futbolistas gallegas. El futuro de María Calvar aún es una incógnita, como adelantó FARO; la morracense, con propuesta sardomista para continuar pero que también puede buscar destino en 2ª RFEF tras su excelente temporada. Se lo ha ganado a pulso.

Andrea Mariño “Drus”, Vicky y Yaiza ponen punto final a su trayectoria. Aquellas, son de la vieja guardia del Olivo que alcanzó la gloria en 2011. Vicky, como entrenadora, suma éxitos con las selecciones gallegas de base. Yaiza Montado era la última superviviente del Sárdoma que subió a Primera Nacional en 2012 y siempre fiel a los colores blanquiazules. Mejor jugadora 21/22 para VIDE y la mejor futbolista 2022 en la Gala del Deporte de Vigo, esta hábil y veloz zurda con gol cierra ciclo con total reconocimiento a su carrera.

Del último equipo que se alineó en Barcelona (Olalla Vila, María Figueroa, Elena Pérez, Ainoa Galarza, “Drus”, “Equis” Márquez, María Calvar, Paula Lorenzo, Estela Castro, Elisa Gonzalo e Irene Fernández), apenas tres o cuatro jugadoras continuarían. Elena Pérez -otra gran campaña-, como Calvar, cuenta con clubes interesados. “Equis”, Irene Fernández y Nerea Cruz tampoco continúan. La portera Sara Alonso no sigue por trabajo y estudios.

Algunas jugadoras han comunicado su nuevo destino al Sárdoma, a solo 13 kilómetros de distancia. Ainoa Galarza, Paula Lorenzo y Noelia Pereira se enfundarán la casaca de la UD Mos de Telmo González, que se refuerza bien, con un fichaje por línea. Hace dos años, de As Relfas a As Baloutas pasaron Sara Alonso, San, “Xavi” Lago, María Calvar, Joana e Irene, pero aquel trasvase no fue tan selectivo ni afortunado.

“Es un proyecto casi nuevo, pero con ilusiones renovadas”, señala “Chicho” Val, el técnico sardomista. El equipo de Autonómica, que se quedó sin poder disputar la fase de ascenso a Primera Nacional por el descenso del primer equipo, será un interesante vivero. De hecho, varias jugadoras saltaron con Val a 2ª RFEF y se espera que con buen rendimiento. Pero también habrá fichajes. Cuerpo técnico y club se han movido para reforzar el plantel. Al fin y al cabo, la entidad sardomista quiere regresar a la categoría de bronce del fútbol femenino español.

“Volveremos”, afirma Begoña Aldao, presidenta del Sárdoma CF. Tiene mucho de tozuda y no lleva nada bien la derrota. Quizás porque colaboró durante una época en el Olivo, la referencia del fútbol vigués durante casi dos décadas -antes de entrar en el club de As Relfas-.

Ahora el lugar del Sárdoma CF ni siquiera será el de la Primera Nacional, cuarta categoría del fútbol femenino estatal en la que aseguraron su permanencia la UD Mos (será su cuarta temporada consecutiva) y el Lóstrego de Gondomar (segundo año), equipos de la Delegación de Vigo de la RFGF. Porque la RFEF, en sus bases de competición 23/24 publicadas esta semana, ha enterrado definitivamente aquel nombre: la cuarta categoría nacional pasa a llamarse 3ª RFEF, constará de seis grupos por proximidad geográfica y en el 1 estarán viguesas, mosenses y gondomareñas, con otros trece equipos, un ascenso a 2ª RFEF y tres descensos… o cuatro.

Para la campaña 23/24, de 1ª Autonómica ha ascendido el CD Lugo. También obtuvieron billete desde sus competiciones autonómicas el Sporting de Gijón B (Asturias) y el EDM Villaescusa (Cantabria).

Salvo algún cambio en la distribución geográfica, Friol y Sárdoma CF se sumarán a los once equipos que permanecen, es decir, a los seis gallegos (Dépor B, Victoria CF, Victoria FC, Lóstrego, UD Mos y Umia CF), tres asturianos (Real Avilés, Oviedo B y Gijón FF), un castellanoleonés (Olímpico de León) y un cántabro (CD Oceja). Completaría los dieciséis el Parquesol vallisoletano.

“Vigo se merece un equipo en las más altas categorías”, mantiene la presidenta sardomista. Y a testaruda, pocos le ganan.