La Vigo Cup 2023, organizada por la Fundación VIDE y patrocinada por el Concello, concluyó este domingo en el complejo deportivo municipal de Navia con la proclamación de la UD Santa Mariña (Sub 7 y Sub 12), el Rápido de Bouzas (Sub 8) y el Real Club Celta (Sub 10) como campeones en fútbol 7.

Los rapidistas Martín Bruzon (Sub 7), Josechu Curiel (Sub-8) y Anxo Muñiz (Sub 10) coparon los trofeos de mejor jugador en sus respectivas categorías, acompañados por el portero Raúl Pazos, del Santa Mariña, en una jornada que concluyó con el alcalde anunciando las fechas de la Vigo Cup 2024: del 17 al 23 de junio el fútbol sala y del 24 al 30 de junio el fútbol 7 y el fútbol 11.

En otra fecha con el termómetro disparado, el Santa Mariña, entidad que preside Xosé Carlos Blanco, fue el único de los tres clubes con más de un finalista en Navia que firmó el pleno. Dos de dos. Sufrió, porque un título llegó por la mínima (2-1 el Sub-7 contra el Rápido) y otro, el Sub 12, en los penaltis ante el Celta (3-2, después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario), pero sus jugadores y cuadros técnicos acabaron desbordando alegría. Y no era para menos: ha sido la Vigo Cup más igualada de los últimos años.

Sub 7

Final maravillosa con tres goles fantásticos, un tanto bien anulado (por mano) que hubiese significado el nuevo empate boucense y dos equipos peleando al máximo. Fútbol 7 puro. Se adelantaron los de Benito Fernández con un chut de derecha de Lucas Bautista, igualó a escasos segundos del descanso Martín Bruzon con una diagonal por la derecha y otro zapatazo inapelable y Alvarito puso el 1-2 para el Santa con una volea inalcanzable.

El domingo anterior, en la Pista Vermella, el Rápido ganó la final Sub 6 de fútbol sala al Santa Mariña. Los rapidistas Hugo Dadín y Tomé Curiel repetían ahora, al igual que Anxo Heredia, Hugo Rodríguez y el ucraniano Stepan Vynohradov por el Santa. Esta vez salió cara para los de Cabral.

El “Santa” toma el testigo del Racing de Castrelos.

Sub 8

El Rápido puso la directa y goleó al Coruxo FC. Al descanso, 3-0, para cerrar el choque con un claro 4-0. Josechu Curiel y Mateo Regueiro, que marcaron a pares, sentenciaron a los de O Vao, dando el título a los de Pablo Alonso. El Coruxo cerró el fin de semana con presencia en tres finales (Sub 8, Sub 14 y Sub 16), pero sin tocar título. La entidad boucense no conquistaba una Vigo Cup de fútbol 7 desde 2017, cuando se adjudicó la categoría Sub 7 a costa del Santa Mariña. La última vez que un equipo del Coruxo se fotografió como campeón de este torneo internacional de fútbol base fue en 2021, en la Sub-16.

Sub 10

El Real Club Celta levantó el trofeo. Como en 2022 y 2021, los años posteriores a la pandemia, o como nos había acostumbrado desde 2015 a 2019. En realidad, porque es su categoría favorita: desde 2011 ha jugado once de las doce finales disputadas, perdiéndose únicamente la de 2014. Y Álex Abalde, el entrenador campeón, puede presumir de ser, de largo, Míster Vigo Cup. Llegó al Celta hace once años y ha competido al menos “en siete ediciones” del torneo internacional vigués, intenta hacer memoria, ganándolas todas, unas veces con el benjamín (Sub 10), otras con el alevín (Sub 12).

En esta oportunidad, los goles del primer periodo, casi seguidos, obra de Pablo Santamaría (2) y Samuel Courtois, llevaron a celestes y boucenses al descanso con un claro 3-0 para el defensor del título. Después, el Rápido acortó por medio de Anxo Muñiz, el MVP, mandó un balón a la madera y su afición pidió penalti al entender que se había producido una mano, pero el marcador ya no se movió (3-1).

El Celta firmó un torneo impecable, con seis victorias en otros tantos partidos. El año pasado, Abalde ya había salido de Navia campeón con el Sub 12 y el año anterior, con el Sub 10. El exitoso técnico continuará en el cuadro de entrenadores de las categorías célticas de formación en la 23/24. Ahora, él y sus jugadores cierran una temporada cargada: “Entre Liga, Copa, amistosos y torneos, hace unos días estábamos en Polonia, hemos jugados unos 150 partidos”. Esta nueva generación de campeones (“estamos muy contentos por su mejoría tanto en el campo como fuera de él”, apunta Abalde), además, aún tiene recorrido en futuras Vigo Cups.

Sub 12

Un penalti detenido por Raúl Pazos, justo el último de la tanda de tres lanzados por el Celta, y el posterior marcado por Miguel González para el Santa Mariña, dio el trofeo de campeón al conjunto de Cabral que entrena Andrés Tejido.

El choque terminó en tablas (1-1). Se adelantó la formación celeste (el Celta defendía sus títulos consecutivos postpandemia), pero respondió su rival. Luego, ninguno de los dos equipos fue incapaz de perforar la meta de su rival en el segundo tiempo, aunque los celestes mandaron un balón al palo.

Y en los penaltis, Pazos, mejor jugador de la categoría para la organización, adivinó el lanzamiento del zurdo céltico. Por cierto que la serie de lanzamientos desde el punto fatídico fue impecable.

Entrega de premios. La Vigo Cup más igualada de los últimos años se cerraba con un excelente partido, en un Municipal Pahiño lleno y con gran ambiente. A la entrega de premios, ya en el polideportivo de Navia, asistió el alcalde, Abel Caballero, acompañado por el concejal de Deportes, Manel Fernández, representantes de la RFGF (Delfín Alonso y Francisco Soto) y de las empresas patrocinadoras (Hyupersa Hyundai, Grupo CdeC, New Balance y Vitrasa). En la ceremonia, Raquel Morell era declarada mejor árbitro, y Sarai Fernández (Matamá) en Sub 7, Pablo Alonso (Rápido de Bouzas) en Sub 8, Sebas Enebutt (San Miguel CF) en Sub 10 y Daniel Fonseca (Matamá) en Sub 12, los mejores técnicos.