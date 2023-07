Notable estreno de la SD Samertolaméu

La Sociedad Deportiva Samertolaméu Fandicosta cumplió con creces en su retorno a la Liga Eusko Label de Traineras, logrando el noveno puesto en la Bandeira Cidade da Coruña, en una regata marcada por las complicadas condiciones meteorológicas, con olas de más de dos metros y fuertes rachas de viento. La victoria fue para la sorprendente Ziérbena Bahías de Bizkaia de un técnico moañés como Dani Pérez, que cambió Meira por el cuadro vasco esta temporada tras lograr el ascenso con los verdes.

Después de la suspensión de la jornada del sábado, no hubo problemas para el embarque de las tripulaciones en la playa de Riazor, aprovechando la marea baja. Así las cosas, David Costa, encargado de tomar el relevo de Pérez, apostó por un primer equipo titular en el que formó junto a Marco Antonio Castelao, Daniel Fernández, Sergio Enrique Rodríguez, Ismael Curro, Manuel Bernárdez, Alejandro Patiño, José Ramón Durán, Francisco Rodríguez, Jacobo Lusquiños, Alejandro Rivas, Manuel Ángel Gondar y José Boubeta, con Jacobo Gayo regresando a la ACT como patrón. Una escuadra que mezclaba veteranía con juventud y en la que destacaba sobremanera la presencia de ocho canteranos. Los Tercos aterrizan en la Liga presumiendo de proyecto de futuro.

Los moañeses remaron en una primera tanda en la que Hondarribia quiso demostrar su condición de favorito. Marcó ritmo desde el principio, pero con Ondárroa enganchado a su popa, mientras los de Meira mantenían un mano a mano con Kaiku a 17-18 segundos. La virada de los de David Costa fue mejor y se pusieron por delante de los de Sestao, afinando en un largo en el que fueron los mejores de su tanda. Al paso por la ciaboga, mantenían distancia con Hondarribia y Ondárroa, pero ya metían siete segundos a Kaiku. Y en los dos últimos largos Samertolaméu no estuvo especialmente fina, pero sí lo suficiente para incrementar su renta con Kaiku y asegurarse el tercer puesto de la tanda.

La segunda tanda coronó a Ziérbena Bahías de Bizkaia, que comenzó cuatro segundos por detrás de Orio pero que supo explotar los largos de vuelta para hacerse con el mando y para marcar un gran tiempo –teniendo en cuenta el día de ayer–, con Getaria completando otra buena regata en segundo lugar y Orio más discreto en el tercer puesto.

La última tanda, la del vigente campeón, Urdaibai, estuvo marcada por la mayor incidencia del viento y las olas. Fue una batalla contra los elementos, con los de Bermeo resignándose a ganar a Donostiarra, toda vez que sus parciales no se acercaban a los de Ziérbena. La otra batalla era la de Meira para conseguir meter a otros dos equipos por debajo, Cabo da Cruz, y una Santurtzi hundida que llegó a meta a casi minuto y medio del vencedor de la prueba. La SD Samertolaméu comienza la Liga con buen pie.

David Costa: “Cumplimos el objetivo, pero no estoy contento”

Satisfecho con el puesto conseguido, pero no con la regata. Así se mostró David Costa en su debut como entrenador de la SD Samertolaméu en la Liga Eusko Label. “Ese noveno puesto es circunstancial por todos los condicionantes que hubo en la regata. Lo que es real es que perdimos con Ondárroa y Hondarribia, y le ganamos a Kaiku”, señala. Superar a Cabo y a Santurtzi “está muy bien, pero habrá que ver cómo estamos con respecto a ellos la próxima semana, cuando estemos en la misma tanda”. El preparador –que también remó– asegura que “en los dos primeros largos estuvimos bien. De hecho, el segundo largo fue el mejor de toda la tanda. Pero en los dos últimos no supimos adaptarnos, quisimos correr mucho y no acabamos la ola”.