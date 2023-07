La Vigo Cup, organizada por VIDE y patrocinada por el Concello, ha dado al Rápido de Bouzas la oportunidad de cerrar la edición 2023 de forma fantástica, pues tres de los cuatro equipos que había colado en semifinales jugarán sus respectivas finales. Será en Sub-7, Sub-8 y Sub-10. El cuarto era el B de categoría Sub-7… que se medía con el A. También al Celta, que ha metido a sus A en las finales donde defiende título, Sub-10 y Sub-12.

Finales del sábado. Un campeón que repite, el Areosa, y dos nuevos en el palmarés, el Valmi FC de categoría sub-16 y el Sin Sentido femenino. En la primera de las dos jornadas de finales de la Vigo Cup, ésta en Samil, los títulos en fútbol 11 fueron cosa del Areosa en Sub-14 (infantil) y del Valmi FC (Sub-16), que se impusieron en las finales del Armando Cajaraville, por 3-2 y 1-0, respectivamente, a los equipos A del Coruxo FC. Y en fútbol 7 femenino, del Sin Sentido, conjunto formado por futbolistas del Peñasco, campeonas de la liga provincial de fútbol 7.

En otra jornada de calor, el Areosa, con sus futbolistas de División de Honor infantil y bajo el mando de Humberto Pérez, supo tumbar al Coruxo FC en la final Sub-14. Por la mañana, el Areosa sufría ante el Victoria (2-2, 5-4 en los penaltis) mientras los de O Vao batían al Santa Mariña B (2-1). Por la tarde, el triunfo areosista se fraguó en dos pilares: su “9”, Martín Vaquero, y su tocayo, Martín Méndez, una pesadilla para el once rival por el carril derecho. Suya fue la jugada que culminó en el 2-0 y anotó el tercero.

La efectividad areosista en el área fue demoledora y, al descanso, ya se iban con ventaja (1-0, Martín Vaquero). El delantero centro firmaba también el 2-0. El 3-0, de zurda como los anteriores, parecía dar la final por finiquitada. Pero no.

A ocho minutos de la conclusión, Fabio marcaba de penalti e Izan Vilas, un clásico del torneo internacional (fue MVP Sub-7 con el CD Coya en 2017 y ganó la Vigo Cup 2021 con el Celta Sub-10), centró para que Mario hiciese el 3-2. Y la final se tornó en emocionante, aunque el Areosa supo aguantar el tirón rival. En la entrega de premios, a la que asistió el alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado por el edil de Deportes, Manel Fernández, Martín Vaquero era declarado MVP del torneo. Además, tres areosistas (Hugo Peña, Ignacio Herrero y Martín Rodeiro) concluyen la Vigo Cup con dos títulos, pues también ganaron una semana atrás el Sub-14 de fútbol sala con el Cios Vigo. Desde el regreso del torneo tras la pandemia, el Areosa ganó en 2021 (1-0 al O Freixo Narón) y 2022 (4-0 al Coruxo FC).

Y en la Sub-16, un gol de Lucas Moldes, “Oficial”, que cazó un balón sin dueño en el área para marcar de disparo raso, dio el título al equipo del Val Miñor. El Valmi FC, los cadetes de División de Honor de la ED Val Miñor, se impusieron a los cadetes de O Vao, también de División de Honor, en un partido con escasas ocasiones que decidieron los detalles. Por la mañana, en las “semis”, el cuadro de Nigrán había apeado al vigente campeón, el Areosa, en la tanda de penaltis (0-0, 4-3). Moldes, además de ser el autor del único tanto de la final, fue proclamado mejor jugador del campeonato.

Por último, la final Open femenina de fútbol 7 fue para el Sin Sentido, un grupo mayormente formado por jugadoras de esta modalidad del Club Peñasco. Un gol de Judith Vila, también campeona de la Vigo Cup de fútbol sala sénior femenina la semana pasada, les dio el título, desbancando a las campeonas de 2018, 2019 y 2022. Con 0-0 al descanso, una contra, en la que Sara Alonso consiguió evitar el primer remate de Tania Penedo, dejaba el balón suelto para que Vila fusilara.

El Baipesca tuvo dos disparos a la madera en el segundo periodo (Lorena y Lucía), pero no logró controlar el choque. La ausencia por lesión de Lara Martínez (MVP 2018 y 2022) fue demasiado importante. Para Tania Penedo no es la primera Vigo Cup: la ex sardomista la había ganado por última vez en 2017 con el NBS Seguros.

Por su parte, el Baipesca, formado y liderado por Lorena Codeseda se llevó los premios a la deportividad y de mejor jugadora (Irene Fernández), mientras que Gabi Couñago (Lóstrego CF) fue elegido mejor entrenador .

Finales en Navia. Jornada final también en directo por Youtube. Rápido de Bouzas y Santa Mariña B, volverán a medirse este domingo en una final de base como ocurrió con el fútbol sala; esta vez será en Sub-7 (11:30, Navia 3). Los rapidistas vencieron en semifinales a su B (3-0) y el Santa B al Matamá (6-1).

En Sub-8 el Rápido de Bouzas goleó y el Coruxo FC pasó en los penaltis (1-1, 5-4) a costa del Rápido de Pereiró, por lo que jugarán la final a las 11:00 horas.

En Sub-10 y Sub-12, el Celta coló a los dos equipos que quieren revalidar título. En aquella, los celestes y el Rápido de Bouzas A disputarán la finalísima (11:45); los boucenses se impusieron 5-3 al Peñasco y los célticos ganaron holgadamente. En Sub-12, con la final a la misma hora (11:45), el Celta pasó en los penaltis ante el Areosa (0-0, 2-0) y el Santa Mariña se impuso con comodidad al Coruxo (4-0). Los de Cabral meten la cabeza en la única final que jugarán este año, al perder los otros tres equipos que habían llegado a las “semis”.