Carlos Sainz ha celebrado su tercer puesto en la carrera al sprint disputada este sábado en el Red Bull Ring de Austria, aunque ha recordado que la mayoría de puntos se reparten el domingo. Y es allí donde el piloto de Ferrari fija su objetivo: "Espero que lo de hoy sea el principio, y que mañana Charles y yo podamos subir al podio y empezar a darle la vuelta a nuestra situación en el campeonato", ha subrayado.

El piloto madrileño de Fórmula 1 ha resumido su actuación de este sábado en una carrera a solo 24 vueltas y que se ha visto alterada por la intensa lluvia que ha descargado en el circuito de Spielberg minutos antes de comenzar: "Las condiciones han sido complicadas, era la primera vez que utilizábamos los neumáticos intermedios y nunca sabes qué esperar del coche con el equilibrio. Parecía que teníamos un ritmo decente, aunque estaba teniendo problemas a alta velocidad. Sin embargo, alcancé a Checo y me hubiera gustado haberme mantenido cerca de él, pero era demasiado rápido", ha explicado.

"Quiz podíamos haber sido un poco más veloces, pero cuando hemos pasado a Hülkenberg teníamos algo más de confianza, he degradado los neumáticos y después no he podido mantenerme cerca de Checo. De todas formas, sigue siendo un buen resultado para nosotros, un buen día para mí, e intentaremos hacerlo bien mañana en la carrera principal", ha dicho.

Interpelado por el ritmo del SF23 y las mejoras que incorpora en Austria, en especial el nuevo suelo, Sainz se ha mostró satisfecho: "No ha estado mal, obviamente Red Bull sigue muy por delante. No sé cómo irá mañana con la degradación, espero que el coche se sienta tan bien como en la clasificación, lo que sería una buena noticia para poder aspirar con los dos coches al podio", ha insistido Carlos.

A diferencia de la gran mayoría de pilotos que le perseguían, Sainz mantuvo sus neumáticos intermedios de partida y aguantó sin problemas las 24 vueltas de la carrera: "Ha estado bien, y de cara a mañana nos da confianza, pero hay que tomárselo con cierta precaución. A ver si no tenemos degradación y podemos tener un ritmo decente para empezar a remontar".