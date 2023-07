Coruxo FC, Rápido de Bouzas y Santa Mariña, con cuatro conjuntos cada uno, son los tres clubes que han metido más equipos en las semifinales de fútbol 7 y fútbol 11 de la Vigo Cup. Estas se van a disputar esta mañana entre el Pahiño (Navia), Armando Cajaraville (Samil), As Relfas (Sárdoma) y el Baltasar Pujales (Bouzas). Por la tarde, las finales de fútbol 11 (Sub-14 y Sub-16) y la de fútbol 7 femenino, todas por Youtube, como las finales dominicales. Entre los tres clásicos, la mitad de los veinticuatro semifinalistas. Y con el Rápido habiendo asegurado ya un finalista, porque dos equipos suyos se miden en una semifinal Sub-7. Con todo, no son los únicos que sonríen a dos días del final del torneo internacional: el Areosa cuenta con tres equipos y defiende título en fútbol 11 (Sub-14 y Sub-16); el Celta ha metido a sus dos equipos A en Sub-10 y Sub-12, donde también buscar mantener su dominio. Además, Victoria (2), Matamá, Racing de Castrelos, Peñasco y Rápido de Pereiró.

Sub 7

Rápido de Bouzas y Santa Mariña B se meten en las semifinales desde el grupo A. Los rapidistas, invictos: 3-0 al Alertanavia y un balance de 16 goles a favor y 1 en contra. Los de Cabral descansaban. En el B avanzaron Matamá, invicto -ganó 6-1 al Santa Mariña-, y el Rápido B, que goleó al Moledo. Las semifinales aseguran una plaza en la final para el club boucense, pues se miden sus dos equipos (11:30, Navia 3). En el otro cruce, Matamá y Santa B (12:15, Navia 3). La final, el domingo. Semifinales: 11:30 y 12:15, Navia 3 (Pahiño, Navia).

Sub 8

El cuadro se ha quedado sin representación extranjera al caer el Fursan Hispania FC en los penaltis. El Rápido de Pereiró A firmó tablas con el equipo dubaití en el tiempo reglamentario (2-2) y se impuso 6-5 desde el punto fatídico. Fue el único duelo con marcador apretado, porque el Rápido de Bouzas A venció 5-2 al Santa Mariña A, el Racing de Castrelos A, con el MVP 2022 Hugo Rodríguez -en Sub-7-, goleó al Areosa (9-0) y el Coruxo A venció 3-1 al Victoria. Este sábado, a mediodía, los A de Rápido de Bouzas y Castrelos por un lado, y los de Coruxo y Pereiró A, buscarán billete para la final del domingo, siempre en Navia. Semifinales: 12:00, Pahiño (Navia).

Sub 10

Samil este sábado (11:30) recibe las semifinales. Por arriba, Celta A y SDC Victoria; por la otra parte del cuadro, Peñasco y Rápido de Bouzas A. Estos se impusieron a La Guía A (3-1) y al A de la UD Santa Mariña (5-1), respectivamente. Tampoco esta vez hubo gran igualdad. El cuadro céltico de Álex Abalde, que era el B el verano pasado (y, por lo tanto, subcampeón), pretende alzarse con el entorchado. Y abatió al Areosa (4-2). El Victoria, por su parte, tumbó al Alertanavia A (3-0). Semifinales: 11:30, Armando Cajaraville (Samil).

Sub 12

El Celta A, que es favorito, doblegó a su conjunto B (4-1) y continúa su marcha hacia la reválida. Fue el resultado más holgado de cuartos, porque el Areosa A batió al A del Alertanavia por 3-2, el A del Coruxo al Matamá (2-1) y el Santa Mariña A al Bouzas A (2-0). En el penúltimo escalón para levantar la copa, Celta-Areosa y Coruxo-Santa en Samil. El año pasado, el duelo entre areosistas y célticos se dio en la final, prevista para este domingo a las 11:45 en Navia. Semifinales: 12:30, Armando Cajaraville (Samil).

Sub 14 y sub 16

Areosa A-Victoria (10:00, As Relfas) y Coruxo A-Santa B (11:00, As Relfas) decidirán hoy por la mañana los finalistas que a las cinco de la tarde competirán por el título Sub-14 en Samil (Youtube). Los vigentes campeones derrotaron a Coruxo B con un impoluto 3-0 en una jornada poco dada a la épica: el Victoria ganó 2-1 al C del Santa Mariña. Única excepción.

Para las 10:00 horas está prevista la primera semifinal Sub-16 (Valmi FC-Areosa A) y a las 11:00, la segunda (Coruxo A-Santa Mariña A), ambas en el Baltasar Pujales. El campeón, Areosa, volvió a sudar sangre para pasar. El Rápido llevó a su rival a la máxima exigencia y el choque acabó en tablas (2-2), resueltas en los penaltis (4-3) para los de San Andrés de Comesaña. El Coruxo A también metió la cabeza con sufrimiento (1-0 al Galides) mientras que las otras dos eliminatorias se solventaron con facilidad. Finales: 17:00 (Sub-14) y 18:15 (Sub-16), Armando Cajaraville (Samil). Youtube.

Open Femenino

La final está servida. El Baipesca, con futbolistas de Primera Nacional, frente al Sin Sentido, nutrido de jugadoras del Peñasco de fútbol 7, campeón de Liga y Copa en la provincia. Final: 19:15, Armando Cajaraville (Samil). Youtube.