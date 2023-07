Fernando Alonso no está brillando como esperaba en Austria. Las mejoras que introdujo Aston Martin en Canadá y que tan bien exprimió allí el piloto asturiano, no han surtido el mismo efecto en las largas rectas del Red Bull Ring y estre sábado el bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha sufrido para cerrar el top cinco en la primera carrera del fin de semana, un sprint de 24 vueltas que ha resultado muy intenso y se ha visto condicionado por la lluvia.después de la difícil sesión de clasificación disputada el viernes, es consciente de que esta vez el podio es un objetivo menos realista. Acumula seis en las ocho carreras previas. "No parece nuestro mejor circuito en cuanto a competitividad. Pero este sábado, con Lance cuarto y yo quinto, hemos conseguido buenos puntos para el equipo. Sumar tres más que Ferrari y ocho más que Mercedes es un buen resultado para Aston Martin", ha valorado.

Este sábado Alonso ha comenzado sexto por la sanción a Leclerc y se la ha jugado con una maniobra por el exterior en la salida, pero se ha encontrado con el McLaren de Norris y ha perdido varias posiciones que le ha costado remontar: "La curva tres ha sido un caos. Quizás a Lando le saltó el anticalado y se generó algo de lío. Me tuve que ir por fuera en la escapatoria para evitar también a Albon", ha resumido. Stroll le ha ganado la posición y a partir de aquí se ha iniciado una bonita lucha entre los dos Aston Martin, en la que el canadiense se ha salido con la suya: “Siempre contienes un poco cuando luchas con tu compañero, tomas cuidados extra. Hubiera necesitado una vuelta más, una oportunidad con DRS. Era rápido en la curva siete pero no era un buen sitio. Estuvo apretado pero fue divertido”, ha explicado. Sobre la posibilidad de montar neumáticos de seco al final de carrera siguiendo la estrategia de algunos pilotos, Alonso ha reconocido que “"o pensamos, dudamos, pero tenías que recuperar 20-22 segundos en solo seis vueltas. El hecho de que Nico pasara un segundo delante de mí y terminase un segundo detrás demuestra que el tiempo total en carrera habría sido similar”, ha analizado el piloto asturiano. En clave de domingo, Alonso ha subrayado que el objetivo de nuevo pasa por superar a sus rivales directos; Mercedes y Ferrari. "Mañana será difícil otra vez, con una carrera en seco seguramente y unos Ferrari muy rápidos, pero si sumamos más puntos que ellos y que Mercedes, será otro buen domingo", ha zanjado.