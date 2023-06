El tenista español Feliciano López puso fin a 26 temporadas en la elite con el último partido de su carrera este jueves, la derrota (6-2, 6-4) ante el alemán Yannick Hanfmann en el torneo de Mallorca, puntuable para la ATP y que se disputa sobre hierba. A sus casi 42 años, ‘Feli’ se retira, como ya había anunciado, como el jugador español con más victorias sobre hierba (87 por las 76 de un Rafa Nadal que participó del homenaje con un cariñoso mensaje grabado), tras una de las carreras más longevas de la ATP. El toledano lo hizo además en casa, rodeado de su familia, en un homenaje donde no pudo contener las lágrimas. “Sin buscarlo he sido un jugador diferente, por mi identidad como jugador, mi estilo y mi saque. Pero no me formé para tener ese estilo de juego. Crecí como la mayoría de españoles, me formé en Barcelona, pero de manera natural decidí ser este tipo de jugador, diferente al resto”, dijo.