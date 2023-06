La cuarta jornada, primera de rondas eliminatorias de la Vigo Cup (salvo en Sub-7), deparó varias sorpresas y una certeza: el Baipesca femenino vuelve a aspirar al título open, al colarse otra vez en la final. El campeonato que organiza VIDE y patrocina el Concello decidió que no habrá repetición de pleno céltico en Sub-10 al caer el B celeste. Y también que el domingo habrá nuevo campeón Sub-8 al despedirse el Casa Paco, defensor del título.

La jornada, con menos calor, fue emotiva porque todos los equipos se solidarizaron con el fútbol puro, sin racismo alguno. Antes de empezar cada encuentro, los equipos se reunieron en el círculo central siendo uno.

Sub 7

El Santa Mariña B, aunque con un partido más porque el Rápido de Bouzas descansaba, iguala a 9 puntos con el líder boucense y prolonga la emoción. El equipo de Cabral derrotó al Pereiró (2-0) y abre brecha para meterse en las semifinales de este sábado. Este viernes, en Navia (18:30, Pereiró-CD Coya; 19:15, Rápido de Bouzas A-Alertanavia) se decide todo. En el grupo B, el Matamá ganó 4-0 al Moledo y es líder sólido e invicto, con Victoria (cuatro partidos) y Rápido B (tres) con 6 puntos, tres menos que los de Matamá. Los choques Rápido B-Moledo (20:00) y Santa Mariña A-Matamá (20:45), en Navia, determinarán los dos primeros, con un plus a favor de los boucenses, que batieron 3-2 al Victoria.

Sub 8

El Fursan Hispania FC derrotó por la mínima (1-0) al Casa Paco 81 en la primera ronda de los cruces por el título y deja sin defensor del mismo a la división. Navia vivirá los cuartos vespertinos (Rápido A-Santa A y Areosa-Racing de Castrelos A a las 18:30 y Victoria-Coruxo A y Fursan-Pereiró a las 19:15).

Sub 10

Un Celta A-Areosa abrirá los cuartos de final (16:00 horas, Samil) tras el pase areosista en la ronda previa a costa del Coruxo A (1-0). El Celta se clasificó goleando al Matamá (10-0). Victoria y Alertanavia, a la misma hora, buscarán la otra plaza de esa parte del cuadro. Por abajo, Peñasco-La Guía A y Rápido-Santa Mariña A (18:00). El Santa eliminó al Celta B en un partido emocionante: 2-2 en el tiempo reglamentario y 3-2 para los de Cotogrande en los penaltis. En octavos hubo otros duelos apretados: el Bouzas A ganó al C por la mínima. Y La Guía apeó al Castrelos por un justo 1-2. No, no habrá repetición de la final céltica de 2022.

Sub 12

Duelo fratricida a las seis de la tarde en Samil. Así estaba fijado en el cuadro y ambos equipos celestes cumplieron llegando a cuartos con facilidad. Ahora, Celta A y Celta B se medirán para avanzar a semifinales. En dieciseisavos, enormes marcadores: Los Sauces ganó 1-0 al Arenas A, la Guía a 5-4 al Bouzas C, el Victoria C eliminó al Casa Paco en los penaltis (5-5, 3-2) y el Santa D al Pereiró A (5-4) y el Bouzas A al Futbolísimos, en los penaltis (4-4, 4-3). En octavos, menos salsa: el Santa A al Victoria A (1-0) y desde el punto fatídico, el Matamá A al Santa D (1-1, 2-0).

Sub 14

El fútbol 11 propició el festival del Santa Mariña, que metió la cabeza en cuartos de final con tres de sus equipos, el A al derrotar al Rápido boucense (3-1), el B tras hacer lo propio con el San Miguel (7-1) y el C a costa del Racing de Castrelos (2-1), a su vez verdugo del D en primera ronda (6-0). Mientras, el vigente campeón, el Areosa, avanza firme: 6-0 al Candeán y este viernes juega contra el Coruxo B (17:00, Meixoeiro). En ese campo, los cuatro partidos: Santa C-Victoria A (18:00), Santa A-Coruxo A (19:00) y Candeán B-Santa B (20:00).

Sub 16

Al Areosa casi le amargan la tarde. El Fadengas logró su clasificación en la tanda de penaltis (4-2) tras empatar 81-1) con el Alertanavia en el tiempo de juego. Y en octavos asustó al campeón, que solo paso con un solitario gol. Ahora, su rival será el Rápido de Bouzas A (18:00) en el Baltasar Pujales. Otro partido apretado fue el del Santa Mariña A, que pasó al empatar sin goles con el Tetes FC y alargar la tanda de penaltis hasta un 8-7. El CD Teis (20:00, Baltasar Pujales), será su oponente. Arenas, Valmi FC, Galides y Coruxo A, los otros cuartofinalistas.

Open femenino

El Baipesca goleó al Lóstrego (5-1) y jugará de nuevo la final este sábado en Samil, su escenario habitual en el que ha sumado ya varios títulos. En la otra semifinal, el Sin Sentido pasó ante la retirada de todos los equipos del Casablanca. La final está prevista para las 19:15 horas en el Armando Cajaraville. En la segunda jornada, el Baipesca ganó al Sin Sentido de forma apretada (2-1), lo que vaticina un último partido muy igualado.