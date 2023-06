Segunda jornada de la Vigo Cup y nuevo día marcado por el calor. Y no será el último porque en la tercera jornada del torneo internacional que patrocina el Concello de Vigo y organiza la Fundación VIDE el mercurio seguirá jugando en contra. Con todo, el campeonato rezuma emoción y los favoritos no quieren perder ese rol.

Sub 7

Como el domingo en la final de fútbol sala, categoría Sub-6, Rápido de Bouzas y Santa Mariña volvieron a verse las caras. Los de Cabral cayeron de nuevo (3-0) y los de la villa marinera se han colocado líderes en solitario con dos victorias en otros tantos partidos en el grupo A. La liguilla se alarga hasta el viernes, pero en estas edades todo puede suceder. Y cada partido es de un nivel fantástico. Los rapidistas juegan este miércoles contra el CD Coya (Navia 3, 19:15) con el objetivo de consolidar su primera posición. Las categorías Sub-6 (no competitiva), Sub-7 y Sub-8 son un canto a la emoción y al fútbol 7 en estado puro. En el otro grupo, también de cinco equipos, el Victoria manda (6-0 al Moledo, 2-0 al Santa Mariña A). Su partido ante el Matamá, que solo ha jugado -y ganado- un choque al Rápido de Bouzas B (3-2), marcará la trayectoria de ambos.

Sub 8

En el grupo A el dubaití Fursan Hispania FC empieza su trayectoria. Sus rivales avisan de que no hay concesiones: el Rápido A se impuso 4-1 al Matamá y este batió 3-2 al UVCD Candeán. Estos (10:00) y el conjunto rapidista (12:00) serán los primeros adversarios este miércoles en el Municipal Pahiño de Navia para el equipo del emirato, entrenado por Ismail El Hamiti, además director deportivo del Atlético Villalba (Regional de Madrid). En el B, el Santa Mariña tiene pie y medio en la segunda fase porque se ha impuesto a Victoria (4-1) y Arenas de Alcabre (7-0), pero las matemáticas aún no lo ha podido certificar, mientras que el C Racing de Castrelos y Peñasco ya saben que irán por los cruces del título. Dilucidan hoy (17:45, Navia) el primer puesto.

En el grupo D, el Coruxo A ya está clasificado fruto de sus dos goleadas a CD Coya (7-1) y Los Sauces. El Casa Paco 81, vigente campeón, va a la siguiente ronda, como el Areosa, al golear aquel al Alertanavia (6-0) y ganar este al Santa Mariña B (2-1) en Navia. En dicho escenario (19:15), redondelanos y areosistas dilucidan esta tarde la primera posición de la liguilla E. Y en la F, el Rápido de Pereiró es líder invicto y sin haber recibido un solo gol, pero debe esperar a la tercera jornada (Racing de Castrelos B-Pereiró A, 18:30, Navia) para certificar su pase.

Sub 10

Los dos equipos del Real Club Celta, el A de Borja Portas y el B de Iván Fernández, están ya en las eliminatorias por el título, que el A defiende. Cada choque ha sido una goleada a la espera de los partidos más complicados. Los conjuntos celestes ya tienen sobrada experiencia en el torneo internacional vigués. En el A juega Jacobo García, MVP del cuadro Sub-10 en 2022 y este verano declarado mejor jugador en la Jamón Cup de Calamocha (Teruel) y en Azpeitia. En ambos jugó con el B, firmando un tercer puesto y un campeonato copero, respectivamente. Desde el cuadro técnico celeste se reconoce que esta, en lo individual y en lo colectivo, “es una buena generación”.

Areosa A y Rápido de Bouzas (grupo B), Alertanavia (D), Colegio Hogar A (F), Peñasco (G), Rápido de Bouzas A (I) y UD Santa Mariña A (K) están clasificados. El Pereiró A (C), casi. El Fursan tendrá intensa sesión matinal: primero el Matamá (10:00) y después el Victoria C (12:00).

Sub 12

Los dos conjuntos célticos están ya en la pelea por el título en esta locura de grupos de benjamines. Tal ha sido la participación que la organización ha distribuido a los 54 equipos, y 685 jugadores, en trece grupos. Esta mañana, Matamá y Alertanavia, ya clasificados, deciden el orden de acceso (A Pirucha, 12:00). En el I, el Santa Mariña ha hecho buen parte de sus deberes, pero Casablanca y Casa Paco están al acecho. El grupo K, del Fursan, empieza hoy y mañana (grupo F) Rápido de Bouzas y Pereiró (jueves, 13:00, Navia) dirimirán quién va por delante en las eliminatorias a partido único para llegar a las finales del domingo. Y por cierto que el Candeán-Alertanavia tuvo un resultado de fútbol sala… o de waterpolo: 7-6 para aquellos, que además se clasifican.

Open Femenino

Open femenino. Otra tarde sorpresas. Mientras en el grupo A el Marea Azul, con varias futbolistas del Lóstrego, no falló (3-0 al Peñasco) y es líder, el campeón Baipesca se rehízo para ganar apurado (2-1) al Sin Sentido, otro equipo muy complicado, pues cuenta con futbolistas como Lucía Camisón y Tania Penedo además de Sofía Táboas y Lili Puertas (Bembrive FS), entre otras. Pero en el B también hay emoción. El Casablanca es líder en solitario: tumbó al Lóstrego (2-1) mientras el Sárdoma CF goleaba al Balaídos (4-0). Samil recibe la tercera jornada, siempre a las 21:00 horas, en Samil (Marea Azul-Sin Sentido y Peñasco-Baipesca) y Navia (Balaídos CF-Lóstrego y Casablanca-Sárdoma) se deciden los cruces para las semifinales del jueves.

Sub 14

En el fútbol 11, demasiadas goleadas. El grupo I concluyó con un triple empate a 6 puntos resuelto por la diferencia general de goles. Avanzan San Miguel (+8) y Candeán A (+5), por este orden, y se queda fuera el Arenas de Alcabre (+3). Victoria B y Santa Mariña A han pasado con solvencia en el E y el jueves deciden liderato en Monte da Mina y el B se ha convertido en un grupo complicado, porque el Coruxo B es líder sin recibir un gol, pero Nieto y Pereiró B tienen opciones matemáticas que se definirán este jueves en Monte da Mina. El Areosa, defensor del cetro, goleó al Coruxo C (8-0) y está en las rondas de honor con el B del Santa Mariña. A las 17:00, en As Relfas, definen primer y segundo puesto.

Sub 16

El Areosa A, campeón en 2022, venció por el mismo marcador (7-0) a San Miguel y Alertanavia B en A Bouza y avanza con cuatro de cuatro. Con el Galides (hoy, 13:00, Baltasar Pujales) se sabrá en qué orden pasan ambos.

Aunque el cuadro areosista goleó, la jornada deparó tres empates (1-1 entre CD Teis y Arenas de Alcabre, un 2-2 de Racing de Castrelos A y Casablanca y un espectacular 3-3 de Candeán y Pereiró A), amén de una apretada victoria del Rápido de Bouzas A (2-1) sobre el Santa Mariña B (2-1).