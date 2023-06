Sé lo que quiero hacer el próximo verano

“Exhausto pero feliz”, se describe Miguel Méndez en el aeropuerto de Liubliana, esperando el vuelo a Madrid. El entrenador vigués ha conquistado la medalla de plata en el Europeo femenino, el primer torneo que disputaba con la selección sénior. Más que el podio, le preocupaba la clasificación para el Preolímpico que premiaba a los cinco primeros. El vacío duele más que cualquier derrota. Méndez prioriza tener ocupado el verano de 2024. En esa carrera se mantienen. Sobrevivir es siempre la primera victoria.

España se encuentra en plena transición generacional. Xargay, Nichols o Cruz se han retirado. Cazorla, Carrera o Conde van floreciendo. Torrens cose edades. Nunca es fácil el relevo. La selección ya se perdió el Mundial de 2022. Consecuencia de aquel terrible 2021, de fiasco en Europeo y Juegos. Cruz y Xargay acusaron a Lucas Mondelo de trato abusivo, precipitando la clausura de una etapa gloriosa en resultados: tres oros y un bronce europeos, una plata y un bronce mundiales, y una plata olímpica.

Muchos éxitos y muchas heridas. Una herencia difícil de gestionar. Por eso la FEB, aún presidida por Garbajosa, se decantó en septiembre de 2021 por el entrenador más prestigioso a nivel de clubes, habitual además de las categorías inferiores. Autoridad y conocimiento interno, la combinación ideal. Miguel Méndez, aunque con 2022 libre de exigencias, supo desde el principio que le aguardaba una tarea compleja. La guerra de Ucrania, al forzar su marcha de Ekaterimburgo, le liberó después la agenda, pero no las preocupaciones. La baja de Astou Ndour –la pívot nacionalizada, siempre diferencial– complicaba el Europeo. Las lesiones de Irati Etxarri y María Araújo ya habían debilitado su juego interior. Enseguida fijó ese plaza para el Preolímpico como único horizonte.

“Yo pensaba que el objetivo realista era ese pensando también en las necesidades del baloncesto femenino español, de tratar de no pasar un verano desocupado”, explica. “Para este cambio que intentamos con las Cazorla, Conde, y Carrera, conviene que no estén sin competición y que el baloncesto femenino no desaparezca de los medios de comunicación tanto tiempo. Se lo dije a las chicas después del partido en el vestuario, lo pongo a la misma altura que conseguir una medalla. La plata cuenta en el momento para nosotros, que estamos aquí. Pero si hablamos de baloncesto femenino, lo otro era muy importante”.

El Eurobasket se inició además con derrota ante Letonia. “Y ya veníamos de perder merecidamente el último partido de preparación en Hungría, que nos hizo mucho daño”, recuerda. Las dudas asediaron a la selección. Pudieron desatar su colapso. “No pasó. Fue el momento de seguir confiando; los entrenadores, en lo que estábamos haciendo en el quinteto, en las rotaciones, en el plan de partido; y las jugadoras, en que ese trabajo nos podía llevar hacia arriba, con el crecimiento que siempre hay que tener en los campeonatos”.

“A nivel mental y a nivel físico salimos muy tocados de aquel partido. Fue muy duro, de muchos agarrones y golpes. Algunas de nuestras mejores jugadoras estuvieron cogidas por alfileres en los siguientes partidos”, revela ahora. “Esa dificultad nos hizo crecer, juntarnos y darle una vuelta al banquillo. Aparecieron jugadoras. Nos hizo crecer como equipo”.

La secuencia victoriosa (Grecia, Montenegro, Alemania, Hungría) se quebró en el último cuarto de la final (58-64), que España dominó durante 36 minutos. “Estoy contento de cómo la afrontamos. Bélgica venía de arrasar prácticamente en todos los partidos. Le había ganado de 40 a Serbia, que era la vigente campeona. En la semifinal contra Francia, que es otro equipazo, iba 18 arriba al descanso. Hicimos un buen planteamiento de partido y durante mucho tiempo las tuvimos ahí. No quiero poner peros. Luego habrá un análisis interno, con las críticas que podamos hacer. Estoy muy agradecido a las jugadoras, a su estado mental, a no conformarse con haber conseguido el primer objetivo ni con la medalla de plata. Fuimos por encima de todo a ganar a un equipo que se había demostrado como el más favorito”.

Méndez ha sufrido. Sus 23 títulos –tres Euroligas incluidas– con cuatro equipos en tres países no lo han insensibilizado. “Estaba muy tensionado y presionado con poder tener en febrero la oportunidad de estar en verano; que estas jugadoras no se perdiesen ese campeonato. Para mí superar el cruce de cuartos supuso un relax importante. A partir de ahí sí era intentar tocar chapa, pero ya habiendo conseguido lo anterior”.

Méndez firmó precisamente hasta la conclusión del ciclo olímpico, en 2024. “Por encima de contratos o de las ganas de participar en unos Juegos estaba que la selección española femenina no tuviese un verano libre. Eso me tenía con mucha presión. Parte de mi cansancio mental viene por ahí”, explica.

Y en realidad sigue sin saber qué hará el próximo verano, aunque sí lo que quiere hacer. En noviembre habrá ventanas clasificatorias para el Europeo de 2025. El Preolímpico se disputará del 4 al 12 de febrero. Acudirán seis selecciones de Europa (España, Bélgica, Hungría, Serbia, Francia y Alemania), dos de África, cuatro de América y cuatro de Asia-Oceanía. De las dieciséis, doce obtendrán billete a París. La competición se dividirá en cuatro grupos de cuatro, en distintas sedes, y se clasificarán las tres mejores. Solo serán dos en los grupos de Francia y Estados Unidos, que como anfitrión y campeón mundial tienen la plaza asegurada.

“Lo vemos un poco lejos pero es verdad que se ha convertido en un Preolímpico muy complicado. Pero al menos tendremos la oportunidad. Vamos a ver cómo llegan las jugadoras”, reflexiona Méndez, que entonces podrá disponer de la nacionalizada Megan Gustafson por si Ndour aún no está disponible. “Como cuerpo técnico y como federación tratamos de mejorar este equipo y llegar con la mejor plantilla posible. Tras el descanso de estos días, necesario, nos pondremos a trabajar”.