Vila do Corpus, Candeán, Coruxo, Fadengas y Sárdoma ganan la Rías Baixas Cup

Las primera edición de la Rías Baixas Cup se ha estado celebrando, con el Hotel Cemar de Mondariz-Balneario como centro neurálgico. Han sido casi 900 acreditados. Los encuentros se han disputado en los campos de Pontellas y O Folón-Mosende, de Porriño, y los de Pardellas-A Freixa, Frago do Rei-Vila do Corpus y A Lomba, en Ponteareas. Además de equipos de Vigo y su comarca, como los de O Condado Paradanta, han participado otros procedentes de A Coruña, Lanzarote y Portugal. En las finales, el Vila do Corpus se impuso por 2-0 al Valenciano en benjamines; el Candeán superó al ADD en alevines (1-4, 1-3); el Coruxo ganó 0-5 al Val Miñor en infantiles; el Fadengas ganó por 1-3 al Coruxo en cadetes; y el Sárdoma superó al Toto African (0-1, 0-3) en el torneo femenino.