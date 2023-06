La sexta edición de la Vigo Cup de fútbol sala, que patrocina el Concello con la organización de la Fundación VIDE, concluye este domingo entre el complejo municipal de As Travesas (Central y Vermella) y el polideportivo de O Berbés. El Cios Vigo, que defiende los títulos de 2022 en Sub-12, Sub-14 y Sub-16, no ha fallado y peleará en las tres finales por revalidar su cetro, al igual que la UD Santa Mariña en Sub-6 y el Casa Paco 81 en Sub-8. Con el Cios Vigo femenino ya campeón desde el viernes, se busca relevo para el Casa Paco en Sub-10, mientras que el Balona Linense llega con ventaja (4-3) al duelo de ida y vuelta con el Bembrive FS en Sub-16 femenina. El evento, en el que FARO DE VIGO es uno de los patrocinadores, vivirá su jornada de clausura a las 12:30 horas en el Central de As Travesas.

Sub 6 El grupo 2, donde competían dos históricos del fútbol vigués como el Rápido de Bouzas y la UD Santa Mariña, se demostró el más fuerte. Porque en las “semis” el Santa ganó 3-1 al Casa Paco redondelano y el Rápido Rojo derrotó al Cios Vigo (9-0). La final (11:00, Pista Vermella) es la repetición de la disputada el año pasado. Otros jugadores en ambas plantillas pero mismos escudos a por el campeonato. Y un dato: el jueves, en la liguilla, los rapidistas dieron primero (8-2). Sub 8 Los dos primeros de grupo cumplieron los pronósticos. El Casa Paco 81 A tumbó al Pecheches (7-3) y el IES Coruxo al Cios Vigo Parla (7-2). Jugarán hoy domingo su final (10:00, Pista Vermella), con los redondelanos buscando mantener el título. Sub 10 El Cios Vigo se impuso al Kompite Amor de Dios (6-2) y el CD A Paz al IES Coruxo (3-0) en las semifinales. La final, de nuevo con el Cios como protagonista (9:00, Vermella). Al no inscribirse el Casa Paco, campeón el verano pasado, el Cios, subcampeón un año atrás, aspira a sumar su segundo título en este grupo de edad, pues levantó el trofeo en 2021 Sub 12 Con jugadores que disputaron la final del Campeonato de Galicia alevín (el IES Coruxo ganó la final en Narón al Cios) y con el Cios Vigo repartiendo su treintena de jugadores alevines entre las semifinales de la Vigo Cup (Cios Vigo Taller RPM Cars y Cios Vigo Bull-Sport) y el Torneo Internacional de Salamanca, los cruces de O Berbés prometían, pues el Kompite Amor de Dios A llegaba invicto. Pero no. El campeón autonómico IES Coruxo resolvió muy pronto y el Bull-Sport encaminó su eliminatoria en los cinco primeros minutos con dos goles en sus dos primeras acciones ofensivas. Con verticalidad y contundencia ante el equipo colegial. Al descanso, 4-0 y dos palos, uno en cada portería. Al final, 8-1 para “los toros”. Así, IES Coruxo, que no dio opción al segundo equipo del Cios (14-0) y Cios Vigo volverán a jugar una final esta campaña (10:30, O Berbés). En la liguilla previa, 3-5 para Cios. Sub 14 El IES Coruxo A (4-1 al Pecheches FS) y el vigente campeón Cios Vigo-Parrillada Milongas (4-2 al ponteareano Fútbol en 40x20) se citan en la final (9:30, Central). Tras el susto de los penaltis en cuartos frente al AEV Morrazo-O Fisgón, defenderán título en la categoría que hasta ahora nunca ha tenido un mismo campeón dos años seguidos. El precedente del martes pasado, también en el coliseo vigués, fue para el IES Coruxo (6-1), pero una final… siempre es una final. Sub 16 El Vigo 2015 vuelve a una final, esta vez con su equipo B. Tras la pasada edición en blanco, regresa al imponerse al Sanma FS (6-4) mientras el A del Cios Vigo se deshacía de su equipo B (4-1). El Vigo 2015 ganó esta categoría en 2017 y 2018 y perdió la de 2019 precisamente ante el Cios. La final (10:30, Central) decidirá si el Cios repite campeonato. Lo ha ganado en 2019, 2021 y 2022. Y se ha plantado en la final con 45 goles a favor y 2 en contra. Sub 16 femenino Al contar solo con dos equipos, Bembrive FS y Balona Linense, el título se juega hoy en el choque de vuelta (9:30, O Berbés). Este sábado, en la ida, 4-3 para el Balona Linense, que al descanso vencía por 3-1 en un partido muy emocionante e igualado. Días atrás, el Bembrive ganó la Copa provincial de 1ª Autonómica sénior al Balona (5-4), así que rivalidad y emoción están garantizadas. Femenino No se jugaban nada, pero Cios Vigo acaba invicto el triangular a doble vuelta, que ha concluido este sábado. En O Berbés, tablas entre el quinteto campeón desde el viernes y el Balaídos CF (2-2). El Cios firmó dos triunfos y dos empates en esta liguilla y se estrena en el palmarés sénior femenino, con victorias en ediciones anteriores para el Sárdoma CF (2019) y As Xotas (2022).