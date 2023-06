Cuando se habla de natación en aguas abiertas, probablemente vengan a la mente las hazañas del nadador sabadellense David Meca. Fue el primer hombre en unir a nado la Isla de Alcatraz con la bahía de San Francisco, con grilletes, temperaturas extremas, fuertes corrientes y tiburones, desafiando la historia sobre la imposibilidad de escapar de la prisión. Además, ha cruzado en varias ocasiones el Canal de la Mancha, y el Estrecho de Gibraltar; y en su currículum se acumulan gestas sobrehumanas. Pero más allá de sus aventuras, la natación en aguas abiertas es cada vez un deporte más practicado en nuestras costas.

En esta disciplina, el cronómetro no lo es todo. El mar es un entorno donde aumentan las variables a controlar. A diferencia de la natación en piscina, en la que las condiciones son siempre las mismas y los tiempos se pueden milimetrar, en el mar, el lago o el río, cada brazada es una aventura. Las corrientes, la temperatura, las criaturas, las olas… Todos estos factores pueden hacer que la experiencia sea totalmente diferente en el mismo recorrido en momentos distintos.

“Es diferente a la piscina y mi caso es la prueba. Yo no había nadado en piscina nunca y no sé hacer un giro en piscina, por ejemplo. Tenía muy mala técnica, pero en el mar me siento muy a gusto porque hay otras cosas que importan. Además de la técnica, como saber sortear olas, tener buena orientación, la flotabilidad…”, explica Lourdes Alsina. Es nadadora amateur, tiene 52 años, y hace más de una década que participa en las pruebas Marnaton que tienen lugar en las costas catalanas y baleares.

Deporte "de equipo"

Lourdes empezó a nadar hace casi 15 años cuando se unió un día a unos vecinos que salían habitualmente al mar. “Soy carne de Marnaton”, resume. “Había nadado ocasionalmente y aunque siempre me había gustado mucho el mar -hacía submarinismo de joven- nunca me lo había tomado en serio. En Cadaqués unos vecinos míos salían siempre a nadar. Eran dos señores un poco más mayores que yo y un día fui a acompañarlos Me gustó muchísimo la sensación y fui saliendo con ellos a nadar más habitualmente después”, rememora. En aquella época, despegaba la iniciativa Marnaton y unió evidencias: “Me gusta el mar, quería aprender a nadar, empecé a entrenar más en serio y decidí ponerme un objetivo. Desde entonces no fallo”, zanja.

La natación en aguas abiertas además, es un deporte “de equipo” para muchos de sus practicantes. Además de que por seguridad, nunca se debería ir a nadar al mar en solitario, resulta importante aprender a nadar en grupo. Encontrarse en medio del mar rodeado de otros nadadores que lanzan patadas y brazadas al agua puede generar un poco de ansiedad al principio, pero como todo, es cuestión de entrenar. “No es un deporte solitario, aunque sí individual. Nadas tú solo, pero siempre acompañado y empujado por tu equipo”, apunta Lourdes.

Este aspecto social de la natación es algo en lo que coincide Rafa Cabanillas. El nadador y entrenador, siete veces campeón de la copa Marnaton, cuenta en su equipo de atletas con gente de varias edades. “Es una disciplina que permite estar en contacto con el medio natural y esa sensación no se puede explicar con palabras”, señala como principal atractivo.

Entrenamiento dentro y fuera del agua

Para ser un buen nadador de aguas abiertas, uno debe acostumbrarse a nadar largas distancias. “Las pruebas de esta disciplina acostumbran a ser de más distancia, por lo que el entrenamiento suele acumular un volumen más alto que un nadador de piscina”, explica Cabanillas. Más allá del entrenamiento en el agua, un buen nadador deberá llevar a cabo ejercicios también “en seco”. “El entrenamiento de un nadador fuera del agua es principalmente el core, lumbar y glúteo porque la posición, cuando se nada es muy importante y poder controlar tu cuerpo en el agua también”, explica el entrenador. Además, la articulación que más se lesiona es el hombro y es recomendable trabajar mucho la prevención de lesión en esa zona.

La natación en aguas abiertas, igual que en piscina, es un deporte muy recomendable para un amplio espectro de personas dado su carácter sin impacto. Principalmente se trabaja la articulación del hombro, pero resulta un ejercicio muy completo que ayuda a tonificar el cuerpo completo. “En las brazadas principalmente se trabajan los músculos rotadores internos: el pectoral mayor, el dorsal ancho, el subescapular y el redondo mayor ”, explica Montserrat Pujol, doctora en fisioterapia adscrita al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya y fisioterapeuta en la Unitat d’Esport i Salut del Consell Català de l’Esport.

"Es interesante acompañar a la natación con ejercicios de los músculos rotadores externos y estabilitzadores del hombro para evitar descompensaciones entre ambos tipos de musculatura así como realizar ejercicios de fuerza máxima o explosiva”, recomienda Pujol, que apunta que es un deporte muy completo y sin impacto. "Como en todos los deportes es interesante ponerse en manos de un especialista para aprender bien la técnica“, recomienda.

Edad avanzada

De ahí, que la edad media de los participantes de este tipo de pruebas sea más alta que en otros deportes. “Llegué a mis mejores resultados con 27 años, que no es lo habitual en el mundo del deporte”, explica Cabanillas, que asegura que en las últimas travesías, además, se ven muchas más mujeres que antes. “Al ser un deporte que no es muy lesivo, muchas más personas se atreven a participar y se alarga mucho la carrera deportiva, por eso también hay gente más mayor. Por ejemplo, en las travesías donde hay más nivel por categorías es a partir de 50 años, al menos a nivel amateur”, asegura.

En los últimos años, ha crecido muchísimo la participación en estas pruebas. “Desde hace unos 10 años tenemos casi mil participantes por prueba en Marnaton”, explica el entrenador de natación. La natación en aguas abiertas es disciplina olímpica desde los Juegos de Pekín 2008.