Día de semifinales en la primera de las dos semanas de la Vigo Cup, el torneo internacional de fútbol sala y fútbol que patrocina el Concello y organiza la Fundación VIDE. Pero ya hay un campeón, el Cios Vigo en la competición sénior femenina, relevando al As Xotas. Y el “club Vigo Cup” por excelencia en las tres últimas ediciones -los títulos conquistados así lo dicen- no quiere quedarse ahí y ha metido representación en varias categorías donde defiende cetro.

Sub 6

Semifinales en la Polideportiva de Balaídos. A las 10:30 horas, el Casa Paco 81 redondelano se medirá a la UD Santa Mariña (10:30), y a su conclusión jugarán el otro cruce el Rápido de Bouzas Rojo y el Cios Vigo. Redondelanos y boucenses fueron primeros de sus grupos. Salvo estos, que han llegado a las dos últimas finales pero las han perdido, los otros clubes semifinalistas ya saben lo que es levantar un título que domina el Casa Paco, por sus victorias en 2016, 2017 y 2021. La final, este domingo en la Vermella (11:00).

Sub 8

IES Coruxo y Casa Paco 81 A, líderes invictos de sus respectivos grupos, van directos a las semifinales. En el único partido trascendental de este viernes, el quinteto redondelano goleó al Cios Vigo Parla (6-1). Así, esta mañana el Central de As Travesas recibe (11:30 y 12:30) los dos partidos de cuartos de final (Cios Vigo-Pecheches y Casa Paco 81 B-Cios Vigo Parla). Las semifinales, también hoy, están previstas para las 16:00 horas en el complejo de As Travesas (Central y Vermella).

Sub 10

Definidos los equipos que jugarán la ronda previa (Vigo 2015-CD A Paz, 11:15, As Roteas) y qué equipo les espera en “semis”: IES Coruxo FS (20:00 horas, Central). Por la otra parte del cuadro, Cios Vigo y Kompite Amor de Dios se la juegan en la Vermella (20:00), en el complejo de As Travesas. Ambos cuentan todos sus partidos por triunfos, pero el conjunto colegial no ha recibido un solo gol en contra. La final, este domingo (9:00, Vermella).

Sub 12

Cios Vigo Bull Sport y Kompite Amor de Dios A se verán las caras en semifinales este sábado (19:30, O Berbés). Aquel, que goleó al A Paz (6-1), desea mantener un cetro conquistado por el club en 2021 y 2022. Eso, con permiso del rival, clasificado al doblegar a su segundo equipo, el Kompite B (10-1). Por su parte, el Cios Vigo Taller RPM Cars se impuso 2-0 al Miralba para colarse en la primera semifinal (18:30, O Berbés), frente al IES Coruxo A, que venció al Pecheches (12-2). El cuadro coruxista, entrenado por Jorge Bigotes (es la primera vez que él participa en la Vigo Cup), es el actual campeón gallego alevín. En su rival, dos de los finalistas del autonómico (Pablo Pumar y Mario Casas). En una jornada que será vibrante, el club que preside Juan Carlos Benito tiene opción de meter dos formaciones en la final, lo que ocurrió en la Sub-14 hace un año. Con permiso, claro, de Amor de Dios e IES Coruxo…

Sub 14

El IES Coruxo A abrió la jornada con una goleada (11-0) y jugará su semifinal este sábado en O Berbés. Al cierre de esta edición esperaba rival del duelo Pecheches A-Vigo 2015. La otra eliminatoria, a las 17:30 en la misma pista, con el ponteareano Fútbol en 40x20, ganador de su duelo ante el Treboada FS A (8-3), y el Cios Vigo, que necesitó de los penaltis para apear al AEV Morrazo-O Fisgón. Un espectacular 3-3 en el tiempo de juego dio paso a la tanda de penaltis y al 8-7 que clasificó a los vigueses. El Cios Vigo sigue su camino para retener el trofeo en una división en la que nadie ha repetido dos ediciones consecutivas. Y la final, marcada para este domingo a primera hora (9:30, Central).

Sub 16

El Cios Vigo, vencedor de las ediciones de 2019, 2021 y 2022, ha asegurado su presencia en la final dominical. Porque el A goleó al Zurumbáticos en Teis (6-1) y el B también se impuso al Jogo Bonito (7-0). Su semifinal abrirá la serie (12:15, As Roteas) y el Sanma, que batió 3-1 al Pecheches, jugará a continuación en el mismo escenario. Lo hará contra un conjunto, el Vigo 2015 B, que llegará eufórico y con la motivación por las nubes. Y es que en el Central hizo tablas (3-3) con el CD A Paz FS, que llevaron a la emocionante lotería de los penaltis, donde aquellos avanzaron por 4-3. Los dos equipos del Cios y el B del Vigo 2015 llegan sin conocer la derrota.

Sub 16 femenino

Al contar solo con dos equipos, Bembrive FS y Balona Linense, el título se juega en O Berbés hoy (12:00) y mañana (9:30), a ida y vuelta. Y entre las jugadoras inscritas, Antía Boullosa, que ya ha debutado en categoría nacional (2ª RFEF) y Sara Osorio, Rocío Santoro y Sabela Costas, campeonas gallegas juveniles esta temporada, junto con Antía, con el club de Bembrive.

Femenino

El Cios Vigo, a falta de una jornada, ya es campeón de la liguilla. Las jugadoras que entrena Juan José Cabaleiro, también vicepresidente del club, se impusieron al Balona Linense por 3-1 (2-0 al descanso) en Coia. La sardomista María Calvar firmó las dos primeras dianas, su rival recortó (2-1) y Sara Castro sentenció con el tercer tanto. Como su rival perdió 0-1 el jueves ante el Balaídos CF, el título sénior femenino es matemáticamente del Cios. Hoy (20:30, O Berbés, jornada final entre el Cios y el Balaídos CF