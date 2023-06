De esta forma, tal y como adelantara este periódico en marzo, con el estreno de este complejo deportivo en la zona de Formarís, construido en apenas unos meses, Santiago sumará una instalación de vanguardia, dotada de una serie de servicios que permitirá ampliar la oferta deportiva y de ocio de la ciudad.

Compostela Golf gestionará un campo de Pitch & Putt –una variante del golf que se juega en campos de dimensiones más pequeñas– cuyos hoyos miden entre cuarenta y ciento veinte metros de longitud con multitud de bunkers protegiendo los greens y varios lagos repartidos por el recorrido. Los greens, explican los promotores, son superficies exigentes en su velocidad de rodada, tamaño y desniveles. La instalación se ubica en un entorno virgen, rodeado de naturaleza, y se dotó de amplios espacios verdes, así como de zonas de descanso arboladas para los jugadores. “Mientras que en un campo de golf normal la partida dura en torno a cinco horas, aquí se podrá completar en hora y media o dos horas, con la sensación de practicar igualmente deporte, porque al acabar se habrá caminado en torno a 4 kilómetros”, explican los promotores del proyecto.

Las instalaciones cuentan con una zona de prácticas de algo más de doscientos metros de fondo compuesta por una estructura que alberga quince puestos en una franja de cuarenta metros de tee line apuntando a varios target greens ubicados a diferentes distancias, sumando 75 metros cuadrados de objetivo.

Además, este espacio dispondrá de un putting green exterior e iluminado con una gran superficie y extensión compuesta de diversidad de hoyos y desniveles. También de un área de approach exterior e iluminada con un amplio green, situándose ambas zonas próximas a la cancha de prácticas y cercanas al tee del uno del campo.

Las instalaciones tendrán una casa club de 200 m2 que albergará una pro-shop y un putting green interior, así como una cafetería con terraza exterior. “Nuestra idea es que sea una instalación para animar a los niños y jóvenes a iniciarse en el golf. Ofreceremos actividades extraescolares, escuela deportiva infantil, clases para adultos en su aspecto técnico, táctico, físico y reglamentario, así como jornadas lúdicas o campamentos con capacidad para 100 alumnos”, indican desde Compostela Golf, antes de calificar de muy positiva la campaña de captación de socios ya en marcha. “Nos está llamando mucha gente y la idea es que arranquemos el proyecto con 200 socios”, apuntan. “Otro objetivo que nos marcamos es la celebración de torneos a nivel nacional y europeo. De hecho, la Federación Gallega de Golf ya ha estado aquí conociendo el recinto de cara a la celebración de próximas pruebas. Ofertaremos al menos tres competiciones de golf mensuales para abonados y usuarios externos, con una media de 100 participantes”, subrayan los promotores de este campo de golf, cuya apertura supondrá que el municipio de Santiago vuelva a contar con un complejo de estas características, después de que el Aeroclub trasladase su sede deportiva de Lavacolla a Ameixenda, en el Concello de Ames.

Es una modalidad que se desarrolló en Irlanda en el siglo XX

En el Pitch & Putt, los hoyos tienen distancias más cortas que en el golf y se juega con menos palos





El Pitch & Putt es un deporte similar al golf, en el que los hoyos tienen distancias mucho más cortas y se juega con un número de palos más reducido. Las distancias varían entre los 40 y los 120 metros, y los greens son de menor tamaño que en el golf. El objetivo del Pitch & Putt es jugar el recorrido de 18 hoyos, desde el lugar de salida hasta introducir la bola en el hoyo en el menor número de golpes posibles, respetando las reglas del juego. Se desarrolló en Irlanda durante el siglo XX.

Los amantes del golf construyeron pequeñas réplicas de los campos de golf, con varias intenciones: no tener que emplear tanto tiempo para jugar un partido, que el coste del equipo necesario fuera bajo y que no hubiera que ser socio de ningún club para poder jugar.

En 2004 se creó el Comité de Pitch and Putt de la Real Federación Española de Golf, que impulsó la creación de un Ranking Nacional y competiciones específicas de Pitch and Putt. En España, está regulado por la RFEG, excepto en Cataluña que está regulado por la Federación Catalana de Pitch and Putt.

Esta modalidad se desarrolla en campos de hoyos par 3, es decir, que están diseñados para ser jugados en tres golpes. La suma del par de los 18 hoyos dan un total de par 54, que es considerado el par del campo.