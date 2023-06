Cuando Carlo Ancelotti regresó al Real Madrid el verano de 2021 se encontró en pretemporada una plantilla en la que militaban delanteros como Karim Benzema, Gareth Bale, Luka Jovic, Eden Hazard, Mariano, Brahim, e incluso el realista Kubo o el valencianista Hugo Duro. En unas semanas Carletto iniciará un nuevo stage como técnico blanco con un solo delantero: Joselu Mato. Y no habrá más fichajes, salvo sorpresa mayúscula que no se contempla en las oficinas del Santiago Bernabéu.

La sorpresa tiene nombre y apellidos: Kylian Mbappé. El Real Madrid ya ha informado al francés que no va a hacer ningún tipo de movimiento al respecto y que solo activará la negociación cuando el París Saint-Germain confirme públicamente que está en el mercado y le ponga precio. Hasta entonces, el técnico italiano ya sabe que este año irá a la guerra con tirachinas. Lo sabe porque ha sido puntualmente informado de la situación y de la postura de Florentino Pérez por José Ángel Sánchez, director general del club. Una decisión que no le ha hecho ninguna gracia al italiano.

Carlo siempre pidió un 9

Desde que llegó al Madrid, Ancelotti siempre ha ‘recomendado’ buscar una alternativa de garantías a Benzema en la posición de 9. Un jugador de características diferentes para dar al equipo más recursos y al francés más descanso. Incluso llegó a deslizar algún nombre, como el del brasileño Richarlison, jugador al que él mismo entrenó en el Everton, y que se ha ofrecido recientemente al club blanco después de no cuajar en el Tottenham.

Sin embargo, lejos de atender sus peticiones, Florentino Pérez y la directiva ha ido desarticulando su ataque con la salida de un Gareth Bale más pendiente del golf que del fútbol, colocando a Jovic en Italia, y dando la patada a dos jugadores "a los que Carlo permitió llevar vida de exfutbolistas": Hazard y Mariano.

El problema es que paralelamente no se ha renovado el arsenal ofensivo blanco incorporando a nuevos refuerzos. Hasta el punto de dejar al Madrid con un solo delantero nato, Joselu, que a sus 33 años llegaba cedido para asumir el papel de segundo delantero. Sin embargo, la marcha por sorpresa de Benzema le otorga un rol protagonista inesperado. Carletto no tiene alternativas y tendrá que volver a improvisar como 9 falso al brasileño Rodrygo, que aún cumpliendo en esa demarcación no se siente cómodo y pierde mucho potencial sin llegar desde segunda línea. Además, el canterano Álvaro Rodríguez, El Toro, ha sufrido un frenazo en su progresión y tiene un perfil muy parecido al de Joselu.

Una situación incómoda para un Ancelotti que ve cómo arranca la última temporada de su contrato con el Madrid muy limitado de recursos ofensivos. Un déficit que ya venía advirtiendo al club en las pasadas campañas, pero Florentino, lejos de atenderle, ha debilitado más el plantel priorizando la inversión en el nuevo Bernabéu y el órdago por Mbappé.

Jugar con dos barajas

Todo esto se produce en una tesitura especial, ya que la Confederación Brasileña de Fútbol sigue presionando para que Ancelotti se convierta en seleccionador de la canarinha "en enero o en julio". Desde la Confederaçao se asegura que ha llegado a "un acuerdo verbal" con el italiano para que coja las riendas de Brasil "cuando termine su contrato con el club". Y eso puede ser en julio... o antes. El técnico no ha cerrado la puerta y se dejó querer en sala de prensa, algo que no gustó en las oficinas del club, donde creen que "Carlo juega con dos barajas y se deja una puerta abierta en caso de que la temporada no vaya bien", apuntan desde el club. Algo que sin refuerzos es más fácil que pase.

En el Madrid tienen confirmado que el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, se ha reunido con Carletto, quien habría dado su palabra para dirigir a Brasil una vez quede libre. Pero hasta que ocurra, alguien designado por la CBF y se hará cargo de la dirección técnica de la Seleçao.

El Madrid guarda un silencio cómplice consciente de que es la última temporada del italiano en el banquillo, y aprovecha para ganar tiempo en la elección de su sucesor. Los ejecutivos del club se ponen de perfil en el asunto del posible fichaje de Ancelotti por Brasil, al tiempo que hacen oídos sordos a sus peticiones de reforzar la delantera, algo que alteraría la planificación diseñada por Florentino, Sánchez y Juni Calafat, donde se cuenta con Mbappé como próximo 9 del Madrid, en una operación que ascenderá a 200 millones, de traspaso o de prima de fichaje y sueldo.

Silencio cómplice

Se produce, por tanto, un silencio cómplice por interés mutuo. El italiano se resigna a asumir la plantilla sin levantar la voz, pese a ver disminuido su ataque, y el Madrid no se posiciona sobre las negociaciones de Carlo con Brasil. Posibilidad que muchos ven cada vez más cercana, especialmente ahora que le han comunicado que Florentino no hará ningún fichaje porque el dinero que hay en la caja se destinará a cerrar la llegada de Mbappé. Delantero con el que Carletto no coincidirá, si se cumplen los tiempos previstos en el club, al no solaparse la salida del técnico (junio de 2024) y la llegada libre del francés (julio de ese verano ). También entonces se incorporará al Madrid el brasileño Endrick, otro jugador llamado a tener peso en la delantero madridista.

No es el primer distanciamiento del técnico y el Madrid, pues ya mostró su enfado tras filtrarse que se jugaba la continuidad si no pasaba la semifinal de Copa con el Barça. Ahora el club, lejos de escuchar sus peticiones, ha desmantelado la delantera y Florentino niega la llegada de otro refuerzo a un Ancelotti al que en la planta noble del Bernabéu ven "ya camino de Brasil".