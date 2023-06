La chispa del futuro

Los han tanteado desde países como Dubai. Habrían encontrado mejor ecosistema en Madrid o Cataluña. Pronto explorarán esos territorios. “Pero somos galegos”, establece Rubén Blanco, CEO de Little Electric Car. La firma viguesa desembarca en el automovilismo deportivo a través de su división e-MotorSport. Debutará con un campeonato de karts eléctricos. Y lo sueñan en Galicia. Cuestiones institucionales y burocráticas, sin embargo, han complicado el inicio. La primera prueba debería celebrarse el 1 y 2 de julio en el circuito de A Madalena con cuatro bólidos. Les faltan aún dos pilotos que se atrevan a ser pioneros. Su asfalto es el futuro. “Esto va muy rápido. Pende de un hilo”, describe Blanco.

Little Electric Car España S.L. se fundó en 2010. Diseña, desarrolla y fabrica coches eléctricos. Centrada al principio en vehículos pequeños, de empleo profesional, ha multiplicado su enfoque. Entre sus proyectos descolla ya un 4x4 multipropósito de 5 toneladas, con pedidos garantizados de las administraciones públicas.

La orientación deportiva latía casi desde el inicio “por la afinidad de las personas que trabajamos en Little”, describe Blanco. Se sustanció hace tres años con la creación de e-MotorSport. “Teníamos un saber acumulado. Investigamos el mercado y detectamos un vacío en el mundo del kart eléctrico de competición. No existen demasiados fabricantes a nivel mundial y europeo. Nosotros estábamos en condiciones de realizar una propuesta”.

Lo concebido durante meses de trabajo finalmente cuajó la pasada temporada. Little, con el apoyo de la Federación Gallega de Automovilismo, irrumpió en los circuitos con tres modelos diferentes de karts eléctricos. Tras las pruebas propias se sometieron al examen decisivo de competir con karts de gasolina. Ganaron pruebas y frecuentaron los podios. “Sentimos que estábamos preparados para transmitir al mundo que en Galicia habíamos desarrollado karts eléctricos de competición”, describe Blanco.

La propia Federación Gallega les animó a crear un campeonato específico en 2023. Se exige un mínimo de tres participantes. En Little confeccionaron cuatro karts etiquetados como master, equivalentes al X30. Cuestiones de política federativa han empantanado la puesta en marcha. Los responsables de Little habían acordado el proceso con la directiva presidida por el eterno Iván Corral. El carballinés, tras cuatro décadas de mandato, era relevado en enero pasado por Antonio Rodríguez Troitiño. Hubo que reiniciar el planteamiento. Y aunque el lalinense también ha otorgado su beneplácito, la elaboración de calendarios y reglamentos resulta compleja. La aprobación se hizo oficial hace dos semanas, con escaso margen de maniobra. “Una bendición y un trabajón”, condensa Blanco.

“Normalmente los pilotos preparan la temporada siguiente al final de la anterior. La mayoría ya están en otros campeonatos o tienen otros planes”, lamenta Pablo Domínguez, responsable de e-MotorSport. Dos asientos han encontrado ocupante. Otros dos siguen vacíos. El casting permanece abierto, pero el calendario aprieta. Este Campeonato Gallego se resolvería en A Madalena (1-2 de julio), As Pontes (19-20 de agosto) y Valga (16-17 de septiembre). Como fecha tope para sentenciar su activación o su suspensión, el martes anterior al debut. La categoría X30 demanda conductores con una edad mínima de 13 años y sin edad máxima, con licencia júnior o sénior.

El valor del silencio En Little e-Motorsport desarrollaron tres modelos de kart eléctrico para los test del año pasado: master, con el que se competiría ahora, skilled y rookie, equivalentes a otras tantas categorías convencionales. “Teníamos claro desde el principio que las prestaciones debían ser suficientes para que el piloto tuviese buenas sensaciones”, conviene Pablo Domínguez. Los datos diagnostican el éxito. La relación peso-potencia iguala a los karts de gasolina y permite replicar los cronometrajes. Incluso los mejora al poder adaptar el tren de potencia a cada circuito. Las diferencias se concretan en lo que falta. Sin emisiones, ni ruido ni humo, el mantenimiento además se simplifica. “Correr y cargar”, resume Domínguez. “No hay que abrir motores, cambiar pistones, rectificar cilindros o perder tiempo en la carburación”. El mantenimiento, en general, se abarata y se reduce a cuestiones como el chasis o los neumáticos. Como en los vehículos de calle, los conductores relatan un mayor impacto en la aceleración al salir de las curvas. Y perciben una reducción en las vibraciones. Los motores de dos tiempos, a 12.000 o 13.000 revoluciones, acaban mermando físicamente a los pilotos en pruebas a catorce o quince vueltas. El kart eléctrico solo transmite las alteraciones propias del asfalto. En cuanto al ruido, tan paladeado por los amantes del automovilismo, Domínguez asegura que en los test han percibido una nueva apreciación del silencio al volante: “Permite concentrarse mejor en otros aspectos. Escuchas el neumático e identificas mejor cuando el kart empieza a deslizar en curva, por ejemplo. Ayuda a pilotar”.

En Little entienden que existe terreno fértil. “Hemos tenido más pilotos durante las pruebas. Queríamos que cualquier interesado se subiese al kart”, recuerda Pablo Domínguez. “Los que han venido a probar están convencidos de que es una alternativa. No nos atrevemos a decir que será lo que se imponga en el futuro. Eso está en manos de la FIA. Pero esta ya anunció hace años que quería que el kart eléctrico fuese deporte olímpico. Los deportes del motor van en paralelo a la industria del automóvil y en todos se ha creado categoría eléctrica”.

Al ser un evento independiente de otros, Little asume la organización (instalaciones, personal sanitario). Y aunque cada kart está valorado en más de 15.000 euros, plantean un arrendamiento asequible para los equipos. Las características del motor eléctrio abaratan además el mantenimiento. “Si lo viésemos desde el punto de vista empresarial, no haríamos el campeonato. Genera costes imprevistos”, detalla Rubén Blanco. “Es cierto que existe una necesidad, una oportunidad de negocio. Por eso fundamos e-MotorSport. Pero de momento no se sostiene a nivel económico. Se hace por pasión, por ganas, por dar visibilidad, porque es bueno y bonito”.

No existe, que les conste, ningún campeonato de karts eléctricos en la península ibérica. Nada, hasta donde saben, en todo el sur del continente. Sólo han oído de iniciativas parecidas en Alemania o Austria, a las que sostienen la mirada. Blanco confiesa: “Que una marca gallega pueda poner esto en marcha, y quizá organizar algún día un Campeonato de Europa, es una emoción. Se trata más de corazón que de otra cosa”.