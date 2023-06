Pedri González: "Sueño con grandes títulos y con llegar mucho más arriba"

España es campeona de la Liga de las Naciones y del camino hasta las semifinales participó usted de forma relevante. ¿Sufrió mucho el domingo?

Sí, la verdad es que lo pasé un poco mal. Sufrimos, pero todo sabe mejor si es con agonía y con suspense hasta el final. Estoy muy contento por el equipo porque la verdad es que se lo merecían.

¿Qué valor le da a este título?

Tiene muchísimo mérito porque lo ha conseguido una selección donde hay mucha gente joven. También tuvimos alguna lesión antes de la convocatoria y lo pudimos sacar adelante. Es un logro que nos da mucha confianza para afrontar todo lo que viene.

Hacía tiempo que no hablábamos, creo recordar que desde la plata en los Juegos de Tokio. ¿Cómo es ser Pedri? ¿Cómo le ha cambiado la vida?

Sabes que lo llevo todo muy bien, muy tranquilo. Desde el primer momento mi familia me ha ayudado mucho a llevar la situación con normalidad, que es lo mejor para cualquier persona que esté en una posición así. Estoy disfrutando de lo que me está tocando vivir. Para mí es lo más importante: disfrutar del momento.

¿Está superando la realidad a las expectativas y los sueños que tenía el niño de Tegueste cuando empezó a imaginarse como futbolista profesional?

Todo va mucho mejor (ríe). Mucho mejor de lo que soñé. Nunca imaginaba estar donde estoy ahora, pero sé que tengo que seguir trabajando porque quiero más títulos y llegar mucho más arriba.

En su última entrevista en EL DÍA, del Grupo Prensa Ibérica, nos contó que sus grandes sueños eran ganar la Champions con el FC Barcelona y el Mundial con la selección. ¿Eso sigue tal cual?

Está claro. Son trofeos que todo jugador quiere tener y no he tenido todavía el privilegio de ganar ninguno de los dos. Es algo que está en mente y por supuesto voy a pelearlo para llegar ahí y estar en disposición de conseguirlos.

¿Cuánto de duro fue el palo del Mundial y la eliminación prematura con Marruecos en los penaltis?

En el Mundial teníamos muchas expectativas que no se cumplieron. No queríamos irnos tan pronto, pero somos una selección joven y esos errores nos van a servir para ganar aprendizaje de cara a próximos torneos. Y ahí sí, el objetivo es llegar más lejos.

Volvamos al principio. ¿Qué queda del Pedri que empezó jugando en las canchas de Tegueste y el Juventud Laguna?

Sobre todo me quedan los amigos que hice en el fútbol. Son uno de las pilares más importantes que tengo en mi vida. Al fin y al cabo de aquellas dos etapas me quedo con eso, con haber disfrutado y con que sigo sintiendo lo mismo cada vez que juego al fútbol. Gracias a esos pequeños pasos que he ido dando a lo largo de mi carrera, estoy donde estoy.

De todos los momentos especiales que ya le ha brindado su trayectoria, ¿con cuál se queda?

A ver, es complicado pero yo te diría que más allá de ganar un título con cualquier equipo, lo que te marca es el debut como profesional. Tanto en Las Palmas como en el Barça. Esos han sido los mejores momentos para mí.

¿Cuesta adaptarse a perder el anonimato?

Claro, ahora todo es diferente. Antes iba por la calle y era uno más, por así decirlo. No me reconocía absolutamente nadie. Ahora sí tengo que evitar sitios donde hay mucha gente. Pero cuando me piden una foto, me la hago encantado. Sobre todo cuando viene un niño pequeño a pedírtela. Para mí es un motivo de satisfacción que puedan tenerme como alguien apreciado o querido.

Ha dicho Lewandowski que los medios de comunicación dicen muchas barbaridades. ¿De usted también?

No leo mucho las cosas que se dicen, pero sí es verdad que no hay que creerse todo lo que publican. Es que salen mil informaciones y muchas ni son medio ciertas. De mí ya ni me acuerdo lo que han dicho. Tampoco me suelo centrar en lo que dicen, ni malo ni bueno. Prefiero estar tranquilo y centrarme en el trabajo, en el esfuerzo diario. En el camino, por así decirlo.

¿Y cuándo los elogios llegan de Valdano, Latorre, Xavi, Lineker...? Es que dicen de Pedri que será el faro de España y de la selección.

Está claro que cuando te viene un elogio de alguien con tanta experiencia y prestigio sí te llena y te inspira, pero tampoco te tienes que venir muy arriba, ni creértelo demasiado. Porque luego la caída es más fuerte.

Ha subido la UD Las Palmas, que es uno de sus grandes equipos. ¿Esperarán al CD Tenerife en Primera?

Por supuesto, ojalá pronto tengan la oportunidad de ascender y que tengamos a los dos clubes de las Islas. Sería un sueño para todos los canarios.

¿Sabe que han firmado a Jony Vega, que fue quien le captó para Las Palmas, y al que fue su entrenador en el Juventud?

Sí, sí... Jony y Ayoze son gente que conozco, que he tenido la suerte de compartir vivencias con ellos. Y confío en que aporten mucho al Tenerife y le ayuden a llegar a lo más alto. Espero que les vaya todo lo bien que se pueda.

Quería preguntarle también por el Barça que viene y también por su cuota de responsabilidad. Porque cada vez más, se habla de Pedridependencia.

A ver, somos un equipo joven, que quiere mejorar... No sé qué va a pasar en el mercado de fichaijes y lo que van a poder inscribir pero tenemos un buen grupo, con muchas cualidades, y el próximo año tenemos que ir a pelear por todo. Hacía mucho tiempo que no ganábamos un título grandes y esta temporada lo hemos logrado.

¿A qué sabe ganar LaLiga?

Es un torneo que premia la regularidad, que tiene mucho mérito y que distingue al mejor de todo el campeonato. Es muy complicado ganar porque tienes que estar todas las jornadas intentando sumar; y cuando llegas al momento de la celebración, es algo que te llena, claro. Más a mí, que no lo había vivido nunca.

¿Le llena de presión que hablen de usted como un futbolista llamado a marcar una época?

No, la verdad es que no. Al no centrarme en los comentarios de fuera, estoy tranquilo. En eso me ayuda mucho mi hermano Fer, que me dice que me centre solo en el juego.

¿En quién se fija?

Siempre lo he dicho. Mi ídolo es Andrés Iniesta, pero tampoco quiero que me comparen con él. Ha sido muy grande y a mí aún me queda mucho.