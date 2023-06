La Vigo Cup 2023 ha arrancado este lunes con una treintena de partidos en seis polideportivos municipales. Casi nueve horas de fútbol sala, desde Teis hasta Coruxo, en una primera jornada que todavía permite un error para todo equipo que busque meterse en las eliminatorias por el título.

El torneo, con el apoyo de la Real Federación Gallega de Fútbol y del colectivo arbitral y el patrocinio del Concello, cubrió su primera fecha sin novedades. De hecho, la división sub-16 femenina se disputa el fin de semana –y en ella hay jugadoras del Bembrive FS que militan en categoría nacional– y algunos de los defensores del cetro conquistado un año atrás entran en juego hoy martes.

Sub-6

La Unión Deportiva Santa Mariña, uno de los clubes más comprometidos con la Vigo Cup por el volumen de equipos inscritos entre fútbol sala, fútbol 7 y fútbol 11, comenzó con victoria la defensa de su título de 2022. En una categoría de enorme emoción (ganó la final 1-2 al Rápido de Bouzas), el conjunto de Cabral ha arrancado con un 5-3 a favor sobre el Miralba. En el Santa se mantienen dos jugadores del año pasado, Bryan González y el ucraniano Stepan Vynohradov, ambos generación de 2017. Los dos grupos descansan este martes y vuelven a competir el miércoles.

Sub-8

El campeón, Casa Paco A, descansó. Es un grupo de edad diferente al del año pasado, pero es un club que siempre rasca títulos en el torneo vigués. El cuadro redondelano debuta este martes ante otro equipo suyo, el C (18:30, Polideportiva de Balaídos 1). El IES Coruxo ganó apretado al Casa Paco C (2-1) y el Pecheches, que empezó goleando, cuenta con tres jugadores (André, Eloi y Vera) que disputaron la final del año pasado. Sus grupos clasificatorios no paran en toda la semana.

Sub-10

Cios Vigo, vigente subcampeón, Kompite Amor de Dios y CD A Paz, que golearon, se perfilan entre los favoritos. Con ellos, el Bembrive FS, que ganó por 3-0 al CD Miralba. La categoría, con dos grupos, acaba de empezar, pues se juega la liguilla de lunes a viernes entre Coia, Teis, O Berbés, Central y Coruxo.

Sub-12

El Cios Vigo inicia la defensa del título este martes en el Central (18:00) ante el Torgali. La primera jornada solo deparó dos partidos, con victorias de IES Coruxo A sobre Campito (4-2) y del Miralba ante el Vigo 2015 A (6-4).

Sub-14

Pecheches FS, Balona Linense y Treboada se llevaron su partido inaugural en duelos de enorme emoción (5-3 ante el ponteareano Fútbol en 40x20, 2-1 frente al C del IES Coruxo y 4-2 contra el Vigo 2015). El campeón, Cios Vigo, goleó.

Sub-16

La división con mayor participación en su historia ofreció otra goleada del favorito Cios Vigo, ´campeón el verano pasado, pero también partidos apretados (5-3 del Pecheches al Doctor Fleming, 4-2 del IES Coruxo ante el Treboada, el mismo resultado en el Miralba-Zurumbáticos o el 3-1 del CD A Paz al Vigo 2015). Con los cuartos de final muy lejos (el viernes) nada hay definido.