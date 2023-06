No había dudas de que esta final entre España-Croacia se resolvería en la prórroga (o más allá). Los croatas habían jugado desde 2018 nueve, seis con final feliz, mientras España acumulaba ocho, con cinco desenlaces a favor. Y Croacia buscaba el primer título de su historia desde la agonía, porque ya se había metido en la final tras bailar a la anfitriona (2-4) en otra prórroga.Acarició el triunfo España en la recta final, cuando Ansu remató un balón que Livakovic saludó al pasar, pero Perisic la sacó en la línea. Los plavi, dominados pero no sometidos, miraban a los penaltis, los mismos que en el Mundial ganaron en octavos a Japón y en cuartos a Brasil. Y los mismos que dejaron a España fuera ante Marruecos.

Durante la prórroga Luis de la Fuente se paseaba como un león enjaulado por la zona técnica. Nacho se jugó la rodilla sacando un balón que Lovro Majer se disponía a disparar. Pudo decidir Dani Olmo, que hizo la mili futbolística en el Dinamo de Zagreb durante cuatro temporadas, pero su disparo se fue alto. Quizás tenían algo que ver las cábalas porque Róterdam era un lugar poco halagüeño para España, que había perdido los tres partidos que jugó en esta ciudad holandesa.

Luis De la Fuente contaba en su palmarés el título de campeón de Europa sub19 en 2015, la medalla de oro con la sub18 en los Juegos Mediterráneos de 2018, el título de campeón de Europa sub 21 en Italia y San Marino en 2019 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y en los dos cambios que incluyó en el once apostó por dos jugadores que conocía a la perfección: Marco Asensio y Fabián.

Fabián fue el mejor jugador del Europeo sub 21 ante Alemania y Asensio resultó fundamental en n 2015 y en la medalla de plata de Tokio. Además, el técnico de Haro, hombre clave en la cantera del Sevilla de la que sacó a jugadores como Sergio Ramos, alineó a los tres jugadores de la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca: Navas, Gavi y Fabián. Y luego apostó por otro criado en Marinaleda, Ansu, a unos kilómetros de allí.

Acabó el partido en empate y llegó el momento de los penaltis. Empezó el croata Vlasic, que eligió la izquierda de Unai Simón y marcó. Joselu besó la pelota antes de mandarla a la escuadra. Brozovic fue el segundo croata y marcó. Le tocaba a Rodri, el hombre de la Champions, y batió a Livakovic. Seguía la igualada. El tercero fue Modric, que superó sin problemas a Simón. La presión pasaba a Mikel Merino y el de la Real emuló a Oyarzabal con una paradinha. Empate. Majer era el cuarto croata y ahí apareció Unai para desviarla con el pie. Asensio la puso en la escuadra para dar ventaja a España (4-3). Si fallaba Perisic, España era campeona. Pero no lo hizo, traspasando a Laporte la presión. El central del City, que tenía el título en su pie, la mandó al larguero. España perdía un match-ball y seguía la agonía. Petkovic fue el siguiente, pero Unai volvió a acertar. El título estaba en el pie de Carvajal. Y el lateral, a lo Panenka, hizo a España campeona de la Nations League y se fue a abrazar a un desolado Luka Modric. “Hemos ensayado penaltis. He dado una charla motivadora antes de empezar justo hoy que era mi primera final que no era titular”, reveló emocionado Carvajal. De la Fuente devuelve a España a la senda de los títulos once años después. Se acabó el debate. El riojano se ha ganado el crédito y el tiempo. Campeones.