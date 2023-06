El J70 Clínicas W patroneado por Luis Martínez Doreste abanderado en el Real Club Náutico de Barcelona y que compite por el primer club catalán en unión del Real Club Náutico Gran Canaria de Las Palmas, es el líder del J70 Villalia Campeonato de España, que comenzó en aguas gallegas de La Toja de la mano de la Asociaciones viguesa y española de la Clase J70, del Real Club Náutico de Vigo, así como de las Reales Federaciones Gallega y Española, con el apoyo de Villas Villalia, 14/18 y del Club Náutico Isla de La Toja.

Poco viento al mediodía de ayer en la ría arousana, lo que provocaba un retraso próximo a la hora prevista. Finalmente cerca de las tres de la tarde el coruñés Jaime García daba el primer bocinazo para la flota… lo malo para varios participantes era que los marcaban como fuera de línea… lo que les supone que la reserva del fallo, la gastaban a la primera; pues si se celebran 6 pruebas o más, cada J70 puede desechar su peor puntuación… que es lo previsible pues el viernes se lograban completar tres. Los J70 descalificados en la manga de apertura eran el Cobra de Sotogrande, Let it be de Denia, Noticia de Barcelona, Marnatura1 de Vigo, Alcaidesa Marina de Las Palmas y los ourensanos Abril Verde y Abril Rojo.

En esta manga inicial la victoria era para el Clínicas W de Luis Martínez Doreste, que volvería a recuncar en la tecera del día, siendo la segunda para otro de Las Palmas… Jorge Martínez Doreste con el Hag Ten.

Es preciso destacar el comienzo muy fuerte, amén de las tripulaciones catalano canarias, de las menos habituales de Galicia en las primeras plazas, aún cuando al final de la jornada se perfilaba como bueno el pronóstico. Excelentes en las tres primeras mangas: Séneca SW de Guillermo Alonso, el Pazo de Cea de Andres Cominges y Ramón Ojea del Marítimo de Canido y el Nacua de Sancho Páramo del Náutico de Vigo, al igual que el J70 de Alonso.

Al final de la jornada tanto La Guardia & Moreira con el arousano Juan Deben de patrón, como Abril Rojo del ourensano Jorge Pérez Canal y el Marnatura1 que arma Enrique Freire y tiene a Luis Bugallo de patrón… ya se situaban en la parte alta de la general… al igual que otro barco canarión como el Alcaidesa Marina de Gustavo Martínez Doreste (uno de los descalificados en la primera manga) se situaba en el quinto lugar de la general.

Otro de los grandes favoritos, el Tenaz del comodoro del Real Club Náutico de Barcelona Pablo Garriga y que cuenta con el lanzaroteño Rayco Tabares (uno de los mejores hombres de bañera y táctica, de la vela pesada española) tuvo un gran arranque hoy en La Toja, pero que era descalificado en la tercera manga.

Primera jornada pues del J70 Villalia Campeonato de España, con una accidentada apertura al ver la bandera negra siete barcos, y entre ellos varios de los favoritos… de todas formas esto solamente ha hecho comenzar, y el sábado a partir de la una de la tarde la segunda jornada es probable, que varie en algunos casos sustancialmente las cosas. Por el momento un nombre resplandece en la bella ría gallega de Arousa: los Martínez Doreste, los tres entre los cinco primeros. De record.

J70 VILLALIA CAMPEONATO DE ESPAÑA

CLASIF.GENERAL TRAS LA JORNADA-1

1º Clínicas W (Luis Martínez Doreste)((RCN Barcelona-RCN Gran Canaria) 1-3-1=5

2º Hag Ten (Jorge Martínez Doreste)(RSC Gran Canaria-CN Cambrils) 2-5-3=10

3º La Guardia &Moreira (Juan Deben)(RCN Vigo-CN Vilagarcía) 5-12-2=19

4º Séneca SW (Guillermo Alonso)(RCN Vigo) 3-10-12=25

5º Alcaidesa Marina (Gustavo Martínez Doreste)(RCN Gran Canaria) 20-1-5=26

6º Nacua (Sancho Páramo)(RCN Vigo)7-6-16=29

7º Abril Rojo (Jorge Pérez C anal)(RCN Vigo) 20-7-4=31

8º Marnatura 1 ( Luis Bugallo-Enrique Freire)(RCN Vigo) 20-4-8=32

9º Let it be (Juan Calvo Boronat)(RCN Denia-Valencia) 20-2-11=33

10º Marnatura 2 (José Luis Freire-Laureano Wizner)(RCN Vigo) 10-14-9=33

11º Pazo de Cea (Ramón Ojea-Andrés Cominges)(CM Canido) 4-11-20=35

12º Abril Verde (Luis Pérez Canal)(RCN Vigo) 20-8-7=35

13º Tenaz (Pablo Garriga-Rayco Tabares)(RCN Barcelona-RCN Arrecife Lanzarote) 6-20-13=39

14º Noticia (Luis Cabiedes)(RCN Barcelona-RCM Santander) 20-9-10=39

15º Kuboo (Mafalda Pires de Lima (CN Cascais-CVA Leixóes) 8-18-14=40

16º Valmy Atlántica (Alberto Figueira)(RCN Vigo) 11-15-15= 41

17º Cobra (Gonzalo Romagosa (RCM Sotogrande) 20-16-6=42

18º Sailway Academy (Alejandro Pérez Rodríguez)(CM Canido) 9-13-20=42

19º Correa Kessler (Antonio Arda)(CN Cabanas-La Coruña) 12-17-17=46