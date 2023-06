El Coruxo escenificó ayer, en el campo de O Vao, el inicio de una nueva etapa. Gustavo Falque, presidente del club, presentaba en rueda de prensa al nuevo cuadro técnico del primer equipo. Tres jóvenes rockeros del fútbol vigués, que deberán afrontar un cambio del rumbo en el equipo, aunque manteniendo el objetivo de clasificarse para el play off de ascenso.

Al frente del cuerpo técnico estará David de Dios, de cuarenta y dos años, y formado en las categorías inferiores del Celta. Sus últimas dos temporadas al frente del Rápido de Bouzas. lo llevó a ser uno de los técnicos más cotizados. A su lado, Borja Ropero, con una dilatada carrera en los terrenos de juego y que inicia ahora su carrera en los banquillos. La preparación física correrá a cargo de Marcos Alonso, especialista en esta actividad y muchos años desempeñando esa función en el equipo de O Vao.

Los técnicos asumieron el reto con gran ilusión, y a la hora de confeccionar la plantilla, De Dios indicaba que buscaba jugadores comprometidos, con garra y tensión, asegurando que lo único con lo que podían comprometerse era con trabajo.

En la presentación, el presidente fijaba el objetivo de meterse entre los cinco primeros clasificados. Los técnicos aceptaron el reto, pero no hay que ocultar que no será un objetivo fácil. Y es a lo largo de la rueda de prensa de presentación, la palabra que más se repitió fue la de cambio. El Coruxo afronta un cambio generacional que obligará a la dirección deportivo a cerrar entre diez y quince fichajes, en un nuevo proyecto en donde la idea no es otra que la de rejuvenecer la plantilla, con un grupo importante de jugadores jóvenes, que se complementarán con veteranos que aumenten la calidad de la plantilla.

A la hora de ponerle nombre a los cambios, tanto el entrenador como el presidente, indicaron que el acuerdo lo habían cerrado en las últimas horas, y que se acababan de poner manos a la obra para anular los jugadores que recibirían una oferta de renovación, ya que no podemos olvidarnos que en O Vao no hay contratos de larga duración, y que todos los veranos ahí que entrar en una dura negociación.

Los plazos para cerrar la plantilla tienen una hoja de ruta muy marcada, ya que Falque anunciaba que los jugadores deberían estar en Vigo el quince de julio, para iniciar los entrenamientos un día después. Evidentemente el primer objetivo es la Liga, pero el club quiere hacer un buen papel en la Copa Federación, tanto en su fase autonómica como en la nacional. En la fase gallega, los partidos se disputarán en pretemporada, de ahí la fecha para iniciar los entrenamientos y llegar con el mayor rodaje posible.

Lo que vuelve, a estas alturas de la temporada, es la confección de los grupos para la próxima temporada, y es que de nuevo puede haber cambios, y el Coruxo podría volver a jugar con los equipos madrileños. Se espera que la próxima semana haya una solución.