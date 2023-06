Vuelco total en el Deportivo. El consejo de administración presentó anoche su dimisión en pleno y al técnico Rubén de la Barrera se le comunicó que no seguirá en el banquillo de Riazor la próxima temporada, con lo que no queda casi nada en pie en el club coruñés, que ahora mismo no tiene ni equipo directivo ni secretaría técnica ni entrenador. La única persona que se mantiene es David Villasuso, pero ya no como consejero, sino como apoderado general, hasta una junta de accionistas que ya ha sido fijada para el próximo 17 de julio, fecha en la que se nombrará un nuevo consejo de administración, auspiciado por Abanca que posee casi el 80% del capital social del club coruñés. Este paso que dan los ya exconsejeros viene dado por su voluntad de “favorecer el proceso de reestructuración del club de cara a la nueva temporada”, según apunta el comunicado de la entidad. Su ciclo ya estaba agotado desde el momento en el que se torció esta temporada y sus perfiles no se ajustaban a lo que demanda la entidad coruñesa, que sigue hundida en el fútbol no profesional.

En el medio de luchas intestinas y el deseo de romper de manera brusca con el pasado reciente, otro de los damnificados en una noche de cuchillos largos es Rubén de la Barrera. Ni un mes ha durado el entrenador coruñés en su segunda etapa en el banquillo de Riazor. Al ex del Albacete y de la Cultural Leonesa le comunicaron anoche su destitución, a pesar de que ambas partes habían unido sus caminos hasta el 30 de junio de 2024 y a pesar de que tanto el entrenador como el presidente habían expresado de manera pública el deseo de que continuase en sus funciones para la temporada 23-24. El equipo coruñés quiso aclarar también que la reestructuración alcanzará a la dirección deportiva, como ya era esperado tras el adiós de Carlos Rosende y Juan Giménez. Puntualizó, en este sentido, que no va a “a incorporar a ninguno de los teóricos nombres que han salido como candidatos a dirigir el área deportiva” en referencia a Domingo Catoira y a Fernando Soriano por encima del resto de pretendientes. Reveló, además, que “en los próximos días se tomará la decisión definitiva” en esta área del club que necesita empezar a trabajar cuanto antes porque el resto de competidores por el ascenso ya están fichando. Tras tres días de tanteo después de la eliminación en Castellón, todas las partes deciden cortar por lo sano y el máximo accionista cambiará el club de arriba a abajo. Es historia todo lo que llegó hace dos años y medio al club tras la salida de del director deportivo Richard Barral y del consejo de Fernando Vidal. Entonces Abanca apostó por un equipo directivo con poca raíz en el fútbol y en la dirección deportiva, salvo algunas excepciones. Hace unos meses ya se había marchado Fernando Blanco y ahora siguen su camino el presidente Antonio Couceiro y los consejeros Emma Lustres, Miguel Juane, Carlos Cantó. David Villasuso pierde también esta condición y se mantiene como apoderado general para que el club coruñés siga con su vida del día en el próximo mes y para que se pueda avanzar en la reestructuración del área deportiva, algo que es urgente. Este adiós en bloque en las áreas más importantes del club suponen el inicio de una etapa complicada en el Deportivo en el que mantiene el respaldo de Abanca, aunque se comprobará en los próximos días y, sobre todo, en la próxima junta en qué medida y qué modo se encuentra la relación entre el club y la entidad bancaria.