Jack Grealish se ha convertido en el gran protagonista de la fiesta del Manchester City tras ganar la Champions ante el Inter de Milan. El conjunto dirigido por Pep Guardiola cerró hace un par de años el fichaje del inglés por 117 millones de euros, lo que hizo que entonces se convirtiera en el más caro de la historia de la Premier League. Firmó un contrato por seis temporadas con los citizens, hasta junio de 2027.

Aunque para muchos desconocido, du 'espíritu fiestero' no es nuevo. Grealish ya protagonizó hace unos años un oscuro episodio en Canarias durante sus vacaciones que aún le persigue.

Corría el año 2015 cuando el citado jugador fue fotografiado tirado en la calle, aparentemente al borde del coma etílico y junto a un paquete de tabaco en el centro de Los Cristianos, en el municipio tinerfeño de Arona.

Entonces, la estrella británica, que tenía 19 años, negó en un primer momento los hechos, a pesar de los documentos audiovisuales.

Según se publicó en las redes sociales y después desarrolló el diario británico Daily Mail, Grealish sufrió los efectos de una juerga nocturna de Canarias. En su momento, el Aston Villa lanzó un comunicado condenando los hechos protagonizadas por su canterano que acabó sancionado.

Pero este polémico episodio no evitó la progresión de Grealish, cuyo talento permitió a su querido Aston Villa no solo el regreso a la Premier League hace dos temporadas, sino la permanencia de The Villans en la máxima competición del fútbol inglés.

En su infancia, alternó el fútbol con el fútbol galeico, una disciplina similar al rugby más común en Irlanda, país donde tiene sus raíces y para el que jugó en las categorías inferiores, aunque finalmente decidió optando por jugar con la selección absoluta de Inglaterra con la que debutó en agosto de 2020 y fue una de las piezas claves de Gareth Southgate para que los Three Lions soñasen con una histórica Eurocopa, que finalmente no pudieron lograr al perder contra Italia en la tanda de penalties.

Hace un tiempo, Grealish afirmó a medios británicos que de no ser futbolista, "no sería yesero" como su padre, "sería un promotor de fiestas en Tenerife. Estaría llenando el club que sea", confiesa el jugador que a pesar de sus polémicas extradeportivas, estas no han permitido que se convierta en uno de los jugadores más codiciados del mundo.