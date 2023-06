La directiva que ha gobernado el Novás durante los últimos ocho años, ascendiendo y estabilizando al primer equipo en Honor Plata, deseaba concluir su mandato. Pero no ha aparecido ninguna alternativa. Así que los 70 socios que asistieron a la asamblea ordinaria han refrendado la continuidad de Senra y sus compañeros. Será como junta gestora, modificando los estatutos, y con cambios en su composición. En breve se convocará una asamblea extraordinaria.

“Vamos a seguir parte de los que estamos actualmente. Se incorporarán caras nuevas. En vez de funcionar como junta directiva al uso vamos a funcionar como junta gestora. Nos comprometemos por un año y a partir de ahí veremos”, explica Senra, que confía en contabilizar más altas que bajas. “Queremos aumentar el número de personas. El objetivo es que los que entren nos ayuden ahora pero que sea gente que se pueda quedar al frente del club a corto plazo”.

¡𝗡𝗼𝘃𝗼 𝗮𝗱𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗗𝗛𝗣𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗔𝗗𝗡 𝗥𝗼𝘀𝗮𝗹𝗲𝗶𝗿𝗼! ▪️Formado na base do Atlético Novás, a súa vida deportiva está vinculada ao club da súa terra. César segue os pasos do seu pai e convértese no adestrador do primeiro equipo do Valinox Novás 🙌🏽 pic.twitter.com/LgLwdbRxhA

La directiva había seguido trabajando desde el final de temporada en la planificación de la siguiente. Tras decidir que no continuaría como entrenador Samuel Trives, había que decidir su sustituto. Será César Armán, que había ejercido como ayudante durante las cuatro últimas temporadas a las órdenes de Quique Domínguez, Álvaro Senovilla y el propio Trives. Armán jugó en el Novás igual que su hermano Víctor, que hoy dirige el filial. Su padre, Manolo, ya entrenó al primer equipo.

“No barajamos más opciones”, asegura Senra. “Teníamos claro desde hace tiempo que cuando Samuel no continuase, este verano, en dos o en cinco, la alternativa pasaba por César. Se dio pronto, antes de lo previsto, pero creemos que es su momento. Está más que preparado. Lleva mucho tiempo formándose y esperando esta oportunidad. Es otra manera de dar todavía más identidad que sea un entrenador nacido aquí y que sienta este club como suyo”.

Y de identidad va la oferta a Javi Díaz, que a sus 48 años podría cerrar su carrera donde comenzó como canterano. “Con la salida de Lloria y la suya de Cangas se ha abierto una opción que ya pensábamos que no llegaría. Él se debate entre la retirada y cerrar el círculo aquí. Estamos intentando convencerlo de que acabe donde empezó. Sería bonito y nos ilusionaría mucho. Él ha pedido unos días de reflexión. Soy optimista”, valora Senra.

Lo que mande el corazón

Javi Díaz deja el Cangas hacompletado una especie de póker de ases: ha defendido al portería de los cuatro clubes gallegos que militaron en Asobal, Chapela, Octavio, Teucro y Cangas. Antes recalar en O Morrazo pasó por el Teka Cantabria, Villa de Aranda y Valladolid. Nada más acabar su último partido con el equipo pucelano anunció en una entrevista a pie de cancha que lo dejaba. “Cuando salí del vestuario ya tenía llamadas de Manuel Camiña [el histórico presidente del Cangas] intentando convencerme de que viniese al Cangas para jugar una temporada más y echar una mano. Yo le decía que no, que acababa de nacer mi hijo Marco y que lo quería dejar”, contaba ayer Díaz. Camiña, como siempre, se salió con la suya. “Vine para echar una mano y acabé jugando cinco años más”, contaba entre risas el guardameta. Marco lloraba desconsolado el domingo por la noche preguntando si su padre “no iba a jugar más en Cangas”. Javi Díaz reconoce que la decisión “fue muy dura” y confirma que tenía una oferta de renovación del Frigoríficos. “La cabeza me decía una cosa, que era renovar, pero el corazón me decía otra distinta”, explica. Y al final le hizo caso al dictado de su corazón. Todo indica que la próxima temporada será la de su vuelta a O Rosal. “Cada campaña vas meditando lo que supone seguir tanto a nivel físico como psicológico y esta última se me hizo durísima”, reconoce el portero. Así que decidió que, con 48 años y 650 partidos en Asobal, había llegado el momento de dejar la élite. “Me voy siendo importante, haciendo una buena temporada y dejando al Cangas en el lugar que se merece. Vi a compañeros intentar alargar su carrera y no les salió bien. Yo no quería seguir en un sitio para ir de paseo por España, prefería dejarlo estando bien”, defiende. En O Gatañal, la afición le dedicaba ese canto de “O viño do Rosal é mediciñal”. Poco importaba que antes defendiese en numerosos derbis camisetas rivales. “Me voy con el cariño de la afición y llevaré a Cangas siempre en mi corazón. Gracias a ellos mi hijo me ha visto jugar en Asobal. Las muestras de cariño hacia mí y mi familia dejan huella”.