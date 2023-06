Golpe de efecto inesperado en la pista central. El partido del año. La final adelantada de Roland Garros tuvo el final menos esperado. Novak Djokovic peleará mañana por el título al imponerse a Carlos Alcaraz por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1. Nadie puede saber qué hubiera pasado si la lesión del murciano no hubiese roto un partido espectacular y emocionante hasta ese momento. Djokovic estará de nuevo en la final de este domingo ante Casper Ruud, que doblegó a Alexander Zverev. La séptima y, de momento, dos títulos (2016 y 2021).

“Lo siento por Carlos. Es un jugador increíble. El partido había sido duro en los dos primeros sets, después cambió todo. Seguro que volverá y ganará este torneo”, dijo el tenista serbio en la pista. Sabe que aún le queda un último paso. “Esto no se ha acabado. Queda otro partido pero estoy feliz de volver a otra final. Espero dar lo mejor de mí nivel el domingo y ganar”.

El partido se rompió con 6-3, 5-7 y 1-1 en el marcador, cuando Alcaraz sufrió unos calambres. Le empezaron en la mano, que estiraba antes de esa carrera que acabó contracturando su pierna izquierda. Se quedó parado, clavado, sobre la pista, sin moverse y pidió atención médica inmediata. Su decisión le costó perder el juego porque según el reglamento no se puede pedir atención hasta cambiar de campo. El público abucheó a la árbitro, Aurelie Tourte. Alcaraz se marchó cojeando a su silla.

En el palco del murciano le decían que se retirara si no podía seguir. “Lo sé, Juanki. Pero es muy pronto para retirarme. Voy a hacer un último intento. Es aquí, aquí, aquí y aquí”, les señalaba el brazo, la parte de arriba de su gemelo y después toda la pierna. “¡Es increíble, no puede ser, no puede ser!”, repetía y le explicaba a Juan Carlos Ferrero y todo el equipo. Decidió continuar, pero ya nada fue igual. Djokovic se apuntó el set rompiendo el servicio del tenista murciano en tres ocasiones. Alcaraz no podía responder.

El actual número 1 se marchó a los vestuarios para que le tratara el fisio. Alcaraz volvió a la pista pero ya nada era igual. La batalla librada en los dos primeros sets no se volvió a ver. El tenista murciano devolvía alguna bola pero era incapaz de correr tras ellas, como había hecho cuando su cuerpo estaba al máximo de revoluciones.

En esos dos primeros sets Alcaraz y Djokovic habían librado un espectacular pulso. Una pelea de dos pesos pesados. Un choque generacional entre el número 1 mundial más joven de la historia, de 20 años, ante el último baluarte del Big Three, de 36 años, que persigue batir todos los récords de Roger Federer y Rafael Nadal.

El tenista balcánico se ganó la oportunidad de conquistar su tercer Roland Garros y el ansiado 23 Grand Slam para romper el récord de 22 que comparte con Rafael Nadal, ausente por lesión. Le queda un último paso, pero superó al rival más duro que podía impedírselo. El domingo le espera en la pista central el noruego Casper Ruud, que superó con claridad en la segunda semifinal al alemán Alexander Zverev en dos horas y nueve minutos (6-3, 6-4, 6-0).

De la Puente, a la final de dobles

Martín de la Puente sigue cruzando fronteras que ningún tenista español en silla de ruedas había traspasado antes. El vigués se convirtió esta semana en el primero que alcanza unas semifinales de Grand Slam en el cuadro individual. No pudo batir al japonés Tokito Oda, pero ha confirmado su imparable crecimiento. Y exhibió coraje pocas horas después de la derrota, cuando junto al argentino Gustavo Fernández fue capaz de ganar a los también nipones Daisuke Arai y Takuya Miki para meterse en las semifinales de dobles. De la Puente dio ayer un nuevo paso junto a Fernández al imponerse en el penúltimo peldaño al francés Houdet y a otro japonés, Sanada. Y con un marcador que reflejó su superioridad, un doble 6-3. Hoy De la Puente y Fernández disputarán la final contra los británicos Hewett y Reid, que igualmente dominaron al belga Gerard y precisamente al verdugo de De la Puente en individuales, Oda (6-2 y 6-2). El olívico buscará su segundo título de Gran Slam tras haber conquistado el Abierto de Estados Unidos en 2022. Formando pareja con el francés Nicolás Peifer, ganaron a Hewett y Reid, en lo que también supuso un jalón para el deporte español.