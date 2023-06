Movimientos concatenados en los dos principales banquillos vigueses de categorías no profesionales. El presidente del Coruxo, Gustavo Falque, ha alcanzado un principio de acuerdo con David de Dios. Pendiente de flecos como la conformación del cuerpo técnico, en el club de O Vao esperan que la presentación oficial pueda efectuarse el próximo lunes. Ya se ha cumplido ese protocolo con quien sustituirá a De Dios en el Rápido de Bouzas. Alfonso Caneiro, el mandatario aurinegro, daba ayer la bienvenida a Rafa Sáez.

Sáez vuelve a los banquillos tras un año para cargar pilas. Y lo hará en un Rápido que volverá a intentar ascender a Segunda RFEF tras quedarse esta temporada a dos eliminatorias. El de A Seca firmó en el Baltasar Pujales su nuevo contrato y ya se ha puesto manos a la obra para confeccionar la próxima plantilla. Rafa Sáez es de los pocos entrenadores que habrán dirigido a los tres principales clubes de la ciudad, Celta –no solo el filial, sino el primer equipo los últimos partidos de la temporada 2003-2004 junto a Moncho Carnero–, Coruxo y ahora el Rápido de Bouzas.

Sáez afirmaba en su presentación: “La llamada del Rápido me ilusionó mucho y creo que tardamos muy poco tiempo en llegar a un acuerdo. Después de un año sabático que me tomé por decisión propia, ya que era necesario por el desgaste y la saturación de los últimos años, poder volver a entrenar en un equipo tan representativo y tan importante en Vigo como el Rápido es motivo de agradecimiento. Esa dosis de ilusión tan grande es lo que me ha empujado a venir y asumir el reto de la temporada que viene”.

El nuevo técnico asume que “la aspiración del Rápido no solo es lógico, sino también natural; pelear por el ascenso de categoría. A medida que vayamos viendo la composición de las plantillas y cómo se van formando, veremos si puede haber algún equipo que sea favorito en esa aspiración. Pero es indudable que el Rápido tiene que ser uno de ellos”.

Sobre bajas y altas, Rafa afirmó que “la plantilla de la temporada pasada demostró que tenía mucha calidad para estar en la parte de arriba de la clasificación. Además, sus números fueron extraordinarios, al mismo nivel del Villalbés, que ascendió. Creo que David de Dios supo aprovechar muy bien el testigo que heredó. No solo consolidó lo que había hecho, sino que además le dio un impulso, metió al Rápido en play off y le sobraron dos jornadas. El trabajo fue perfecto. Deja una inercia, un poso, que es importante aprovechar en cuanto a nivel mental, a nivel de juego, de sensaciones. En base a eso comenzaremos a trabajar. En la medida de lo posible intentaremos mantenerlo e incluso mejorarlo”.

Mientras, el propio De Dios negociaba con Gustavo Falque su incorporación al Coruxo. Sobre la mesa de Falque había otros dos candidatos interesantes, pero la opción del vigués ha cuajado a falta de que se acuerden los últimos aspectos, como la identidad del segundo entrenador y del preparador físico. Javier Maté y Jorge Otero lograron la permanencia en Segunda RFEF tras relevar a los hermanos Montes y la directiva dará una vuelta al equipo para intentar aspirar al ascenso a Primera RFEF.