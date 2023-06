Nuevos éxitos para la cantera de Academia Celta Savino del Bene y Seis do Nadal-Coia

Nuevos éxitos para la cantera viguesa de baloncesto. El Pavillón Municipal Coto Ferreiro de A Estrada acogió las finales de la ligas gallegas en las categorías de minibasket y preminibasket. Los alevines masculinos del Club Baloncesto Seis do Nadal-Coia se impusieron en Primera División al derrotar al Estudiantes de Lugo. Lo mismo hicieron las alevines del Academia Celta Savino del Bene, que derrotaron en el partido definitivo al Vagalume Pelelts CB Brión. Los dos conjuntos se clasifican de esta manera para el Campeonato de España. No fue el único título que logró el Celta, ya que sus jugadoras se impusieron en premini a las pontevedresas del CAB Sorey y Alonso. El premini del Seis do Nadal quedó tercero.