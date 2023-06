El psicólogo fue una pieza más en la plantilla del Celta cuando Joaquín Dosil trabajó con Abel Resino y con Berizzo o cuando Luis Enrique Martínez y Unzué incluyeron a Joaquín Valdés en su equipo técnico. Ahora, solo el filial céltico cuenta con la mentalista Silvia Centoira. Para afrontar la complicada recta final de esta temporada recién concluida, el primer equipo celeste se valió de sus técnicos y del jefe médico para concienciar a los jugadores de lo mucho que se jugaban todos en la ‘final’ contra el Barcelona. En esa situación de tensión extrema surgió la figura del doctor Juan José García Cota, a quien Carlos Carvalhal recurrió para que hablase a los jugadores “de la parte del corazón”, como reconoció el técnico portugués, quien se encargó de explicar a sus jugadores “la parte de la cabeza fría”. Además, el club recurrió a métodos que habían funcionado en otros momentos complicados, como el vídeo motivador antes de salir del hotel camino de Balaídos, donde tenían que buscar una victoria que les evitase males mayores en la pelea por evitar el descenso.

La derrota en Cádiz activó todas las alarmas del peligro real de perder la máxima categoría. El Celta se quedaba a un punto del Valladolid, que ocupaba la antepenúltima plaza, y la mayoría de combinaciones en caso de empate con otros rivales casi siempre perjudicaban a los célticos. Así que el club solicitó la presencia de Luís Campos para que se presentase con urgencia en Vigo y hablase a la plantilla de la gravedad de la situación deportiva. El asesor externo del Celta viajó el martes pasado para presenciar el entrenamiento en Afouteza, donde puso en alerta a una plantilla que había desperdiciado seis partidos para sellar una permanencia que tenía en la mano después de ganar al Elche.

Al mismo tiempo, el club buscó la ayuda y la complicidad de la afición para motivar a un equipo que se comportaba como un juguete roto, incapaz de sumar la victoria necesaria para zanjar el problema clasificatorio.

En el vestuario surgió entonces la idea de proponerle al jefe de los servicios médicos, Juan José García Cota, que diese una charla de motivación al grupo. Él contaba con valiosas experiencias en la selección española de fútbol que se proclamó campeona del Mundo y de Europa. La invitación fue trasladada a Carvalhal, que aceptó de buen grado la colaboración de uno de los miembros más veteranos y con más experiencia en el fútbol de élite que trabaja en el club, pues ya había pasado por momentos tan difíciles y delicados como los que esperan al Celta en el partido del pasado domingo contra el campeón de Liga.

García Cota habló a los jugadores “con el corazón”, como recordó Carvalhal tras la victoria ante el Barça: “Estoy muy contento porque las últimas semanas han sido muy sufridas, pero hoy tenemos la satisfacción del deber cumplido. Creo que lo hicimos bien. Hoy era de corazón y cabeza. El doctor Cota habló de la parte del corazón y yo de la parte de la cabeza fría”.

Las charlas de motivación dieron resultado, aunque buena parte del peso para empujar al Celta hacia la victoria necesaria recayó en una afición que se entregó incondicionalmente al equipo desde que el club hizo el primer llamamiento solicitando su colaboración. Agotó en cuatro horas las alrededor de seis mil entradas disponibles para la cita del domingo, más de un millar se trasladaron a Mos para animar a los jugadores en el último entrenamiento y el domingo promovieron una recepción al autobús con los futbolistas nunca vista con tantos miles de personas en el trayecto entre Praza América y Balaídos.

Ya en el estadio, que registró la mejor entrada de la temporada (23.365 aficionados), el celtismo le rindió un gran recibimiento al equipo cuando salió al campo para calentar, mientras dedicó una sonora pitada al Barcelona.

Antes de salir del hotel de concentración, el club mostró a los jugadores un vídeo de motivación. Montó un resumen con goles e intervenciones destacadas del portero que dieron puntos al Celta durante la temporada, mientras se difundía el mensaje que el actor Al Pacino dio a su equipo de fútbol americano en la película ‘Un domingo cualquiera’. Medio segundo puede separar el éxito del fracaso señala D’Amato en este clásico americano al que se recurre con frecuencia en el deporte.

De hecho, ese mismo pasaje de “Un domingo cualquiera” fue utilizado por el Celta hace más de una década para montar otro vídeo motivador, cuando el equipo de Paco Herrera intentaba alcanzar el ascenso a Primera División.

Y después de ese vídeo con la ya mítica frase de D’Amato (Al Pacino), los jugadores del Celta se subieron el domingo sobre las siete de la tarde al autobús que les llevaría a vivir uno de los recibimientos más espectaculares que ha protagonizado el celtismo.

Los miles de seguidores que ataviados con bufandas, banderas y bengalas escoltaban el paso del vehículo con los futbolistas fue una inyección más de moral para afrontar con el nervio y la concentración necesarios el partido más importante de la temporada.

Todo este trabajo de concienciación entre el club y la afición dio los resultados deseados porque el Celta logró una victoria que le evitó esperar un resultado favorable del duelo entre el Valladolid y el Getafe. Es más, su victoria ante el Barça le llevó a finalizar el curso en la decimotercera posición, encabezando el ‘pelotón de los torpes’, de los equipos que sufrieron por evitar el descenso a Segunda hasta la última jornada del campeonato. Sin psicólogos, pero con muchas pruebas de motivación, el Celta salvó otro match point.

Tapia, damnificado de la presión

El Celta se dejó ir en LaLiga después de ganar al Elche, convencido de que en las siete jornadas que restaban necesitaría sumar tres puntos más si los que le precedían ganaban más partidos de los esperados. Las previsiones fallaron y el equipo de Carvalhal se presentó a la última jornada como el segundo equipo con más posibilidades de descender. La situación generó pánico en el club, en el vestuario y en la afición. De hecho, Renato Tapia reconocía el pasado martes en rueda de prensa que apenas había podido dormir la noche anterior pensando en qué le diría a la afición en unos momentos tan delicados. El internacional peruano reconoció el domingo, tras la victoria ante el Barcelona, que la última semana de competición había sido muy dura para él por la “presión” de verse inmerso en la pelea por eludir el descenso. “Terminé en el hospital, me subió la presión, me bajó, estuve mareado, con ganas de vomitar... No por la situación, sino porque llegué a un estado que había cosas externas que estaban en mi mente y exploté. Eso demuestra que estaba comprometido con el club”, destacó Tapia, que durante la jornada del pasado miércoles recibió asistencia médica. En este sentido, el centrocampista del Celta dejó entrever su disgusto por las críticas a su rendimiento deportivo a lo largo de la temporada: “Mucha gente decía que mi nivel había bajado, pero lo que yo puedo aportar al club es algo totalmente distinto y creo que lo he hecho. Me siento orgulloso, he dado el cien por cien y me voy tranquilo a mi casa, independientemente de que haya sido protagonista o no”, subrayó el peruano tras convertirse en un damnificado de la presión.