Concluyó en el campo de regatas de las Cíes, de la mano del Club Marítimo de Canido, el Campeonato Gallego de Snipe 2023.La lucha por el oro estuvo entre dos parejas herculinas: Jorge Tábara-Marta Tábora, del Náutico coruñés, y Marcos Míguez-José Ramón Pardo, de Marina Coruña. Al final los Tábara lograban seis puntos, producto de 1º-3º-2º, y sus rivales sumaban nueve, procedentes del 5º-1º-3º. Con estos datos el dúo del Real Club Náutico de A Coruña continúa con su racha de victorias en las clásicas del noroeste tras haberse impuesto con solvencia el pasado fin de semana en el Trofeo Cidade da Coruña.

Pese a las dificultades por el poco viento, el juez coruñés Jaime García sacó de su chistera dos mangas válidas más el domingo, por lo que logró salvar la validez del Gallego. Hacia el mediodía planeó por la ría de Vigo la posibilidad de la no validez, pues eran necesarias tres mangas y el sábado solo se había podido disputar una. El juez coruñés estuvo soberbio y muy tranquilo, aprovechando las pocas oportunidades que tuvo. Con vientos suaves de no más de 5 nudos del oeste-sudoeste, se realizaron las dos mangas válidas del domingo: la primera comenzaba al filo de las once de la mañana y la segunda cuando se acercaban las tres de la tarde. Lo imprescindible.

Los vencedores de las tres mangas validas: Jorge Tábara-Marta Tábora, en la del sábado; Marcos Míguez-Miguel Rodríguez, y Miguel Rodríguez-Miguel Rodríguez Jr, la tercera, que cerró el campeonato. Tras las dos parejas herculinas de Náutico y Marina Coruña, los vigueses copaban de la tercera a la quinta plaza, con los dúos: Miguel Rodríguez-Miguel Rodríguez Jr, Patricio de Haz-Mario Pérez y Enrique Porto-Santiago Cabello. Completando el listado de los diez mejores snipes: Bermúdez de Castro-Pablo Mijares, de Marina Coruña; Jaime Miranda-Nuria Lucera, del Náutico Coruña y los tándem del Náutico de Vigo Estevez-Wianer y Javier Rasilla-Jorge Rasilla, siendo la décima plaza para Cajade-Padrón, de Marina Coruña.